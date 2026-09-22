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Mravenčí královna se páří jednou za život, sperma jí pak vystačí na miliony vajíček

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Představte si orgán menší než špendlíková hlavička, v němž panuje téměř absolutní tma, prakticky nulová hladina kyslíku a zásadité pH kolem 8,5.
Mravenčí královna se páří jednou za život, sperma jí pak vystačí na miliony vajíček

Mravenčí královna se páří jednou za život, sperma jí pak vystačí na miliony vajíček

Zdroj: Foto: Jan Tichý / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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