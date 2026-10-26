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Možná ji máte v peněžence. Miléniová dvacetikoruna nese orloj místo Václava, její cenu určuje mikroskopický ražební lesk

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12. ledna 2000 vypustila Česká národní banka do oběhu dvacetikorunu, která místo svatého Václava nese na rubu fragment pražského orloje a opis „ROK 2000″.
Možná ji máte v peněžence. Miléniová dvacetikoruna nese orloj místo Václava, její cenu určuje mikroskopický ražební lesk

Možná ji máte v peněžence. Miléniová dvacetikoruna nese orloj místo Václava, její cenu určuje mikroskopický ražební lesk

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:00

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