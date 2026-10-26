Možná ji máte v peněžence. Miléniová dvacetikoruna nese orloj místo Václava, její cenu určuje mikroskopický ražební lesk

Vzniklo jich přibližně deset milionů kusů, takže o numismatickou raritu v pravém slova smyslu nejde. Přesto se za jednu takovou minci dá na aukci utržit i několik set korun, pokud splňuje jednu zásadní podmínku. Cenotvorným faktorem totiž bývá stav povrchu, konkrétně dochovaný ražební lesk, který z běžné dvacetikoruny dělá sběratelský artefakt. Jak takovou minci poznat v peněžence, co za ni reálně dostanete a proč ji rozhodně nečistit?
Jak miléniovou dvacetikorunu bezpečně rozpoznáte v drobných
Líc vypadá naprosto stejně jako u kterékoli jiné dvacetikoruny: český lev, třináct zaoblených hran, identický průměr i hmotnost. Klíč leží na rubové straně. Místo obvyklé jezdecké sochy sv. Václava tu najdete reliéf označovaný
vyhláškou č. 336/1999 Sb. jako „fragment astrolábu“. V popularizačním provozu i na tržištích se vžil kratší výraz „orloj“, protože motiv vychází z ciferníku pražského staroměstského orloje. Po obvodu mezikruží se opakuje nápis „ROK 2000″, vlevo dole svítí nominál „20 Kč“.
ČNB tehdy připravila párovou emisi: vedle dvacetikoruny s astrolábem vznikla i desetikoruna s motivem hodinového strojku. Obě mince propojuje symbolika měření času navázaná na přelom druhého a třetího tisíciletí. Autorem rubového návrhu dvacetikoruny je medailér Vladimír Oppl.
Kolik za miléniovou 20 Kč reálně zaplatí sběratelé, a kolik si přejí prodejci
Stav mince Dosažená cena (archivní aukce) Zdroj Oběhový kus, „velmi dobrý stav“ 90 Kč Aukro, 11/2024 Oběhový kus, „krásný stav“ 150 Kč Aukro, 9/2025 Proof ze sady (náklad uváděný jako 3 000 ks) 800 Kč Aukro, archiv
Proti tomu na aktuálním tržišti visí inzeráty s cenami 900 až 999 Kč i výše. Jenže nabídková cena bez kupce je jen přání, nikoli realizace. Kdo chce znát skutečnou tržní hodnotu, musí hledat archivní prodeje, tedy položky, kde transakce proběhla.
Podle nás právě tenhle rozdíl mezi „chtěl bych“ a „dostal jsem“ představuje nejčastější past pro začínající sběratele. Vidíte inzerát za tisícovku a máte pocit, že držíte poklad. Realita archivních aukcí hovoří střízlivěji.
Proč ražební lesk rozhoduje o ceně víc než samotný ročník 2000
Samotný fakt, že mince pochází z roku 2000 a zobrazuje orloj, hodnotu zásadně nezvyšuje. V daném roce opustilo mincovnu přes 15,7 milionu dvacetikorun, z toho numismatické přehledy odhadují zhruba deset milionů miléniových kusů a pět milionů se svatováclavským motivem. O vzácnost tedy nejde.
Co cenu posouvá z dvaceti korun do stovek, je zachovalost povrchu. Ražební lesk, původní živý odraz na mincovním poli, který vzniká při samotné ražbě, funguje jako časová kapsle. Pod lupou se projevuje jako souvislý, neporušený odlesk bez šedých setřených ploch na nejvyšších bodech reliéfu. Jakmile mince projde pár peněženkami, lesk mizí. A jakmile ji někdo „vyčistí“ hadříkem nebo chemicky, zanechá na povrchu vlasové škrábance (v numismatickém žargonu hairlines), které už vrátit nelze.
Proof exemplář ze sady stojí na jiném principu: má výrobně vytvořené zrcadlové pole a matovaný reliéf. Právě proto proof kus dosáhl v archivní aukci 800 Kč, zatímco běžná peněženková mince se prodala za 90 Kč.
Miléniová dvacetikoruna versus desetikoruna: překvapivé srovnání hodnot
Zajímavý paradox nabízí porovnání obou miléniových nominálů. Běžná oběhová desetikoruna z roku 2000 se v archivní aukci prodala za pouhých 16 Kč, tedy jen o šest korun nad nominál. Dvacetikoruna ve srovnatelné kvalitě vynesla 90 Kč. Na první pohled jasná výhra vyššího nominálu.
Jenže u špičkových kusů se pořadí překlopí: proof desetikoruna dosáhla 1 050,91 Kč, zatímco proof dvacetikoruna skončila na 800 Kč. A do hry vstupuje ještě jedna proměnná, extrémně nízkonákladová varianta desetikoruny „Brno/Petrov“, ražená údajně jen v 30 000 exemplářích. Ta celý ročník 2000 u desetikorun cenově deformuje a přitahuje pozornost sběratelů, kteří by jinak miléniovou desetikorunu přehlédli.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková