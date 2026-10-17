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Mrkvový koláč s hruškami, tvarohovou vrstvou a pikantní marmeládou: Recept s postupem krok za krokem

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Na tenhle mrkvový třený koláč s hruškami si vzpomenu pokaždé, když potřebuji upéct něco na plech pro víc lidí a nechci stát půl dne u linky. Je vláčný, hezky voní po skořici a díky tvarohu s jogurtem nepůsobí těžce. Hrušky nahoře udělají z obyčejného koláče svátečnější kousek, i když je příprava vlastně docela přímočará.
Obrázek k receptu na Třený mrkvový koláč s hruškami a marmeládou uprostřed je vynikající zeleninovo-ovocná dobrůtka, kterou si zamilujete

Obrázek k receptu na Třený mrkvový koláč s hruškami a marmeládou uprostřed je vynikající zeleninovo-ovocná dobrůtka, kterou si zamilujete

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Třený mrkvový koláč s hruškami a marmeládou uprostřed je vynikající zeleninovo-ovocná dobrůtka, kterou si zamilujete
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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