Možná máte tuhle modrou kouli ze sedmdesátek ještě ve vitríně. Sběratelé za ni dnes nabízejí 20 000 Kč minimálně

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Řeč je o legendární kulovité váze se vzorovým označením 7347/13, která je dnes považována za absolutní vrchol československého bruselského stylu a hutního skla 70. let. Tento úchvatný objekt z těžkého, ručně tvarovaného křišťálu s uhrančivým kobaltově modrým jádrem zataveným ve vrchní části zdobil nejednu domácnost. Lidé ji milovali pro její čistý, téměř kosmický tvar, který v tehdejších fádních interiérech působil jako zjevení z jiného světa.
Váza o výšce 15,5 centimetru a průměru 17 centimetrů s drobným dvoucentimetrovým otvorem pro jedinou květinu nebyla jen obyčejnou nádobou, ale svébytnou sochou, která dokázala dokonale lámat světlo. Když se jí dotkly sluneční paprsky, rozsvítila celý obývák do modra.
Geniální dílo mistra skla ze slavné huti na Vysočině
Za tímto nadčasovým designem nestojí nikdo jiný než legendární akademický sochař a sklářský výtvarník František Vízner. Tento celosvětově uznávaný umělec navrhl vázu v roce 1973 pro proslulou sklářskou huť ve Škrdlovicích, která tehdy spadala pod Ústředí uměleckých řemesel. Škrdlovická sklárna byla v té době oázou svobodnější tvorby, kde vznikaly ty nejkrásnější kousky československého sklářství.
Vízner, který zde působil jako hlavní výtvarník, dokázal vtisknout surové skleněné hmotě neuvěřitelnou eleganci. Jeho návrhy nebyly pouhým spotřebním zbožím, ale promyšlenými uměleckými díly, která dnes obdivují galerie po celém světě. Každá váza procházela rukama zkušených sklářů, kteří ji hutně tvarovali za vysokých teplot.
Jak poznat originál od Františka Víznera?
Pokud doma podobnou vázu najdete, čeká vás malé detektivní pátrání. Tyto vázy totiž nebyly nijak značeny. Identifikovat je lze výhradně podle specifického tvaru, rozměrů a historických vzorových knih škrdlovické sklárny. Klíčovým znakem je masivní čirý křišťál, v jehož horní části je dokonale zatavený sytě kobaltový odstín. Podstava musí mít přesně 7,5 centimetru.
Výjimečnost Víznerova rukopisu potvrzují i přední čeští odborníci. Jak uvádí renomovaný kurátor Severočeského muzea v Liberci Oldřich Palata: „František Vízner je v zahraničí mimořádně uznávaným umělcem. Jeho tvorba pro sklárnu ve Škrdlovicích představuje přechod od sériové výroby k umělecky hodnotným, hutně tvarovaným solitérům. Vízner dal sklu jednoduché, nadčasové sochařské tvary, u kterých vyniká samotná hmota materiálu.“
Jaká je skutečná hodnota tohoto pokladu?
Zatímco v 70. letech stála tato váza pár desítek korun, dnes se její hodnota pohybuje v úplně jiných relacích. Na internetu sice kolují mýty, že sběratelé za tuto modrou kouli automaticky nabízejí minimálně 20 000 Kč, realita je však o něco střízlivější, přesto stále fantastická.
V otevřených aukcích, například na portálu Aukro nebo v aukční síni ArtKabinet Zíka, se reálná sběratelská cena v konkurenčním boji pohybuje mezi 5 000 Kč a 10 000 Kč. Pokud vázu nabídnete do specializované galerie, může se prodejní cena vyšplhat až k oněm 20 000 Kč, musíte však počítat s provizí a delší dobou čekání na kupce.
O neutuchajícím zájmu svědčí i nadšené reakce samotných sběratelů. Na diskusním fóru Sběratel.com se jedna z majitelek podělila o svůj zážitek: „Mám tuto vázu už několik let doma, jsem z ní fascinovaná a chtěla jsem vědět, kdo je autor. Přijde mi jako od F. Víznera, ale v jeho běžně publikovaných dílech jsem takový tvar dlouho nemohla najít. Nakonec mi potvrdili Škrdlovice a Víznera z přelomu 60. a 70. let. Je to nádherný kus hutního skla.“
Máte i vy doma na půdě, v sekretáři nebo na chalupě zapomenuté poklady z hutního skla? Možná právě teď stojí na polici váš malý sklářský poklad, který čeká na znovuobjevení.
Zdroje článku: aukro.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová