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Mšice se bojí jedlé sody jako ohně. Jeden postřik týdně a populace klesne za den, navíc chrání rostliny i proti houbovým chorobám

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Při boji proti mšicím není třeba sahat pro chemické prostředky. Velmi dobře se osvědčuje i docela obyčejná (a opravdu levná) jedlá soda.
Mšice opustí zahradu rychlostí blesku, vyděsí je obyčejná soda

Mšice opustí zahradu rychlostí blesku, vyděsí je obyčejná soda

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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