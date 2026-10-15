Muchová prohrála oba sety a na Wu-chanu končí. Sedmá tenistka světa narazila na Rusku, která ji nepustila ke hře

Čtvrteční odpoledne v areálu Optics Valley ve Wu-chanu trvalo hodinu a 55 minut. Pak si Diana Šnajderová připsala čtvrtou výhru v kariéře nad hráčkou elitní desítky. Světová sedmička Karolína Muchová prohrála 5:7, 3:6 a na poslední tisícovce sezony skončila v osmifinále. Čísla přitom neukazují jeden černý úsek, ale soustavný tlak. Ruska vyhrála 88 výměn, Muchová 71. Ve chvílích, kdy šlo o gem, byla lepší Šnajderová. Pro Muchovou to není katastrofa, ale v boji o Turnaj mistryň může jít o ztrátu, která ji bude ještě mrzet.
Zápas rozhodly brejkboly
První set byl vyrovnaný a teprve v jeho závěru se ukázal rozdíl mezi oběma hráčkami. Podle statistik TennisTonic proměnila Šnajderová čtyři z osmi brejkbolů. Muchová měla šancí pět a využila jedinou.
Rozdíl byl vidět i na podání:
|Statistika
|Muchová
|Šnajderová
|Vyhrané body celkem
|71
|88
|Body po prvním podání
|31/55 (56 %)
|40/54 (74 %)
|Proměněné brejkboly
|1/5
|4/8
Právě druhý řádek je podle nás klíčový. Když hráčka po vlastním prvním servisu bere jen něco přes polovinu bodů, hraje každý servisový gem pod tlakem. Muchová, jejíž hra stojí na variabilitě, šikovnosti a změnách rytmu, tak neměla prostor rozehrát vlastní tenis. Šnajderová ji nutila bránit se.
Ve druhém setu už měla Ruska jasně navrch. Muchová ho prohrála 3:6 a zápas už otočit nedokázala.
Žádná outsiderka
Slovo překvapení se k výsledku hodí jen napůl. Na papíře šestá nasazená prohrála s jedenáctou nasazenou a světová sedmička se světovou třináctkou. Šnajderová ale do zápasu nešla jako hráčka, která v pavouku přežívá.
Ve Wu-chanu dosud neztratila set. Předchozí soupeřky Boulterovou a Putincevovou porazila 6:3, 6:1 a 6:2, 6:2. Před letošním ročníkem přitom na tomto turnaji nevyhrála jediný zápas, a to ani ve dvouhře, ani ve čtyřhře. Teď je ve čtvrtfinále.
Po zápase vyzdvihla práci svého týmu. Podle WTA mluvila o takticko-mentální přípravě, o zvládání dlouhých gemů na shodu a o práci s emocemi. Právě to se proti Muchové ukázalo nejvíc.
Vzájemná bilance je teď 2:0 pro Šnajderovou. Poprvé spolu hrály loni 15. října v Ningbu a tehdy Ruska otočila zápas 2:6, 6:1, 6:2. Přesně o rok později přidala druhou výhru, tentokrát bez ztráty setu.
Únava, nebo jen horší den?
Muchová ve Wu-chanu začínala až ve druhém kole, protože osm nejvýše nasazených mělo v 56členném pavouku volný los. Odehrála tedy jen dva zápasy, přestože vypadla až ve třetím kole. Nešlo o vypadnutí na startu turnaje.
Její první zápas byl ale velmi náročný. S Caty McNallyovou prohrála první set a pak dvakrát vyhrála až v tiebreaku: 3:6, 7:6, 7:6. Šnajderová mezitím ve dvou zápasech ztratila dohromady sedm gemů.
Zdravotní potíže dostupné zdroje neuvádějí. Vyjádření Muchové po porážce zatím chybí. Rozdíl v zátěži z předchozích kol ale podle nás roli hrát mohl. Fyzicky náročný třísetový zápas den předem vybírá energii právě ve chvílích, kdy jde o koncentraci při brejkbolech.
Co prohra znamená pro Turnaj mistryň
Za osmifinále bere Muchová 120 bodů. Ve hře přitom bylo mnohem víc: čtvrtfinále by jí přineslo 215 bodů, semifinále 390 a titul 1 000.
Wu-chan je poslední turnaj kategorie WTA 1000 v sezoně. Další velký bodový zisk už v kalendáři není. Před turnajem byla Muchová sedmá v žebříčku Race s 4 615 body. Podle přehledu WTA k Ningbu měla před sebou pět už kvalifikovaných hráček a šestou Svitolinovou. Za ní byla osmá Linda Nosková a těsně pod hranicí postupu Iga Świątek a Marta Kostjuková.
Do Turnaje mistryň postupuje osm hráček, takže Muchová zatím stojí na postupové pozici. Konkurentky však ještě mají šanci body dohnat. Nejbližším turnajem je Ningbo Open kategorie WTA 500, které se hraje od 19. do 25. října. V oficiální zprávě o přihlášených hráčkách ale Muchová mezi přímými účastnicemi není. Pokud by se do Ningba nepřihlásila, bude jen sledovat, jestli na ni soupeřky dotáhnou.
Ve světovém žebříčku měla před turnajem 4 773 bodů. Výsledný posun bude záviset i na tom, kolik bodů ve stejném týdnu obhajovala.
Sezona zůstává silná
Wu-chan nic nemění na tom, že rok 2026 patří k nejlepším v kariéře Muchové. Vyhrála turnaje v Dauhá a Bad Homburgu a hrála finále ve Stuttgartu a ve Wimbledonu. Před tímto týdnem měla bilanci 40 výher a 11 porážek.
Ve dvouhře už ve Wu-chanu žádná Češka nezůstala. Marie Bouzková prohrála ve druhém kole s Majou Chwalinskou a Nikola Bartůňková vypadla v osmifinále s Jasmine Paoliniovou. Český zájem pokračuje ve čtyřhře. Kateřina Siniaková hraje se Storm Hunterovou jako třetí nasazený pár a Bouzková se Sarou Sorribes Tormovou čekaly na dvojici Kuo, Mladenovicová.
Čeští diváci sledují turnaj na stanici C+ Sport 2 a v internetové televizi Skylink Live TV v balíčcích CANAL+ a KOMBI+. Vybrané zápasy mají český komentář. CANAL+ má práva na celý okruh WTA pro Česko a Slovensko až do roku 2028.
Muchová odjíždí z Wu-chanu se 120 body a s vědomím, že zápas neprohrála jedním špatným gemem, ale v několika výměnách, ve kterých byla soupeřka přesnější. O její účasti v Rijádu teď rozhodnou výsledky ostatních hráček.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář