Muchová přetlačila Ósakaovou v dramatu třetího setu. Fanoušci Japonky nechápali, co jejich hráčka na kurtu dělá

Tie-break třetího setu, stav 7:7, téměř tři hodiny hry. Ósakaová přesně věděla, kam míří: do bekhendu Muchové, který Češku v předchozích minutách stál několik mečbolů. Jeden míč, druhý, třetí. Muchová ale vydržela, otevřela si kurt bekhendem po lajně a získala devátý mečbol. Ten už nepustila. Z výměny se dostala k síti a zápas ukončila jemným bekhendovým volejem. Sedmá nasazená Češka tak po 2 hodinách a 52 minutách zvládla v osmifinále China Open, odehraném v úterý 6. října, jeden z nejnapínavějších zápasů letošního asijského turné. Podle nás nevyhrála proto, že by soupeřka zkolabovala. Vyhrála, protože se do nejtěžší fáze zápasu dokázala znovu a znovu vracet.
Pět mečbolů v jednom gamu, další tři v tie-breaku
Průběh vypadal spíš jako tři samostatné zápasy. V prvním setu Ósakaová vedla 4:1 a měla náskok brejku, přesto Muchová sadu otočila na 7:5. Druhý set jasně ovládla Japonka 6:1 a ve třetím znovu odskočila na 3:1. Muchová ztrátu podruhé smazala a za stavu 5:4 šla na příjem s šancí rozhodnout.
V tomto gamu měla najednou tři mečboly a celkem pět příležitostí zápas ukončit. Ósakaová všechny odvrátila. Rozhodoval tie-break a v něm Češka nevyužila další tři mečboly. Za stavu 6:6 naopak hrozil první mečbol Ósakaové: Japonka zahrála forhendový return křížem a Muchová míč se štěstím přetáhla přes pásku.
Proč to nakonec dopadlo pro Češku, ukazuje jedno číslo. Ve třetích setech rozhodovaných tie-breakem má Muchová kariérní bilanci 8:3 a od Australian Open 2023 v takové koncovce neprohrála. Letos je to 3:0: Brisbane proti Tomljanovicové, Wimbledon proti Gauffové a teď Peking. Ósakaová má v rozhodujících tie-breacích kariérně 2:6 a naposledy takový vyhrála ve Stuttgartu v roce 2019.
Taková statistika neříká, že by Muchová byla v koncovkách neomylná. Devět mečbolů je toho důkazem. Ukazuje ale, že se v klíčových chvílích dokáže správně rozhodnout, i když jí ruce nejsou úplně klidné.
„Klepala jsem se,“ přiznala po zápase v rozhovoru na kurtu. Po jednom z promarněných mečbolů si podle svých slov řekla, že do toho prostě půjde. Ten moment podle nás vystihuje celé utkání: žádné opatrné čekání na chybu soupeřky, ale rozhodnutí zahrát aktivně, i za cenu rizika.
Bekhend, který bral i dával
Celý závěr se točil kolem jednoho úderu. Podle zápasového článku WTA Muchovou bekhend v koncovce několikrát stál mečboly, ale nakonec jí zápas vyhrál. Sama Češka připomněla, že jí soupeřky hrají do bekhendu často. Tentokrát podle ní právě tenhle úder rozhodl.
Taktika Ósakaové dávala smysl. Pokud soupeřka opakovaně kazí stejnou stranou a stojí na hraně nervů, je logické ji tam tlačit. Japonka to dělala i za stavu 7:7 v tie-breaku. Muchová však výměnu nepřetrhla zbytečným pokusem o vítězný úder, opakovaně se do ní vracela a teprve ve chvíli, kdy se otevřel prostor, zahrála po lajně.
Následovalo něco, co je pro její tenis typické. Na posledním mečbolu nezůstala na základní čáře, ale šla k síti a výměnu dokončila citem. Hráčka, která se před chvílí přiznávala k třesu, zvolila v nejcitlivější chvíli zápasu jeden z nejjemnějších úderů v tenise.
Ósakaová nekolabovala, jen nedotáhla náskoky
Bylo by laciné tvrdit, že Ósakaová zápas odevzdala. Do osmifinále přišla ve velmi dobré servisní formě. Ve třetím kole porazila Sáru Bejlek 7:6(4), 6:4, trefila 69 % prvních podání a po prvním servisu vyhrála 46 z 60 bodů. V úspěšnosti bodů po prvním servisu patřila na okruhu mezi nejlepší čtyři hráčky.
Muchová sama po zápase uznala, že Japonka hrála stabilně a vítězkou klidně mohla být ona. S tím souhlasíme. Ósakaová odvrátila osm mečbolů a jeden měla sama. Neprohrála jedním zhroucením, ale tím, že dvakrát nedokázala udržet náskok (4:1 v prvním a 3:1 ve třetím setu).
Právě to řešili fanoušci. V zápasovém vlákně na r/tennis převládala nálada „zápasu turnaje“ a debata o tom, jak blízko měla Ósakaová k výhře. Mluvilo se o zahozených náskocích a koncovce, nikoli o nějakém incidentu na kurtu. Žádné zranění, lékařské ošetření ani sporný moment s rozhodčí zdroje neuvádějí.
Sama Ósakaová po prohře psala na síti Threads fanouškům, aby nebyli smutní. Podle Essentially Sports dodala, že se vrací za dcerou a rodinou a další šanci bude mít v Tokiu. Nečteme to jako lhostejnost k výsledku, spíš jako snahu uklidnit lidi, kteří prožívali zápas možná hůř než ona.
Vzájemná bilance se posunula na 5:3 pro Muchovou. Šlo o osmý duel jejich šestileté rivality a Češka navázala na dvě letošní výhry z trávy. Na venkovním tvrdém povrchu však stále vede Ósakaová 3:2. Velkým překvapením tedy výsledek nebyl, nasazená sedmička porazila dvanáctku. Způsob, jakým se to stalo, ovšem obyčejný nebyl.
České čtvrtfinále s parťačkou z tréninku
Ve čtvrtfinále čeká Muchovou Nikola Bartůňková, nasazená šestadvacítka a jeden z příběhů turnaje. Dvacetiletá Češka ve třetím kole vyřadila Arynu Sabalenkovou 6:3, 6:4. V osmifinále pak porazila Sinju Krausovou 6:0, 4:6, 6:3 a poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále turnaje kategorie WTA 1000.
Oficiálně půjde o jejich první vzájemný zápas, na kurtu se ale znají dobře. Podle WTA trénují ve stejném pražském klubu a i na turnajích spolu často chodí na kurt. Muchová o mladší krajance mluví jako o vynalézavé hráčce, která umí soupeřku přechytračit. Od Muchové, která sama staví hru na variabilitě, je to výrazná poklona.
Favoritkou bude podle nás Muchová, a to kvůli nasazení, zkušenostem i tomu, jak zvládá dlouhé koncovky. Bartůňková ale nastoupí s formou a sebevědomím hráčky, která už v Pekingu porazila druhou nasazenou. Fakt, že se obě dobře znají z tréninku, může zápas zbavit taktických překvapení a vrátit ho k nervům.
Ostatním Češkám se v Pekingu tolik nedařilo:
- Sára Bejlek: prohrála ve 3. kole s Ósakaovou 6:7(4), 4:6
- Linda Nosková: v osmifinále podlehla Jekatěrině Alexandrovové 2:6, 2:6
- Marie Bouzková: skončila ve 3. kole po prohře s Čeng Čchin-wen 6:7, 6:4, 5:7
Čtvrtfinále mezi Muchovou a Bartůňkovou je v programu na čtvrtek 8. října. Turnaj v Česku vysílá CANAL+ Sport 2, přesný začátek se ale bude odvíjet od aktuálního rozpisu pořadatelů.
95 bodů navíc a tlak na WTA Finals
Výhra nad Ósakaovou má i čistě účetní rozměr. Podle přehledu WTA k China Open 2026 vypadá bodová a finanční tabulka takto:
|Fáze turnaje
|Body
|Prémie
|Osmifinále
|120
|přibližně 2,4 mil. Kč
|Čtvrtfinále
|215
|přibližně 4,4 mil. Kč
|Semifinále
|390
|neuvedeno
|Finále
|650
|neuvedeno
|Titul
|1 000
|neuvedeno
Devátý mečbol tedy Muchové přinesl 95 bodů navíc oproti konci v osmifinále a zhruba dva miliony korun. Skutečný pohyb v žebříčku bude záviset na tom, kolik bodů z loňska obhajuje. Do Pekinga přijela jako světová osmička. V roce 2024 tu hrála finále, loni ji na cestě za titulem vyřadila Amanda Anisimovová.
Důležitější je souvislost s koncem sezony. Asijské turné je pro hráčky poslední příležitostí, jak se dostat na Turnaj mistryň. Muchová byla po Wimbledonu čtvrtá v průběžném pořadí a každý postup teď posiluje její pozici. Sezona 2026 je zatím jednou z jejích nejlepších: titul v Dauhá, finále Wimbledonu, semifinále v Miami a nyní čtvrtfinále v Pekingu. Podle statistik Tennislive má letos 42 výher z 52 zápasů.
Proti Bartůňkové nejde jen o semifinále. Semifinále by znamenalo dalších 175 bodů a v závěru sezony se takové rozdíly sčítají rychle.
Muchová kdysi platila za hráčku, která má talentu nazbyt, ale chybí jí odolnost. Úterní večer v Pekingu ukázal opak: osm promarněných šancí, třesoucí se ruce a nakonec volej, který by si v klidném tréninku troufl zahrát málokdo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář