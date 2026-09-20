Mrazivý severský thriller s hvězdami Zaklínače míří na Netflix. Vysněná dovolená se změnila v noční můru

Tajemství, podezření a intriky nabídne
seriál Několik lží (A Couple of Lies). Nový čtyřdílný strhující psychologický thriller s Emmou Appleton, Faresem Faresem, Fridou Gustavsson a Jakobem Oftebroem v hlavních rolích se plíží na Netflix. Herce můžeme znát například z hitů Černobyl nebo Zaklínač.
Temné
drama sleduje dva páry, jejichž vysněná výměna prázdninových domů se zvrtne v něco mnohem nebezpečnějšího, až si nakonec nejsou jisti, jestli mohou vůbec věřit osobě, kterou milují. Foto: Netflix Foto: Netflix O co v seriálu půjde?
Helene (Frida Gustavsson) a Carl (Fares Fares) vymění svůj krásný dům ve Stockholmu za sluncem zalitou vilu na Sicílii a na několik týdnů si prohodí životy se Scarlett (Emma Appleton) a Adamem (Jakob Oftebro) – párem, který nikdy předtím nepotkali.
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Po příjezdu do svého nového luxusního domu však Carl a Helene začínají mít pocit, že něco není v pořádku. Dům se úplně neshoduje s fotografiemi romantické vily a vyvstávají znepokojivé otázky ohledně cizinců, kteří nyní bydlí v jejich domě. Kdo jsou ti lidé, s nimiž si vyměnili domy?
Mezitím se Adam a Scarlett nastěhují do domu Carla a Helene na stockholmském souostroví, který je nádherným moderním architektonickým snem. Ale navzdory jeho kráse je atmosféra podivná. Proč jsou sousedé tak zvědaví? Proč je šatna zamčená? Zatímco se oba páry snaží znovu najít společnou řeč uprostřed rostoucích podezření, začínají vyplouvat na povrch temná tajemství.
Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Natočeno podle bestselleru
Jak se nahromadí zvraty a vycházejí najevo skryté podrazy, to, co začalo jako dokonalý únik z reality, se pomalu mění ve zvrácenou hru sledování, manipulace a nedůvěry. Seriál je natočený podle
stejnojmenného románu bestsellerového autora detektivek Stefana Ahnhema. Netflix však zatím neuvedl, do jaké míry se čtyři plánované epizody drží předlohy, ani jestli nějak měnili původní zápletku.
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Na pozadí scenérií švédských přístavů a slunné Sicílie se dva páry dohodnou na výměně obydlí v poslední zoufalé snaze zachránit svá manželství. Jejich naděje na oživení vztahů se však rychle rozplývají. To, co začalo jako romantický pobyt, se mění v napínavou a nebezpečnou hru, ve které nelze věřit nikomu.
Několik lží režíroval Kasper Barfoed (Zdravotní sestra – The Nurse), scénář pro film z knihy připravili Amanda Högberg (Polovina Malmö jsou kluci, co mi dali kopačky – Diary of a Ditched Girl, Vysvoboď mě – Deliver Me) a Axel Stjärne (Mafie, Top Dog) a produkci zajistily Frida Asp a Fatima Varhos. Tato producentská dvojice stojí za seriály Netflixu, jako jsou Láska a anarchie a Královny Barakudy.
Seriál dorazí na Netflix 30. října. Foto: Netflix Zdroje: Netflix, What's on Netflix