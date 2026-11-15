Mřížkový koláč s meruňkovou marmeládou: Dříve se přesně takové pekly o víkendu pro celou rodinu

Mřížkovník s meruňkovou marmeládou mám pořád spojený s dětstvím na Slovensku. V komoře stávaly sklenice s domácími zavařeninami v několika řadách, některé jako by si ještě nesly kousek léta, a podobný koláč se u nás pekl docela často. Meruňky na zahradě nerostly, přivážely se z teplejších krajů. Část šla do kompotů, část na marmeládu a něco obvykle skončilo v křehkém koláči s mřížkou. Na tomhle receptu se mi líbí jeho obyčejnost. Je poctivý, srozumitelný a díky citronové kůře i meruňkové marmeládě má příjemnou nakyslost, takže nepůsobí těžce.
Základ tvoří
. Jemné, křehké a občas trochu linecké těsto svéhlavé. Jakmile si ale odpočine v chladu, pracuje se s ním mnohem líp. Když se při přenášení potrhá, není důvod panikařit. Na plechu se dá těsto prsty zase spojit a po upečení si toho sotva kdo všimne. Marmeládu bych volila spíš hustší, aby se během pečení neroztekla do stran.
Můj tip z domácího pečení: Pokud je marmeláda hodně pevná, rozmíchám ji před natíráním s jednou až dvěma lžícemi horké vody, někdy přidám i trochu citronové šťávy. Pak se roztírá klidněji a vrstva je rovnoměrnější. Recept na domácí mřížkovník s meruňkovou marmeládou
Doba přípravy: 25 minut + 30 minut odpočinek těsta Doba pečení: 35 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 1 plech, zhruba 20 až 24 kousků Ingredience pro přípravu 560 g polohrubé mouky 250 g másla nebo Hery 250 g moučkového cukru 2 ks vejce 1 balení kypřicího prášku do pečiva 1 balení vanilkového cukru 1 ks citronu, jen jemně nastrouhaná kůra 350 až 450 g meruňkové marmelády 1 lžíce tuku na vymazání plechu Postup přípravy meruňkového mřížkovníku
1. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, moučkový cukr, vanilkový cukr a kypřicí prášek. Přidejte vejce, změklé máslo a najemno nastrouhanou citronovou kůru. Vypracujte hladké těsto. Zpočátku může být drobivé, to je v pořádku, po chvíli se začne spojovat.
2. Hotové
těsto zabalte do fólie, případně ho aspoň dobře přikryjte, a uložte nejméně na 30 minut do lednice. Po odpočinku se tolik nelepí na ruce ani na vál a při válení se méně trhá.
3. Troubu předehřejte na
180 °C. Plech vymažte tenkou vrstvou tuku, aby šel koláč po upečení dobře uvolnit.
4. Asi
dvě třetiny těsta rozválejte na plát. Když se při přenášení potrhá nebo rozpadne, nic se neděje. Přeneste ho klidně po částech a přímo na plechu spoje prsty zamačkejte. U křehkého těsta je to běžná věc, ne chyba.
5. Spodní vrstvu potřete
meruňkovou marmeládou. Natřete ji téměř ke krajům, ale úzký okraj nechte volný, aby náplň při pečení neutíkala ven.
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6. Zbývající
jednu třetinu těsta rozválejte na tenčí plát. Nožem nebo radýlkem z něj nakrájejte proužky široké přibližně 1 až 1,5 cm.
7. Proužky klaďte přes
marmeládu do klasické mřížky. Nemusí být dokonale rovné. U domácího koláče drobná nepravidelnost nevadí, spíš k němu patří.
8. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte asi
35 minut. Sledujte hlavně okraje a pásky těsta na povrchu. Jakmile zezlátnou do světla, je hotovo.
9. Upečený
mřížkovník nechte vychladnout přímo na plechu. Teplý je křehký a marmeláda ještě měkká, takže by se hůř krájel. Po vychladnutí drží tvar mnohem lépe. Foto: Cooky.cz, Hotový koláč nechte vychladnout na plechu.
10. Podávejte ke
kávě nebo čaji, klidně až druhý den. Přikrytý a uložený v chladu vydrží bez potíží 2 až 3 dny. Rady a proč právě meruňková marmeláda funguje tak dobře Pokud je těsto příliš měkké, dejte ho před rozvalováním ještě zhruba na deset minut do lednice. Na náplň se hodí hlavně pikantnější meruňková marmeláda, protože vyrovná sladkost těsta. Po vychladnutí můžete koláč lehce poprášit moučkovým cukrem. Nutné to ale není, zejména pokud je marmeláda sama o sobě dost sladká.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková