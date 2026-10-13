Muchová přiznala, co ji na konci sezony trápí. Kdybych nad tím přemýšlela, už bych tady asi nebyla, říká

Ve Wu-chanu, kde se hraje poslední tisícovka roku, se Muchová před kamerou CANAL+ Sport nepřetvařovala. Sezona je podle ní dlouhá, daří se jí a právě to jí bere energii, na kurtu i mimo něj. Na pauzu se těší. „Kdybych nad tím přemýšlela, už bych tady asi nebyla,“ řekla v rozhovoru, který citoval TenisPortal. Nemluví o kolapsu ani o zranění. Popisuje mentální trik, bez kterého by konec roku nezvládla: únavu nepouštět do hlavy. Třicetiletá Brňanka přitom stojí blíž listopadovému vrcholu sezony než kdykoli předtím. Jenže cesta k němu ještě není dohraná.
Matematika, která nedovolí vypnout
Oficiální žebříček WTA Race ukazuje situaci, která vypadá pohodlně jen na první pohled:
|Pořadí
|Hráčka
|Body
|7.
|Karolína Muchová
|4 615
|8.
|Linda Nosková
|4 354
|9.
|Marta Kosťuková
|3 910
|10.
|Iga Šwiateková
|3 799
Kosťuková ztrácí 705 bodů, Šwiateková 816. Háček spočívá v osmém místě. Podle oficiálních pravidel kvalifikace na WTA Finals postupuje přímo jen první sedmička. Osmou vstupenku dostane nejvýše postavená grandslamová vítězka z míst 8 až 20. Tu dnes drží Nosková, letošní wimbledonská šampionka. Pro ni je osmička pojistka. Pro Muchovou by znamenala konec.
Prakticky to znamená jediné: Muchová musí udržet sedmé místo. Pokud by ji Kosťuková nebo Šwiateková přeskočila, Nosková by díky wimbledonskému titulu zůstala v kvalifikaci a Muchová by se ocitla pod čarou. Proto si nemůže dovolit jednoduše říct „stačí“ a odletět domů.
Wu-chan rozhodne, kolik prostoru zbude
Wuhan Open se hraje od 12. do 18. října, má 56členný pavouk a nasazené hráčky začínají až druhým kolem. Muchová, nasazená jako šestka, nastoupí 14. října proti Američance Caty McNallyové, kvalifikantce na 70. místě světového žebříčku. V Česku turnaj vysílá CANAL+ Sport 2.
Bodování je strmé: 65 bodů za druhé kolo, 120 za třetí, 215 za čtvrtfinále, 390 za semifinále, 650 za finále a 1 000 za titul. Spočítali jsme nejhorší scénář. Kdyby Muchová vypadla hned na úvod a připsala si jen 65 bodů, vyšplhala by se na 4 680. Kosťuková by ji ani finálovou účastí nedostihla, zastavila by se na 4 560. Teprve titul by ji vynesl na 4 910 a před Muchovou. Totéž platí pro Šwiatekovou: s finále by měla 4 449, s trofejí 4 799. Do výpočtu nejsou zahrnuté případné odpočty, protože do Race se započítává jen osmnáct nejlepších výsledků.
Jeden Wu-chan tedy Muchovou z Turnaje mistryň nevyřadí. Problém začíná až potom. Race se uzavírá turnaji v Tokiu a Kantonu a před nimi je na programu ještě Ningbo. Obě pětistovky, Ningbo od 19. do 25. října a Tokio od 26. října do 1. listopadu, nabízejí vítězkám po 500 bodech. Podle Sport.cz Muchová na předběžných listinách těchto turnajů zatím nefigurovala. Dodatečný start vyloučený není, divoká karta je reálná možnost. Její slova o šetření energie ale spíš naznačují zdrženlivost.
Podle nás je právě tady jádro celého dilematu. Hrozbou není okamžité odstoupení, ale rozhodnutí, jestli ještě honit body na asijských turnajích, nebo ušetřit tělo na Indian Wells, kde se WTA Finals hrají od 8. do 15. listopadu. Kdo po měsíci v Asii znovu přeletí do Kalifornie, ten ví, co mu cestování udělá s nohama i spánkem.
Sezona, jakou dlouho neměla
Kolik toho Muchová letos odehrála? České zdroje uvádějí 53 zápasů ve dvouhře. Oficiální profil WTA eviduje k 13. říjnu bilanci 40 výher a 11 porážek, tedy 51 zápasů na úrovni hlavního okruhu. Rozdíl je drobný, příběh stejný: tolik tenisu na nejvyšší úrovni Muchová za celou kariéru v jedné sezoně snad neodehrála.
Srovnání s předchozími lety podle statistik webu TennisExplorer:
- 2022: 11 výher, 12 porážek
- 2024: 22 výher, 7 porážek
- 2025: 26 výher, 18 porážek
- 2026: 40 výher, 11 porážek (oficiální údaj WTA)
Za skromnými čísly z minulých let se skrývá dlouhý seznam zdravotních výpadků. Břicho, kotník, kyčel, opakovaná odstoupení a vynucené pauzy, kvůli kterým se o Muchové léta mluvilo jako o největším talentu, který brzdí vlastní tělo. Letos to tělo vydrželo. Přineslo dva tituly a podle WTA na prémiích v přepočtu zhruba 113 milionů korun.
Proto únavu nečteme jako signál konce. Je to cena za rok, který ji poprvé dostal tak blízko elitní osmičce. Muchová není vyčerpaná proto, že by se něco pokazilo. Je vyčerpaná proto, že se konečně všechno povedlo.
Není v tom sama. Obhájkyně titulu z Wu-chanu Coco Gauffová se z letošního ročníku odhlásila právě kvůli únavě. Na závěr sezony doplácí velká část špičky.
Muchová sama Turnaj mistryň podle svých slov „úplně v hlavě nemá“. Víc jí ho připomíná okolí. Ona jde den po dni. Je to stejná strategie jako u únavy: o tom, co by mohlo brzdit, nepřemýšlet.
„Stejně nic moc nezmůžeme“
V rozhovoru pro Sport.cz ale Muchová otevřela i téma, které s bodovými tabulkami nesouvisí, a mluvila o něm nečekaně přímo. Hráčky podle ní s vedením WTA komunikují a schůzky probíhají. Často však mají pocit, že jim někdo předkládá věci, které už jsou rozhodnuté. A s těmi toho podle ní moc nezmůžou.
Od tenistky, která se o politice okruhu dlouho veřejně nevyjadřovala, je to výrazné. A přichází v napjaté chvíli. Byznysový web Racket Business shrnul zářijové informace serverů Tennis Majors a The Telegraph, podle kterých WTA počítala za rok 2026 s provozní ztrátou přes půl miliardy korun. Na konci roku jí měla zůstat hotovost zhruba 345 milionů korun. Pokud by trend pokračoval, mohly by se rezervy vyčerpat do podzimu 2027. Analýza zároveň upozorňuje, že nejde o vyhlášení bankrotu.
Obě věci je nutné oddělit: Muchová o financích organizace nemluvila, ta čísla přinášejí média. Dohromady ale skládají obraz okruhu, který po hráčkách chce stále víc turnajů, cestování a nasazení, zatímco ony mají na rozhodování minimální vliv. Kalendář, který Muchovou v říjnu žene mezi Wu-chanem, Ningbem, Tokiem a Kalifornií, nevznikl v šatně. Vznikl v kancelářích, kam se hráčky dostanou na schůzku, ale ne k hlasování.
Dá se čekat, že podobných hlasů bude přibývat. Tenistka, která právě prožívá nejlepší sezonu kariéry a zároveň přiznává, že jede na rezervu, je pro takovou debatu silný svědek.
Ve středu 14. října se Muchová postaví McNallyové a o únavě na kurtu přemýšlet nebude. Pak přijde rozhodnutí, jestli ještě jednou sbalit kufr do Asie, nebo věřit náskoku 705 bodů. Indian Wells čeká na konci té cesty. Otázka je, s kolika silami do něj Muchová dorazí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář