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Mrtvou ženu našli v řece omotanou řetězy. Po 24 letech přišel na policii muž s mrazivou výpovědí. HBO Max odhaluje skutečný případ

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Dorothy Lou Thompson zmizela v roce 1985 a její tělo se později našlo v řece Mississippi, omotané řetězy. Vyšetřování pak na dlouhá léta usnulo. Probudil ho až muž, který na policii tvrdil, že ho tam poslala sama mrtvá. Třídílný dokumentární seriál Vraždy na hřbitově zvířátek (The Pet Cemetery Murde
Mrtvou ženu našli v řece omotanou řetězy. Po 24 letech přišel na policii muž s mrazivou výpovědí. HBO Max odhaluje skutečný případ

Mrtvou ženu našli v řece omotanou řetězy. Po 24 letech přišel na policii muž s mrazivou výpovědí. HBO Max odhaluje skutečný případ

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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