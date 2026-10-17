Mrkvový koláč s hruškami, tvarohovou vrstvou a pikantní marmeládou: Recept s postupem krok za krokem

Tenhle zeleninovo- ovocný koláč jsem dlouho vůbec neznala. Upřímně, asi by mě ani nenapadlo připravit ho zrovna tímto způsobem. Když se mi recept dostal do ruky, řekla jsem si, že za zkoušku nic nedám. A po prvním ochutnání bylo jasno. Zůstává vláčný, hezky voní po skořici a vrstva z tvarohu a jogurtu mu ubere na hutnosti. Hrušky nahoře z něj udělají skoro sváteční moučník, přitom práce s ním není nijak záludná.
Na
mám ráda hlavně jednu věc: druhý den nebývají vysušené. U tohohle koláče to sedí opravdu přesně. Do těsta přijde najemno mrkvových moučnících nastrouhaná mrkev, trocha ořechů a navrch krémová vrstva, která se peče rovnou se základem. U nás doma se tenhle plech zabydlel hlavně na podzim. Ale nebudu tvrdit, že ho jindy nepeču. Když v míse zůstane pár hrušek, které už nikdo nechce vzít jen tak do ruky, je to pro ně docela dobrý konec.
Můj tip je prostý: Sáhněte spíš po pevnějších hruškách. Ty přezrálé pustí v troubě dost šťávy a tvarohová vrstva se pak dopéká déle, než by člověk chtěl. Mrkev v moučníku není žádný výstřelek
Mrkvové koláče se u nás nějakou dobu tvářily jako moderní záležitost, jenže kombinace
mrkve, ořechů a koření má v těstě úplně obyčejný smysl. Mrkev drží vlhkost, takže řezy nejsou suché jako některé rychlé piškotové buchty z plechu. V receptech, které dnes člověk potkává pořád dokola na sociálních sítích, se často opakuje podobný základ: strouhaná mrkev, olej, vejce a něco, co těsto zjemní. Jednou je to pomerančová šťáva, jindy jogurt, někdy krém až nahoru. Recept na mrkvový třený koláč s hruškami
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 55 až 60 minut Teplota trouby: 160 až 175 °C horkovzduch Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu Těsto 4 ks vejce 1 hrnek cukru krupice 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek oleje 1/2 balíčku prášku do pečiva 2 lžičky jedlé sody 1 lžička mleté skořice 3 hrnky jemně nastrouhané mrkve 1 hrst drcených vlašských ořechů 2 lžíce teplé vody do žloutkové směsi 1 lžíce studené vody do sněhu 1 špetka soli 2 až 3 lžíce acidofilního mléka nebo bílého jogurtu Vrchní tvarohová vrstva 250 g tučného tvarohu 400 g bílého jogurtu s obsahem tuku kolem 10 % 3 lžíce moučkového cukru 1 balíček vanilkového pudinku v prášku Dokončení asi 15 hrušek 2 až 3 lžíce třtinového cukru cca 30 lžiček pikantní červené marmelády nebo višní či třešní Postup přípravy vláčného mrkvového koláče s hruškami
1. Nejdřív oddělte
bílky od žloutků. Bílky vyšlehejte se špetkou soli, lžící studené vody a trochou cukru na pevný sníh. Mísu dejte zatím stranou, ať nepřekáží.
2. Do druhé mísy přijdou
žloutky, zbylý cukr a 2 lžíce teplé vody. Šlehejte několik minut, dokud směs nezesvětlá a lehce nenabyde. Nemusí z ní být pěna jako z cukrárny, ale rozdíl poznáte.
3. Ke žloutkové směsi pomalu přilévejte
olej. Potom přisypte polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva, jedlou sodou a skořicí. Pokud se těsto zdá až moc tuhé, přidejte trochu acidofilního mléka nebo bílého jogurtu.
4. Vařečkou, případně stěrkou, vmíchejte najemno nastrouhanou
mrkev a drcené vlašské ořechy. Těsto má být hustší, ale musí jít rozetřít po plechu. Ředit ho zbytečně by byla škoda.
5. Nakonec opatrně zapracujte vyšlehaný
sníh z bílků. Tady už nešlehejte. Spíš těsto jen podebírejte stěrkou a obracejte, aby v něm zůstalo co nejvíc vzduchu.
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6. Plech vyložte
pečicím papírem a těsto na něj rozprostřete. Není nutné uhlazovat každý roh dokonale. V troubě si hmota trochu sedne sama. Příprava tvarohové náplně
7. V misce prošlehejte
tvaroh, bílý jogurt, moučkový cukr a vanilkový pudink v prášku. Vznikne hladká, spíš řidší směs. Nalijte ji na syrové těsto a opatrně rozetřete.
8.
Hrušky oloupejte, rozpulte a vykrojte jádřince. Půlky rozložte řezem nahoru na tvarohovou vrstvu a lehce je zatlačte dovnitř.
9. Do důlku po jádřinci dejte vždy lžičku
pikantní červené marmelády, případně jednu višeň nebo třešeň. Povrch nakonec posypte třtinovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Půlky hrušek ukládejte řezem nahoru.
10. Pečte v troubě předehřáté na
160 až 175 °C na horkovzduch asi 55 až 60 minut. Kdyby horní vrstva tmavla rychleji, než je vám milé, položte na koláč ke konci volně kus pečicího papíru. Foto: Cooky.cz, Koláč po upečení hrušky se schovají do těsta.
11. Upečený koláč nechte úplně vychladnout přímo na plechu. Krájejte ho až po odležení, nejlépe po hodině až dvou. Ke kávě je výborný, ale u nás se často ztrácí i bez kávy, jen tak kolem odpoledne. V chladu bez potíží vydrží do druhého dne.
Foto: Cooky.cz, Recept na Třený mrkvový koláč s hruškami a marmeládou uprostřed je vynikající zeleninovo-ovocná dobrůtka, kterou si zamilujete Ještě pár rad hospodyňky na závěr k mrkvovému koláči s hruškami Mrkev strouhejte opravdu najemno. V těstě se pak rozloží rovnoměrněji a koláč nebude místy sušší. Hrušky nechte na půlky, nekrájejte je na tenké plátky. Moučník vypadá líp a ovoce si udrží víc šťávy. Kdo má rád výraznější kořeněnou chuť, může ke skořici přidat špetku mletého zázvoru nebo trochu nastrouhané citronové kůry. Když potřebuji koláč nakrájet opravdu čistě, dám ho po vychladnutí asi na půl hodiny do lednice. Tvarohová vrstva zpevní a řezy se tolik nerozjíždějí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková