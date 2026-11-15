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Mřížkový koláč s meruňkovou marmeládou: Dříve se přesně takové pekly o víkendu pro celou rodinu

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Mřížkovník s meruňkovou marmeládou mám spojený s dětstvím na Slovensku, kde byly v komoře pořád srovnané sklenice domácích marmelád a podobný koláč se pekl skoro pořád. Tenhle je z křehkého lineckého těsta, krásně voní po citronové kůře a díky meruňkové marmeládě má příjemně svěží, lehce nakyslou chuť.
Obrázek k receptu na Mřížkovník s meruňkovou marmeládou: Křehká klasika, která voní dětstvím a ke kávě nezklame

Obrázek k receptu na Mřížkovník s meruňkovou marmeládou: Křehká klasika, která voní dětstvím a ke kávě nezklame

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Mřížkovník s meruňkovou marmeládou: Křehká klasika, která voní dětstvím a ke kávě nezklame
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 04:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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