Mšice se bojí jedlé sody jako ohně. Jeden postřik týdně a populace klesne za den, navíc chrání rostliny i proti houbovým chorobám

Mšice patří mezi nejúpornější nepřátele zahrádkářů. Ne vždy je však třeba proti nim bojovat prostřednictvím chemie z obchodů. Existuje totiž i řada ověřených lidových prostředků, které si s nimi dokážou poradit stejně rychle, aniž by zatěžovaly životní prostředí nebo vyčerpávaly vaši peněženku. Mezi ty nejlepší patří rozhodně i jedlá soda.
Proč mšice způsobují problémy
Mšice jsou pro zahrádkáře a milovníky rostlin opravdu hrozivými protivníky. Tento drobný hmyz je sice malý, ale jeho schopnost působit škody rozhodně není zanedbatelná. Mšice se živí rostlinnou šťávou a mohou oslabovat své hostitele, brzdit jejich růst a
dokonce také přenášet různé choroby (především ty virového původu). Tito zahradní nájezdníci se neštítí pustošit jak ceněné růže, tak i křehké mladé sazenice. Příroda však nabízí jednoduché, ale geniální řešení, které může s těmito otravnými vetřelci zatočit: jedlou sodu. Jedlá soda jako postřik na mšice
Tato základní domácí surovina, která bývá obvykle spojována s kulinářským využitím nebo s výrobou domácích čisticích prostředků, se ukazuje jako netušený superhrdina i v oblasti boje proti škůdcům. Zásaditá povaha jedlé sody totiž narušuje trávící procesy a rozmnožování mšic, což je pomůže velmi rychle zlikvidovat.
Výroba domácího insekticidu proti mšicím
Recept na domácí insekticid proti mšicím je pozoruhodně jednoduchý. Tento účinný roztok připravíte tak, že rozpustíte jednu čajovou lžičku jedlé sody v jednom litru vody. Roztok přelijte do lahve s rozprašovačem a velkoryse jej naneste na
napadené i zdravé rostliny (nebojte se stříkat až do skanutí). Nezapomeňte se zaměřit na spodní stranu listů, protože mšice mají tendenci shromažďovat se právě tam. Alkalický roztok působí jako přírodní repelent, takže je rychle odpudí ( podobně působí i postřik z chilli papriček). Zdroj fotografie: Pixabay Rychlé výsledky a další výhody
Jednou z pozoruhodných výhod používání jedlé sody na
ochranu rostlin je rychlý nástup výsledků. Při optimálních podmínkách můžete být svědky znatelného poklesu populace mšic již během jednoho dne po aplikaci. Ovšem jedlá soda nabízí rostlinám a další výhodu – vytváří totiž na nich ochrannou vrstvu. Její alkalické vlastnosti přispívají k ochraně proti dalšímu hmyzu a houbovým chorobám a posilují odolnost zahrady.
Stačí jedno ošetření každých sedm dní – nic víc není třeba. A pomoci vám může i proti mravencům. Postačí ji nasypat
tam, kde se tito mnohdy nežádoucí návštěvníci často pohybují. Její aroma naruší jejich pachové cestičky, takže se do „zakázané oblasti“ jen tak znovu nedostanou. Aby však byla tato bariéra opravdu účinná, musíte ji obnovovat po každém dešti, zálivce nebo větší rose.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři