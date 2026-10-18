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Muchová už v sezoně nehraje a jen čeká. Šwiateková jí může vzít Turnaj mistryň

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Dennívýzva
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Česká tenistka Karolína Muchová ještě drží poslední postupové místo na listopadový Turnaj mistryň v Indian Wells. Jenže kvůli únavě už letos nastupovat nebude a za zády se jí blíží šestinásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková, která je ve Wu-chanu v semifinále.
Muchová už v sezoně nehraje a jen čeká. Šwiateková jí může vzít Turnaj mistryň

Muchová už v sezoně nehraje a jen čeká. Šwiateková jí může vzít Turnaj mistryň

Zdroj: Wimbledon
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 22:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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