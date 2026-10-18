Muchová už v sezoně nehraje a jen čeká. Šwiateková jí může vzít Turnaj mistryň

- Muchová drží osmé postupové místo na Turnaj mistryň
- Šwiateková je ve Wu-chanu v semifinále, v sobotu hraje s krajankou Majou Chwaliňskou
- Pokud Polka turnaj vyhraje, Muchovou předstihne
- Muchová kvůli únavě další start neplánuje, Šwiateková hraje ještě v Ning-po
- Nosková má účast jistou, Siniaková pojede do Indian Wells na čtyřhru
Polka se blíží
Muchová ve Wu-chanu po statečném boji vypadla s Ruskou Dianou Šnajderovou a o další body přišla. Šwiateková naopak jede naplno. Ve čtvrtfinále přehrála Američanku Ann Li 6:4, 6:1 a v semifinále ji čeká krajanka Maja Chwaliňská, která porazila Řekyni Sakkariovou. Půjde o první čistě polské semifinále turnaje WTA v open éře.
Pokud Šwiateková v sobotu vyhraje, sníží podle serveru Sport.cz rozdíl na pouhých 286 bodů. Kdyby turnaj ovládla, Muchovou o několik desítek bodů předstihne. A mezi zbylými semifinalistkami, kam patří ještě Britka Sonay Kartalová a Lotyška Jelena Ostapenková, je jasnou favoritkou. Postupem do semifinále se navíc stala čtvrtou hráčkou od roku 2009, která se dostala mezi nejlepší čtyři na všech deseti turnajích kategorie WTA 1000.
Polka sama přiznává, že sil po dlouhé sezoně ubývá. „Sezona je velmi dlouhá. Není to nic jednoduchého najít síly, ale povedlo se mi to. Moc mi pomohli fanoušci, vážím si jejich podpory,“ uvedla po vítězství nad Ashlyn Kruegerovou.
Muchová už jen přihlíží
Největší problém je v kalendáři. I kdyby Šwiateková ve Wu-chanu titul nezískala, má další šanci hned příští týden v Ning-po, kde bude nasazenou čtyřkou. Muchová na tenhle turnaj kvůli únavě nejede a další start neplánuje. Polce tak podle výpočtů bude k předstižení stačit postup do čtvrtfinále.
Pro Muchovou je to o to hořčí, že sezona jí přinesla i hořká slova. Nedávno ostře promluvila o tom, jak se v ženském tenise rozhoduje, a hráčkám podle ní zbývá jen málo vlivu. Šwiateková mezitím slavila už čtyřicátou výhru sezony.
Česká stopa v Indian Wells zůstane
Ať už souboj dopadne jakkoli, Česko na Turnaji mistryň zastoupení mít bude. Ve dvouhře má účast jistou Linda Nosková, ve čtyřhře Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, která se už zotavuje po akutní operaci slepého střeva. Siniaková navíc ve Wu-chanu s Australankou Storm Hunterovou postoupila do semifinále a útočí na čtyřicátý deblový titul na okruhu WTA.
O tom, zda se k nim přidá i Muchová, může rozhodnout už sobotní semifinále v Číně.