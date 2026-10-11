Mrtví hlodavci vedle potravin, plíseň v chladicích boxech. Inspektoři za dva týdny zavírali osm provozoven včetně Billy

Mezi 18. zářím a 2. říjnem 2026 zveřejnila SZPI na portálu Potraviny na pranýři řadu záznamů o uzavřených provozovnách. Nešlo o jednu plánovanou akci, případy přibývaly postupně z různých krajů i z různých typů podniků. Ve výrobě, v obchodech i v gastronomii se přitom opakují tytéž nálezy: trus hlodavců, plísně, hmyzí škůdci a hromadící se odpad.
Tři druhy kontaminace naráz našla inspekce ve dvou provozovnách
Nejhorší stav zapsali inspektoři 2. října ve výrobním areálu firmy TOMA v Topolné ve Zlínském kraji. Našli tam trus hlodavců, mrtvé hlodavce i plísně. Tuto kombinaci SZPI hodnotí jako přímé ohrožení bezpečnosti potravin. Areál byl k 5. říjnu stále uzavřený.
Týž den přišla o možnost prodávat také prodejna DOAN LE VAN ve Velkých Svatoňovicích v Královéhradeckém kraji. V jednom maloobchodě se tam sešel trus hlodavců, jejich mrtvá těla a navíc hmyzí škůdci. Malá prodejna tak nabídla stejně pestrou škálu kontaminace jako celý výrobní závod.
Mezi provozovnami, které k 5. říjnu nesměly fungovat, figuruje ještě Satim market v Kyšicích ve Středočeském kraji. Inspekce ho zavřela 24. září kvůli trusu hlodavců a zavřený zůstává nejméně 11 dní. Čtvrtým případem je cukrárna se zmrzlinou Davida Bernátka v Golčově Jeníkově na Vysočině. Podnik sice běží dál, jeho sklad ale inspekce vyřadila z provozu.
Billu v Brně pustili zpátky k zákazníkům už po jednom dni
Zbylé čtyři záznamy mají status „znovu otevřeno“. Brněnská prodejna řetězce BILLA šla kvůli trusu hlodavců zavřít 21. září a otevřela hned následující den. Stejně rychle to zvládla firma Vebis v Provodově-Šonově, které stačil na odstranění závad jediný den, takže po uzavření 30. září znovu fungovala 1. října. IST Food Kebab v Králově Dvoře inspekce zavřela 29. září kvůli výraznému znečištění, hromadění odpadu a nevhodnému skladování a uvolnila ho 1. října.
Nejdéle z této čtveřice stála kuchyně Restaurace Viktoria ve Znojmě. Plísně tam rostly na stropě, na zařízení i uvnitř chladicích boxů. SZPI kuchyň uzavřela 18. září a uvolnila 22. září.
Rychlé znovuotevření vypovídá o tom, jak rychle provozovatel uklidil, ne o tom, jak vážný stav byl. Inspekce totiž sahá k zákazu užívání prostor teprve ve chvíli, kdy provozovna nedokáže zaručit bezpečnost potravin. Kdo chce zákaz zrušit, musí závady odstranit, tedy typicky provést deratizaci, sanitaci a úklid nebo opravit povrchy. Inspekce pak vše ověří při opakované kontrole. Souběžně s tím SZPI standardně zahajuje správní řízení o pokutě.
Proč čísla za rok 2025 nestačí na posouzení zářijové vlny
SZPI uzavírá provozovny pravidelně. Od ledna do května 2025 zavřela 51 restaurací a rychlých občerstvení a za celý rok 2025 to bylo 114 provozoven společného stravování. Rekordem za pět let byl leden 2022, kdy inspekce zavřela 21 provozoven během jediného měsíce.
Se zářijovými případy se tyto statistiky srovnávají špatně. Počítají pouze společné stravování, zatímco nejméně čtyři z osmi aktuálních případů jsou obchody nebo výroba. Že jde o obvyklý stav, se proto z dostupných čísel tvrdit nedá. Prokázat se dá jen to, že stejná hygienická selhání se objevují u řetězce i u malého lokálního obchodu.
Uzavření zůstává krajním opatřením. Do společného stravování inspekce v roce 2025 vstoupila téměř 26 000krát a zavřela 114 provozoven, tedy méně často než jednou na 200 kontrolních vstupů. Do maloobchodu vstoupila přes 18 000krát a na pokutách uložila bezmála 200 milionů korun. Kontroly se plánují podle rizika a nad každou provozovnou nepřetržitý dohled nebdí, takže mezi dvěma návštěvami inspektorů může uplynout dlouhá doba.
Na pranýři si každou provozovnu najdete podle adresy i na mapě
Ze zveřejněných záznamů se nedá zjistit, jak dlouho provozovny v takovém stavu fungovaly, ani jestli po návštěvě některé z nich někdo onemocněl. Popisy jako plísně na stropě nebo výrazné znečištění ale nepůsobí jako problém, který vznikl několik hodin před kontrolou.
Aktuální uzavírky si může ověřit kdokoli na webu Potraviny na pranýři. Vyhledávat se dá podle adresy, PSČ, typu provozovny nebo přímo na mapě.
Kdo v obchodě nebo restauraci narazí na podezřelé hygienické podmínky, může podat podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Ozvat se lze telefonicky na čísle 543 540 231, e-mailem na adresu epodatelna@szpi.gov.cz nebo přes webový formulář inspekce.