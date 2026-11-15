Mozartovy koule z vlastní kuchyně: Oblíbená rakouská pochoutka, kterou si nyní můžete udělat doma

Pro mě jsou tohle cukrovinky, kterým se těžko bráním. Vlastně podobně jako tyčince Margot, tam je ta linka chutí taky trochu příbuzná. Marcipán, mandle, čokoláda – na to slyším. Mozartovy koule se u nás doma berou bez dlouhého přemlouvání. Stačí pár běžných surovin, uvnitř se potká mandlová, pistáciová a kakaová vrstva a nakonec se všechno zavře do hořké čokolády. Baví mě na nich i ten malý trik: vypadají skoro slavnostně, ale ve skutečnosti je to klidná práce u linky, žádné velké cukrářské drama.
Praktické jsou taky v tom, že se dají připravit dopředu. V lednici vydrží pár dní bez potíží a na talíři působí o dost slavnostněji než obyčejné kuličky. U nás mizí hlavně o víkendu, když někdo přijde na kávu, případně ve chvíli, kdy chci mít v krabičce něco malého „jen tak“. ořechové
Můj tip: Pokud chcete co nejhladší čokoládový povrch, dejte hotové kuličky před máčením asi na 20 minut do lednice. Zpevní, nebudou se tolik mačkat a čokoláda se na nich rozlije rovnoměrněji. Recept na domácí Mozartovy koule
Doba přípravy: přibližně 45 minut Chlazení: asi 30 minut Počet porcí: 4 porce nebo zhruba 16 až 20 menších koulí Ingredience, které budeme potřebovat 250 g jemně mletých mandlí 250 g cukru kůra a šťáva z 1/2 citronu 1 vejce 100 g jemně mletých nesolených pistácií 1 a 1/2 lžíce kakaa 200 g hořké čokolády 50 g mletých mandlí navíc Postup přípravy lahodných Mozartových koulí
1. Do větší mísy nasypte
250 g mletých mandlí. Přidejte cukr, citronovou kůru, citronovou šťávu a 1 vejce. Všechno promíchejte na tvárnou hmotu. Pokud bude příliš měkká nebo řídká, přisypte po troškách ještě trochu mandlí.
2. Hotovou směs rozdělte na
3 stejné části. Tady se vlastně začíná skládat celý efekt, kvůli kterému Mozartovy koule po rozkrojení vypadají tak dobře.
3. Do první části zapracujte
mleté pistácie. Do druhé vmíchejte kakao. Třetí část doplňte zbývajícími 50 g mletých mandlí, aby zůstala světlá a zároveň byla o něco pevnější.
4. Z
pistáciové směsi tvarujte malé kuličky. Nemusí být velké, dobrá je přibližně velikost menšího vlašského ořechu. S drobnějšími se pak pracuje pohodlněji.
5. Z
kakaové směsi udělejte v dlani malou placičku a zabalte do ní pistáciové jádro. Spoje přimáčkněte a prsty uhlaďte, aby vznikla kulatá, pokud možno pravidelná kulička.
6. Na řadu přijde
mandlová vrstva. Opět vytvořte placičku, obalte kakaovou kuličku a povrch rukama srovnejte. Tady se vyplatí trochu zpomalit; po namočení do čokolády je pak výsledek znatelně úhlednější.
7. Připravené kuličky rozložte na talíř nebo tác a dejte je na
20 až 30 minut chladit. Zpevní se a při obalování se nebudou tolik deformovat.
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8. Můžete ji nechat povolit ve vodní lázni, případně opatrně v mikrovlnce. Má být hladká a lesklá; připálená čokoláda už se zachraňuje opravdu špatně.
9. Každou kuličku ponořte pomocí vidličky nebo špejle do
rozpuštěné čokolády. Nechte ji krátce okapat a pokládejte na plech nebo tác vyložený pečicím papírem.
10. Hotové Mozartovy koule dejte do chladu a počkejte, až
čokoláda úplně ztuhne. Podávat je můžete vychlazené, případně je nechte pár minut povolit z lednice. V uzavřené krabičce v chladu vydrží nejlépe 3 až 5 dní. Foto: Cooky.cz, Mozartovy koule hotové pro porovnání. Proč doma fungují i v jednodušší podobě Když se hmota lepí na ruce, pomůže krátké zchlazení nebo lehce navlhčené dlaně. Hořkou čokoládu můžete zjemnit trochou kokosového tuku, pokud chcete tenčí a hladší čokoládový obal. Na slavnostnější podávání dávám nahoru malý kousek pistácie. Hned je jasnější, co se skrývá uvnitř. Domácí Mozartovy koule mají jednu příjemnou výhodu: nemusíte se držet jediné přísné verze. Někdo používá marcipán, jak to u jednodušších receptů bývá, jiný si pomůže sirupem nebo kondenzovaným mlékem. V debatách pod recepty se často řeší hlavně zpevnění hmoty a také to, jak se vyhnout příliš výrazné chuti syrového vajíčka. Já zůstávám u téhle mandlové varianty. Když chci méně sladký výsledek, uberu trochu cukru a nechám víc promluvit hořkou čokoládu na povrchu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková