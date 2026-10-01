Müllerova vila v Praze otevírá brány po rekonstrukci, návštěvníci uvidí dříve nepřístupná zákoutí

Müllerova vila ve Střešovicích v Praze 6 se od čtvrtka opět otevírá veřejnosti. Muzeum Prahy ji uzavřelo loni v únoru kvůli rekonstrukci střešních teras a obnově interiérů, přičemž výsledkem je největší proměna památky za více než dvě desetiletí.
Hlavním důvodem uzavření bylo zatékání do teras a nefunkční hydroizolace. Muzeum situace využilo i k renovaci dřevěných podlah, výmaleb a textilního vybavení a také k modernizaci zabezpečovacího systému. Ředitel Muzea Prahy Ivo Macek při středeční slavnostní akci novinářům popsal rozsah změn: „Podle mě teď došlo k největšímu skoku od doby, kdy byla před více než 20 lety Müllerova vila zrekonstruována, díky čemuž jsme zpřístupnili dalších šest místností pro návštěvníky."
Nová prohlídková trasa provede zájemce téměř celým domem. Nově uvidí takzvanou hovornu, kde Müllerovi přijímali hosty, které nechtěli pustit do soukromých prostor, dále pokoj pro hosty, koupelny pro služebnictvo, apartmán pro služky, garáž s dobovým automobilem, zeleninový sklep i vinotéku. Výjimkou zůstává jen zázemí pro ostrahu a průvodce. Kurátorka vily Eliška Zlatohlávková přiblížila, jak muzeum při přípravě postupovalo: prostory, které dříve sloužily administrativě, podařilo se identifikovat na základě dobových popisů jejich původní podoby.
Smyslem rozšířené trasy je také lépe přiblížit Loosův tzv. raumplan, tedy architektonický systém, při němž výška jednotlivých místností odpovídá jejich důležitosti a prostory jsou vzájemně propojeny způsobem, který může připomínat labyrint.
Prohlídky startují ve čtvrtek, prozatím v počtu šesti denně, dvě z nich v angličtině. Kapacita jedné skupiny je osm návštěvníků. Chystají se také kurátorské prohlídky s konkrétními tématy pro pokročilejší zájemce o architekturu a speciální program pro rodiny s dětmi.
Při znovuotevření byla pokřtěna dvojjazyčná publikace s názvem (T)Raumplan, kterou Muzeum Prahy vydalo ve spolupráci s výzkumným institutem The Why Factory vedeným nizozemským architektem Winym Maasem. Kniha v češtině a angličtině bude od října dostupná v e-shopu muzea.
Müllerova vila vznikla ve 20. letech minulého století podle návrhu Adolfa Loose a Karla Lhoty pro Františka Müllera, spolumajitele jedné z největších tehdejších stavebních firem. Jde o národní kulturní památku považovanou za jednu z nejvýznamnějších ukázek moderní architektury ve střední Evropě. Veřejnosti je přístupná od roku 2000.
Zdroj: autorský text / ČTK