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Mrtví hlodavci vedle potravin, plíseň v chladicích boxech. Inspektoři za dva týdny zavírali osm provozoven včetně Billy

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Výrobní areál na Zlínsku, kebab ve Středočeském kraji i cukrárna na Vysočině. Záznamy Státní zemědělské a potravinářské inspekce popisují v podnicích, které spolu nijak nesouvisejí, stejnou sadu prohřešků. Čtyři provozovny k 5. říjnu dál nesměly fungovat.
Mrtví hlodavci vedle potravin, plíseň v chladicích boxech. Inspektoři za dva týdny zavírali osm provozoven včetně Billy

Mrtví hlodavci vedle potravin, plíseň v chladicích boxech. Inspektoři za dva týdny zavírali osm provozoven včetně Billy

Zdroj: Foto: Alan Stanton - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 21:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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