Mrtvou ženu našli v řece omotanou řetězy. Po 24 letech přišel na policii muž s mrazivou výpovědí. HBO Max odhaluje skutečný případ

HBO pustilo první díl do světa v neděli 11. října a další dva přidá vždy po týdnu. Seriál natočil scenárista a režisér Philip Cairney, podepsaný pod dokumentem Being Beethoven. Podle oficiálního popisu, který zveřejnil třeba web
ShowbizJunkies, začíná jako vyšetřování jedné vraždy a postupně se mění ve výpravu do temné minulosti celé komunity.
Každý ze tří dílů má zhruba pětačtyřicet minut. Za produkcí stojí mimo jiné bratři Simon a Jonathan Chinnovi a James Marsh. Připomeňme, že Marsh se Simonem Chinnem kdysi získali Oscara za dokument Muž na laně o provazochodci, který přešel mezi dvojčaty Světového obchodního centra.
O čem je dokument Vraždy na hřbitově zvířátek?
Dorothy Lou Thompson provozovala hřbitov pro domácí mazlíčky v bažinaté krajině nedaleko
New Orleans. Pozemek měl mezi místními dlouho pověst prokletého místa. Hřbitov přitom založila už její matka Grace, kterou HBO popisuje jako panovačnou ženu s vlastní temnou minulostí.
V roce 1985 Dorothy beze stopy zmizela. Její tělo se později vynořilo v řece Mississippi a podle magazínu
RogerEbert na něm bylo zhruba devadesát kilo řetězů. Případ pak na víc než dvacet let zapadl mezi nevyřešené případy.
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Zlom přišel v roce 2009, kdy starý spis znovu otevřel detektiv John Doran. Brzy nato se na policii ozval muž s výpovědí, ke které ho podle vlastních slov dohnal Dorothyin duch. Zhruba o tři roky později přišel další svědek a tvrdil, že ho zavražděná žena pronásleduje a chce pomstu.
Zní to jako zápletka laciného hororu, jenže tady jde o
skutečný případ. Detektiv Doran věří jen tvrdým důkazům, zatímco svědci mluví o duchovi. Právě mezi těmito dvěma světy dokument balancuje.
Před kamerou mluví sousedé, policisté, místní novináři i historici. Pod jednou vraždou se podle tvůrců skrývá spletitý příběh dalších mrtvých, řady zesnulých manželů, rodinných tajemství i masakrů starých několik století.
Se Stephenem Kingem nemá nic společného
Název může leckoho zmást. Stephen King vydal román Řbitov zviřátek v roce 1983 a knihu podle vlastních slov inspirovala smrt kočky jeho dcery, kterou přejelo auto u jejich domu.
S Kingovým hororem ale nový
dokumentární seriál nesouvisí, jak připomíná i web Bloody Disgusting. Strach tu nedělají lekačky, ale vlhké bažiny Louisiany a pověsti, které si místní předávají celé generace. Web Creepy Catalog ho proto doporučuje jako tip na halloweenskou sezónu.
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Šéfredaktor zmíněného magazínu RogerEbert Brian Tallerico dal seriálu tři hvězdičky ze čtyř. Chválí hlavně Cairneyho trpělivost. Režisér podle něj nechává lidi před kamerou mluvit a nespěchá, čímž se jeho dokument liší od laciné
true crime produkce.
Výhrady má ke stopáži. Na případ, který nemá tolik materiálu, jsou podle něj tři díly trochu moc a ke konci se příběh rozmělní. Atmosféra New Orleans ale funguje a v duchy prý věřit nemusíte, aby vás seriál vtáhl.
Závěrečný třetí díl vyjde na Lepší načasování příběh o pomstychtivém duchovi snad ani nemohl mít. HBO Max 25. října, pár dní před Halloweenem. Zdroje: HBO, ShowbizJunkies, RogerEbert, Bloody Disgusting, Creepy Catalog