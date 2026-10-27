Můj tajný trik, jak se bleskurychle zbavit kašle a nachlazení – celý podzim i zimu mám tento sirup v lednici. Zaručeně funguje

Když se venku ochladí, za okny se brzy stmívá a v krku začne nepříjemně škrábat, člověk zatouží po něčem, co ho zahřeje a zpříjemní mu dlouhý večer. Právě tehdy přijde vhod domácí citronový sirup s medem a zázvorem. Jeho vůně připomíná čerstvě rozkrojený citron, med mu dodává příjemnou sladkost a zázvor zase lehce štiplavý nádech. Stačí přidat trochu sirupu do hrnku teplého čaje a na chvíli se zastavit v každodenním shonu.
Citrony si lidé oblíbili nejen pro jejich osvěžující chuť, ale také pro obsah vitaminu C, který přispívá k normální funkci imunitního systému. Do Evropy se citrusové plody dostávaly postupně díky obchodním cestám a v kuchyni se časem zabydlely v nápojích, dezertech i slaných pokrmech. Citronová šťáva dokáže vyvážit sladkost medu a dodat sirupu svěží kyselost. Právě toto spojení dělá z jednoduché směsi chuťově výraznou kombinaci, která se hodí především do teplých nápojů v chladnějším období.
Med není jen přírodním sladidlem. Díky své husté konzistenci a jemné chuti se po generace používá také v domácích nápojích, které lidé vyhledávají při nachlazení. Může pomoci zmírnit kašel, zejména večer. Zázvor přidává směsi charakteristickou pikantnost a příjemně doplňuje sladký med i nakyslý citron. Obsahuje gingeroly, přírodní látky, které mají antioxidační a protizánětlivé vlastnosti. Zázvor je tradičně oblíbený také při nevolnosti a jeho hřejivá, lehce štiplavá chuť dodává domácím nápojům výrazný charakter. Pokud máte rádi intenzivnější chuť, můžete přidat trochu zázvoru navíc nebo kousek skořice, která sirupu propůjčí hřejivé kořeněné aroma.
Příprava je jednoduchá a vystačíte si se 3 základními surovinami. Sirup přidávejte do vlažného nebo teplého čaje, aby se jeho chuť krásně rozvinula, případně ho rozmíchejte v hrnku teplé vody. Uchovávejte ho v lednici v čisté, dobře uzavřené sklenici a při nabírání používejte čistou lžičku. Díky výrazné chuti citronu, medu a zázvoru si můžete množství upravit podle svého gusta. Med však nikdy nepodávejte dětem mladším než 1 rok.
Citrony důkladně omyjte pod teplou tekoucí vodou a osušte. Nakrájejte je na tenké plátky a odstraňte všechna viditelná semínka, která by mohla sirupu dodat hořkou chuť. Zázvor oloupejte a nakrájejte na tenké plátky, aby se jeho výrazná chuť dobře propojila s ostatními surovinami.
Připravte si čistou, dokonale suchou sklenici s dobře těsnícím víčkem. Na dno vložte několik plátků citronu, přidejte část zázvoru a přelijte trochou medu. Ve vrstvení pokračujte, dokud nespotřebujete všechny suroviny, a zakončete vrstvou medu.
Obsah sklenice lehce přitlačte čistou lžící, aby se suroviny spojily a citron se zázvorem byl co nejvíce obalený medem. Sklenici pevně uzavřete a uložte do lednice. Směs nechte odležet, aby se chutě propojily, a před použitím ji můžete jemně promíchat čistou lžičkou.
Dávkování:
Sirup přidávejte podle chuti do vlažného nebo teplého čaje, případně do hrnku teplé vody. Začněte 1–2 lžičkami na 1 hrnek a množství upravte podle toho, jak sladký a výrazný nápoj máte rádi. Při nachlazení si můžete teplý nápoj dopřát několikrát denně podle potřeby. Směs uchovávejte v lednici v čisté, dobře uzavřené sklenici a při každém použití nabírejte sirup čistou lžičkou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová