Mrazivý seriál s Joshem Harnettem ovládl Netflix v 70 zemích včetně Česka. Tvůrce do něj vložil i vlastní spánkovou paralýzu

Minisérie
Tam dole má jen šest dílů, odlehlé městečko na kanadském Newfoundlandu a mořského tvora, který terorizuje místní rybáře. Netflix ji vypustil ve čtvrtek (8. 10.) a podle dat FlixPatrol byla o den později nejsledovanějším seriálem platformy v 70 zemích. Do žebříčku TOP 10 se dostala v 92 zemích a v Česku jí mezi seriály patří první místo.
Rybáře Calvina Penneyho hraje
Josh Hartnett. Calvin je tvrdohlavý chlap s velkým srdcem, kterého desítky let pronásleduje záhadná smrt otce. Když u ostrova začne řádit neznámé stvoření, musí ochránit rodinu i celou komunitu. Spojí se proto s mořskou výzkumnicí Fondou, kterou hraje Mackenzie Davis. Jeho syna Wadea si zahrál Charlie Heaton, Jonathan ze Stranger Things, a dceru Mary Ruby Stokes. Foto: Jan Thijs/Netflix Hartnett poslouchal rybářské rádio
Tvůrce a showrunner Jesse McKeown jezdí na Newfoundland už řadu let a jeho žena odtamtud pochází. V rozhovoru pro magazín
Variety přiznal, že tam vždycky toužil natočit něco opravdu velkého. Šance přišla na schůzce s Netflixem, kde nápad rovnou nabídl a uspěl.
Nejtěžší zkouškou byl místní přízvuk, který se mění vesnici od vesnice.
„Jesse má na Newfoundlandu rodinu. Kdybychom to pokazili, nesměl by se vrátit domů,“ vtipkovala výkonná producentka Jessica Rhoades. Hartnett se podle McKeowna začal připravovat ještě před příjezdem na ostrov a poslouchal místní rozhlas. Nejvíc ho prý vtáhl pořad The Fisheries Broadcast, kam volají rybáři a probírají úlovky, a který patří k nejdéle vysílaným rozhlasovým pořadům v kanadské historii.
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Producenti přitom počítali s tím, že velká část diváků si seriál pustí s titulky. Díky tomu si mohli dovolit přízvuk nijak neuhlazovat. Čeští diváci to mají jednodušší, Netflix k
minisérii nabízí český dabing i české titulky. Foto: Jan Thijs/Netflix Foto: Jan Thijs/Netflix Strašidlo z vlastní ložnice
Jeden z nejděsivějších motivů seriálu má nečekaně osobní původ. McKeown jako teenager a ještě po dvacítce trpěl spánkovou paralýzou a v noci u své postele vídal ženskou bytost, která ho pozorovala. Až později zjistil, že podobný zážitek znají lidé po celém světě. Na Newfoundlandu se mu říká old hag, tedy stará čarodějnice, a místní o ní mluví úplně běžně.
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Stejně pečlivě tvůrci přistoupili k
monstru z hlubin. Radili se s odborníky, mimo jiné s mořskou bioložkou Annie Mercier z Ocean Sciences Centre, které na Newfoundlandu opravdu sídlí. Podle Rhoades mělo stvoření bavit i děsit, ale v žádném případě nesmělo působit směšně.
Natáčelo se od července do října 2025 přímo na otevřeném moři a na ostrově. Newfoundland je podle McKeowna nebezpečné místo, i když na něm zrovna netočíte velký seriál. Štáb proto tvořili hlavně lidé, kteří jsou zvyklí pracovat u vody.
Foto: Netflix Dočkáme se 2. řady?
Tam dole vznikl jako uzavřená minisérie o šesti dílech, a tak to od začátku chtěl i Netflix. Na otázku, jestli už má nápady na pokračování, McKeown odpověděl, že o něm zatím vážně nepřemýšlel. Zároveň přiznal, že konec nikdy nechtěl zabalit do úhledné mašle. Netflix druhou řadu zatím neoznámil.
Čeští diváci dávají seriálu
Tam dole na Kinoboxu 63 %. Zahraničním kritikům se thriller líbí víc, na hodnotící platformě Rotten Tomatoes má 82 % od kritiků a 68 % od diváků. Kdo má rád atmosférické záhady s rodinou v centru dění, ten si tu přijde na své.
Všech šest dílů minisérie Tam dole najdete na Netflixu s českým dabingem i titulky.
Zdroje: Netflix, Variety, What’s on Netflix, FlixPatrol, Rotten Tomatoes, Kinobox