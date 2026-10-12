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Mrazivý seriál s Joshem Harnettem ovládl Netflix v 70 zemích včetně Česka. Tvůrce do něj vložil i vlastní spánkovou paralýzu

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Pod hladinou u zapadlého rybářského městečka se pohybuje něco obrovského. Kanadská minisérie Tam dole (Below) s Joshem Hartnettem vyšla na Netflixu teprve 8. října a už vévodí žebříčkům sledovanosti po celém světě. Tvůrce Jesse McKeown teď prozradil, kolik vlastních zážitků do ní schoval. Dočkáme se
Mrazivý seriál s Joshem Harnettem ovládl Netflix v 70 zemích včetně Česka. Tvůrce do něj vložil i vlastní spánkovou paralýzu

Mrazivý seriál s Joshem Harnettem ovládl Netflix v 70 zemích včetně Česka. Tvůrce do něj vložil i vlastní spánkovou paralýzu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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