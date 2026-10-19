Mramorovaná buchta s čokoládovou polevou je moje oblíbená – úžasně nadýchaná a vláčná, i když ji nechám stát do druhého dne

Když se domovem začne linout hřejivá vůně mleté skořice, poctivého másla a sladké vanilky, málokdo dokáže odolat pozvání ke stolu. Skořicová mramorovaná buchta představuje dokonalé spojení světlého třeného těsta a tmavé kořeněné složky s nádechem poctivého kakaa a hnědého cukru. Prolínající se vrstvy vytvářejí na řezu nádherný mozaikový vzor, který potěší oko každého estéta, zatímco přelití sametově lesklou čokoládovou ganache dodá celému moučníku dojem luxusního cukrářského díla. Je to ideální parťák pro víkendové lenošení, rodinné oslavy i neformální posezení s přáteli u šálku silné kávy či sklenice studeného mléka.
Tradiční mramorované třené buchty a bábovky mají své neochvějné místo ve středoevropské kulinářské historii již od 19. století. Nápad propojit dvě barevně i chuťově odlišná těsta v jedné formě vznikl v německy mluvících zemích, odkud se rychle rozšířil do měšťanských i venkovských kuchyní po celém Česku.
Jednou z největších předností skořicové mramorované buchty je její obrovská variabilita a prostor pro kreativní nápady. Tmavé skořicové těsto můžete obohatit o špetku mletého hřebíčku, badyánu či kardamomu pro ještě intenzivnější kořeněný profil. Pro svěžejší akcent se báječně hodí vmíchat do světlé části trochu jemně nastrouhané pomerančové nebo citrónové kůry. Pokud rádi experimentujete s texturou, vrstvy těsta lze před pečením posypat drobně nasekanými opraženými vlašskými ořechy, lískovými oříšky nebo sušenými brusinkami, jež každému kousnutí dodají příjemný křupavý rozměr.
Začněte s přípravou těsta. Máslo šlehejte s cukrem a vanilkovým extraktem po dobu 3–4 minut.
Poznámka: Pokud budete používat nesolené máslo, přidejte do směsi špetku soli.
Jakmile vznikne nadýchaná hmota, přidejte vejce a pokračujte ve šlehání další 2 minuty.
Tip: Aby se ingredience snadněji propojily, můžete vejce přidávat jedno po druhém. Není to ale nutné.
Do směsi opatrně vmíchejte mouku s kypřicím práškem do pečiva, a jakmile se ingredience propojí, přilijte také mléko.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, mouku s práškem prosejte.
Těsto šlehejte 15 sekund a rozdělte ho na 2 části. Do jedné z nich pak vmíchejte hnědý cukr, skořici a kakao. Obě těsta následně střídavě vkládejte do formy na pečení vyložené pečicím papírem a propojte je pomocí špejle.
Těsto pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 30–40 minut.
Tip: Zda je buchta upečená, ověřte pomocí špejle, kterou byste z ní měli vytáhnout čistou. Pokud se na ní trocha těsta zachytí, ještě chvíli pečte.
Zatímco se moučník peče, připravte polevu. Rozlámanou čokoládu zalijte horkou smetanou, ve které ji nechte asi 5 minut rozpouštět. Ingredience poté míchejte tak dlouho, dokud se čokoláda zcela nerozpustí.
Polevou pokryjte ještě teplou buchtu, kterou nechte následně vychladnout a poté ji servírujte nakrájenou na kousky.
Tip: Moučník se skvělého Díky kávě, ale také ke snídani v kombinaci se sklenicí mléka.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Easy Quick Recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato