Možná potřebujete špatné boty: Vyzkoušejte kombinace, které boří zažitá módní pravidla

Když módní pravidla přestávají platit
Při sestavování
outfitu většinou postupujeme podle poměrně zažitých pravidel. K elegantním kalhotám automaticky hledáme lodičky nebo mokasíny, k romantickým šatům vybíráme jemné sandálky a ke sportovnímu oblečení samozřejmě tenisky. Výsledkem bývá harmonický vzhled, ve kterém jednotlivé kousky spolupracují a vzájemně se doplňují. Jenže právě tato předvídatelnost může být někdy důvodem, proč výslednému stylingu něco chybí. A přesně v tomto okamžiku přichází na scénu Wrong Shoe Theory, která obrací tradiční přístup k výběru obuvi naruby.
Za popularizací tohoto konceptu stojí americká stylistka Allison Bornstein, která ho v roce 2023 představila širšímu publiku prostřednictvím sociálních sítí. Jeho podstata spočívá v jednoduchém principu: místo
bot, které se k outfitu nabízejí jako první, sáhneme po takových, které bychom za normálních okolností nechali ve skříni. K romantickým šatům obujeme robustní tenisky, k širokým oblekovým kalhotám přidáme žabky a ke sportovním teplákům zvolíme elegantní lodičky.
Nejde přitom o náhodné oblékání ani o snahu vytvořit co nejpodivnější kombinaci. Cílem je narušit očekávání, dodat outfitu vizuální napětí a vytvořit vzhled, který působí promyšleně, ale současně má vlastní charakter.
Wrong Shoe Theory navíc není žádným striktním módním pravidlem. Neexistuje univerzálně špatná obuv, která by se k určitému oblečení nikdy nehodila. Rozhodující je celkový dojem a způsob, jakým jednotlivé prvky společně fungují. Proč kontrasty fungují lépe než dokonalá harmonie
Módní styling je do značné míry založený na práci s proporcemi, materiály, barvami a jednotlivými charakterovými prvky. Výsledkem může být sice elegantní, ale poněkud předvídatelný vzhled. Kontrast naopak přitahuje pozornost a vytváří zajímavější vizuální celek. Představte si například dlouhé hedvábné šaty, které by si většina lidí automaticky spojila s jemnými sandálky na podpatku. Když je ale doplníte teniskami, získáte uvolněnější kombinaci s městským nádechem. Sportovní obuv současně vyváží ženskost šatů a zbaví je příliš slavnostního dojmu.
Právě v tom spočívá kouzlo
Wrong Shoe Theory. Boty nemusí pouze doplňovat oblečení, ale mohou také změnit způsob, jakým celý outfit vnímáme. Podobný přístup se v současné módě objevuje také pod označením Opposition Dressing. To pracuje s kontrasty napříč celým outfitem a propojuje zdánlivě nesourodé prvky, například sportovní a elegantní oblečení nebo jemné materiály s robustními siluetami.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: „WRONG SHOE THEORY”: TENTO VIRÁLNÍ MÓDNÍ HACK MUSÍTE ZNÁT! Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Jak promítnout Wrong Shoe Theory do každodenního života
Jednou z největších výhod tohoto stylingového přístupu je jeho dostupnost. Nemusíte kompletně obměňovat šatník ani investovat do drahých designových modelů. Často stačí podívat se na boty, které už vlastníte, trochu jinýma očima. Jak na neotřelé kombinace?
Tenisky k romantickým šatům
Spojení tenisek a šatů už dávno není žádnou módní novinkou.
Wrong Shoe Theory mu však dává trochu odlišný rozměr. Zatímco dříve jsme sportovní obuv často volili především kvůli pohodlí, nyní se může stát záměrnou součástí výrazného stylingu. Zkuste například vzdušné květinové maxi šaty doplnit robustními retro teniskami, které celému outfitu dodají sportovnější nádech.
Výraznější kontrast vytvoří také minimalistické šaty typu slip dress, tedy modely připomínající noční košilky, v kombinaci s technicky působícími běžeckými teniskami. Rozdílné materiály i siluety se postarají o to, že outfit nebude působit příliš uhlazeně. Výsledkem je kombinace vhodná na procházku městem, neformální setkání i volnější pracovní prostředí.
Žabky k elegantním kalhotám
Žabky si většina lidí stále spojuje především s dovolenou, pláží nebo domácím pohodlím.
Wrong Shoe Theory je však přesouvá také do městského prostředí, kde se stávají překvapivým partnerem elegantnějších kousků. Jednou z nejzajímavějších kombinací jsou široké oblekové kalhoty, jednoduchý top a minimalistické žabky.
Důležitou roli zde hraje kvalita a vzhled jednotlivých materiálů. Pokud zvolíte dobře střižené kalhoty, kvalitní kožené žabky a jednoduchý vršek, výsledný outfit nebude působit nedbale. Naopak získá uvolněnou eleganci, která připomíná nenucený styl oblíbený v některých evropských módních metropolích. Pro ještě výraznější efekt můžete sáhnout po žabkách s netradičními detaily nebo výraznějšími pásky.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: LUXUS NENÍ O PENĚZÍCH: OBJEVTE STYLINGOVÝ TRIK, KTERÝ BOŘÍ MÓDNÍ PRAVIDLA Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Mokasíny k romantickým sukním
Mokasíny jsou tradičně spojované s preppy estetikou, kancelářským oblečením a elegantnějšími outfity. Právě proto mohou být zajímavým kontrastním prvkem v kombinaci s romantickými nebo výrazně ženskými kousky.
Zkuste je obout k dlouhé splývavé sukni, krajkovému topu nebo šatům s jemnými detaily. Výsledkem bude propojení dvou odlišných módních světů. Zatímco romantické materiály dodají outfitu lehkost, strukturovanější obuv ho vizuálně uzemní. Zvlášť dobře fungují masivnější mokasíny s výraznou podrážkou, které vytvoří kontrast s jemnější siluetou oblečení. Pokud chcete kombinaci ještě více ozvláštnit, doplňte ji vysokými ponožkami nebo výraznější kabelkou.
Lodičky ke sportovnímu oblečení
Lodičky už dávno nepatří výhradně k šatům, elegantním kalhotám či společenským outfitům. Právě spojení vysokých podpatků se sportovnějšími kousky může vytvořit překvapivě výrazný vzhled.
Zkuste například jednoduché tepláky, přiléhavé tričko a lodičky se špičkou. Sportovní základ outfitu získá díky elegantní obuvi úplně nový charakter. Podobně můžete kombinovat podpatky s mikinou, volnějšími džínami nebo minimalistickými sportovními šortkami. Kontrast mezi pohodlným oblečením a formálnější obuví pomůže vytvořit styling, který nepůsobí jako klasický sportovní outfit ani jako běžná elegantní kombinace.
Tento stylingový trik ocení především ty, které se nebojí experimentovat a chtějí běžným kouskům dodat trochu módní extravagance. Nemusíte přitom volit extrémně vysoké podpatky. Zajímavě mohou působit také nízké kitten heels nebo elegantní slingback boty.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: STYLINGOVÉ PRAVIDLO 80/20 ZARUČÍ, ŽE VŽDY BUDETE MÍT CO NA SEBE A VÁŠ OUTFIT ZAUJME Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Robustní boty k lehkým a ženským outfitům
Další možností je obrátit tradiční vnímání ženskosti a kombinovat jemné oblečení s výraznější obuví. K dlouhým šatům z průsvitného materiálu, romantické sukni nebo krajkovým detailům můžete přidat masivní kožené boty, motorkářské modely nebo robustní kotníkovou obuv.
Taková kombinace čerpá inspiraci také z alternativní módy a grunge estetiky, která si s kontrastem jemnosti a drsnějších prvků pohrává už řadu desetiletí. Oba módní světy se v ní nesnaží vzájemně potlačit, ale naopak vytvářejí společný celek. Výsledkem je outfit, který nepůsobí příliš romanticky ani prvoplánově elegantně.
Důležitá je především práce s proporcemi. K dlouhým splývavým šatům se hodí výraznější kotníkové boty, zatímco kratší sukně mohou dobře fungovat s vysokými kozačkami nebo masivnější obuví nad kotníky.
Kozačky k širokým teplákům
Kozačky si většinou spojujeme s elegantnějšími outfity, sukněmi nebo úzkými kalhotami. Zkuste je ale obout k volnějším teplákům, které běžně nosíte spíše na doma nebo na cvičení. Ideální jsou modely s rovnými či širšími nohavicemi, jednoduchá mikina a kožené kozačky s výraznější špičkou. Vznikne nečekané spojení pohodlného sportovního oblečení a městské elegance.
Zajímavě mohou fungovat také vysoké kozačky pod dlouhými širokými kalhotami, ze kterých bude vykukovat pouze jejich špička. Pokud outfit doplníte dlouhým vlněným kabátem a větší kabelkou, získáte kombinaci, která působí promyšleně, ale rozhodně ne obyčejně. Právě kontrast mezi ležérním spodním dílem a strukturovanou obuví zde hraje hlavní roli.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: SPRÁVNĚ BUDE, KDYŽ ZVOLÍTE ŠPATNOU BUNDU: SEZNAMTE SE S „WRONG JACKET THEORY” Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Baleríny ke sportovním kalhotám
Baleríny jsou často spojované s romantickými šaty, sukněmi nebo elegantnějšími kalhotami. Zkuste je ale tentokrát obout k volným sportovním kalhotám, teplákům nebo nylonovým modelům inspirovaným outdoorovým oblečením. Právě spojení jemné siluety obuvi s technickými materiály a uvolněným střihem vytváří kontrast, který se vymyká běžnému očekávání.
Pro vyvážený vzhled zvolte jednoduchý top, volnější bundu nebo oversized kabát. Pokud sáhnete po balerínách s přezkou či výraznějšími detaily, dodáte outfitu další zajímavý prvek. Barevné ponožky, které budou z bot decentně vykukovat, mohou celou kombinaci ještě více ozvláštnit.
Sněhule k romantickým šatům
Když venku mrzne nebo napadne sníh, většinou automaticky saháme po praktické zimní obuvi. To ale neznamená, že se musíme vzdát zajímavých módních kombinací. Robustní sněhule mohou vytvořit překvapivě působivý kontrast s dlouhými romantickými šaty, teplými punčochami a oversized kardiganem.
Zatímco šaty a měkké úplety dodají outfitu ženskost a jemnost, masivní zimní obuv ho posune trochu jiným směrem. Pokud navíc zvolíte model s výrazným šněrováním nebo objemnou podrážkou, získáte styling s lehce alternativním nádechem. Nezapomínejte přitom ani na praktičnost. V zimě je důležité vybírat obuv, která kromě vzhledu nabídne také dostatečnou izolaci a bezpečnou podrážku.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: UZNÁVANÁ STYLISTKA TVRDÍ, ŽE K NALEZENÍ VLASTNÍHO STYLU STAČÍ JEN TŘI SLOVA Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Móda nemusí být dokonale sladěná, aby fungovala
Wrong Shoe Theory připomíná, že osobitý styl nevzniká pouze kombinováním barev, materiálů a střihů podle zavedených pravidel. Někdy stačí jediný nečekaný prvek, který změní charakter celého outfitu. Boty přitom nemusí být nejdražší ani nejvýraznější součástí šatníku. Důležitější je způsob, jakým s nimi pracujeme.
Při experimentování se vyplatí myslet také na proporce a celkovou vyváženost. Pokud zvolíte výrazně robustní obuv, můžete ji doplnit jednodušším oblečením. Naopak k minimalistickým botám se někdy hodí odvážnější střihy nebo materiály. Nemusíte přitom hledat dokonalou harmonii. Právě drobný nesoulad může být tím, co vašemu stylingu dodá osobitost.
Ať už zvolíte tenisky k romantickým šatům, žabky k elegantním kalhotám nebo robustní kožené boty k jemné sukni, podstatné je, aby kombinace působila záměrně a především vám byla příjemná. Módní pravidla totiž mohou být dobrým vodítkem, rozhodně ale nemusí určovat, co si smíte obout.
Zdroje: Harper’s Bazaar, Elle, British Vogue, Glamour