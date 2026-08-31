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Mozek si vyrábí pravidla i z nesmyslů. Víte, že na něčem nezáleží, přesto to může začít řídit vaše rozhodování

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Představte si jednoduchou hru. Na obrazovce vybíráte mezi možnostmi a za některé dostáváte odměnu. Přesně víte, která vlastnost o odměně rozhoduje, a vědci vám navíc výslovně řeknou, že například poloha objektu, tlačítko, kterým odpovídáte, nebo určitý vizuální detail jsou úplně bezvýznamné. Přesto se váš mozek může začít chovat, jako by právě tyto náhodné okolnosti měly svou vlastní hodnotu. A když mu následně dovolíte, aby se podle ní rozhodoval, začne dělat horší volby.
Mozek si vyrábí pravidla i z nesmyslů. Víte, že na něčem nezáleží, přesto to může začít řídit vaše rozhodování

Mozek si vyrábí pravidla i z nesmyslů. Víte, že na něčem nezáleží, přesto to může začít řídit vaše rozhodování

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

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