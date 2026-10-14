Muchová znovu zvládla tie-breakovou bitvu. Ve Wu-chanu zůstává jedinou Češkou

Karolína Muchová ve Wu-chanu zvládla téměř tříhodinovou zkoušku nervů, po setech 3:6, 7:6 a 7:6 porazila Američanku Caty McNallyovou a jako jediná z české trojice postoupila do dalšího kola. Český den na turnaji ve Wu-chanu měl výrazný kontrast. Muchová se po pomalém rozjezdu dostala z nepříjemné situace a potvrdila, že zkrácené hry jsou v této sezoně její silnou zbraní. Nikola Bartůňková ani Marie Bouzková naopak druhé kolo nezvládly a v Číně končí.
Muchová přežila dva tie-breaky a drží sezonní sérii
Muchová vstoupila do zápasu s McNallyovou nejistě. První set ztratila 3:6 a ve druhém prohrávala už 0:2. Právě v tu chvíli se ale zápas začal lámat. Třicetiletá Češka srovnala krok, postupně se dostala do výměn a ve druhé sadě si vynutila tie-break.
V něm byla jasně lepší. Zkrácenou hru získala 7:1 a poslala duel do třetího setu. Ani ten nerozhodl dřív než v tie-breaku. Tentokrát už byl souboj vyrovnanější, Muchová ale znovu zvládla klíčové míče a zvítězila 7:4.
„Dneska jsem se necítila úplně stoprocentně, ale je potřeba také pochválit Caty, která byla jako zeď,“ řekla Muchová po utkání přímo na kurtu. Za rozhodující označila právě vstupy do obou zkrácených her. „Do obou tie-breaků jsem vstoupila dobře, a to bylo klíčové,“ dodala.
Právě tato statistika dává jejímu postupu další váhu. Muchová v této sezoně vyhrála všech deset tie-breaků, do nichž nastoupila. Ve vyrovnaných zápasech je to rozdíl, který často rozhoduje o celém turnajovém osudu. Pro českou hráčku je to zároveň cenné i proto, že tentokrát nešla přes soupeřku hladce, ale musela vývoj utkání otáčet ve chvíli, kdy nebyla podle vlastních slov stoprocentní.
O čtvrtfinále proti Šnajderové
Další soupeřkou Muchové bude Diana Šnajderová z Ruska. Ta ve druhém kole porazila Julii Putincevovou z Kazachstánu jasně 6:2 a 6:2. Pro Muchovou půjde o zápas o postup do čtvrtfinále.
Vzájemná bilance zatím nabízí jen jeden zápis. Muchová se se dvaadvacetiletou Šnajderovou utkala loni v Ning-po a po třísetovém průběhu prohrála. Ve Wu-chanu tak bude mít možnost nepříznivou bilanci srovnat. Výchozí situace je ale zřejmá: po fyzicky i psychicky náročném obratu proti McNallyové ji čeká soupeřka, která do dalšího kola prošla podstatně přímočařeji.
Bouzková po výborném začátku ztratila kontrolu
Marie Bouzková měla proti Maje Chwaliňské z Polska výborný vstup do utkání. První set získala 6:1 a soupeřce prakticky nedovolila dostat se do tempa. Jenže od druhé sady se obraz zápasu úplně změnil.
Polská hráčka převzala iniciativu a Bouzková začala ztrácet podání i jistotu. Ve druhém setu přišla osmadvacetiletá Češka o servis dvakrát, ve třetí sadě dokonce čtyřikrát. Konečné skóre 6:1, 1:6 a 1:6 ukazuje prudký obrat, ale ještě výmluvnější je počet nevynucených chyb: Bouzková jich nastřádala 31.
Pro Bouzkovou je to porážka, která bude mrzet hlavně kvůli průběhu. Po jednoznačně vyhraném úvodním setu nedokázala udržet zápas pod kontrolou a v dalších dvou sadách získala dohromady jen dvě hry.
Bartůňková neudržela vedení proti Paoliniové
Nikola Bartůňková nastoupila proti Jasmine Paoliniové po životním týdnu v Pekingu, kde se dostala až do semifinále. Také ve Wu-chanu začala sebevědomě. V prvním setu vedla nad patnáctou nasazenou Italkou už 5:2 a byla blízko k zisku úvodní sady.
Paoliniová však manko smazala a dotáhla set do tie-breaku. V něm uspěla 7:5 a převzala kontrolu nad zápasem. Ve druhé sadě Bartůňková hned v úvodním gamu přišla o podání a dvojnásobná grandslamová finalistka už výhodu udržela. Italka vyhrála 7:6 a 6:3.
Paoliniová tak po vítězství nad Sárou Bejlek v prvním kole zastavila ve Wu-chanu další českou hráčku. Pro Bartůňkovou zůstává pozitivem, že i po náročném pekingském tažení dokázala proti silné soupeřce rozehrát zápas velmi dobře. Rozhodující byl ale nevyužitý náskok v první sadě.
Český pohled: jeden postup, dvě promarněné šance
Wu-chan tak pro český tenis pokračuje už jen s Muchovou. Její výhra měla opačný průběh než zápasy Bouzkové a Bartůňkové: zatímco obě krajanky dobře začaly, ale výhodu neudržely, Muchová si musela cestu dál vybojovat po ztracené první sadě.
Společným motivem českých zápasů byly rozhodující pasáže. Muchová v nich obstála dvakrát v tie-breaku, Bartůňková v klíčové zkrácené hře prvního setu těsně ztratila náskok a Bouzková po výborném úvodu nenašla odpověď na změnu tempa soupeřky. Právě tyto momenty určily, že v pavouku zůstala jen jedna Češka.