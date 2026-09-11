Movistar počítal, že Mas ztratí až minutu a půl. Roglič mu vzal 33 sekund – a svou nejlepší zbraň už nemá

Slovinec teď musí hledat čas právě v kopcích, kde byl Španěl dosud silnější. Primož Roglič ve čtvrtek udělal přesně to, co se od něj čekalo. Enrica Mase v časovce porazil. Problém je v tom, že skoro všechno ostatní dopadlo jinak, než potřeboval.
Movistar před 32,1 kilometru dlouhou osmnáctou etapou počítal s tím, že jeho lídr může proti Rogličovi ztrácet dvě až tři sekundy na kilometr. Výkonnostní ředitel Iván Velasco mluvil o minutě až minutě a půl jako o scénáři, který by tým stále dokázal přijmout. Mas měl před startem k dobru 2:10, takže právě kvůli této časovce si v předchozích dnech budoval rezervu.
Nakonec odevzdal 33 sekund. Roglič tak poskočil na druhé místo, ale na červený dres pořád ztrácí 1:37. Felix Gall spadl na třetí příčku s odstupem 3:01. Časovka tedy pořadí změnila. Mnohem důležitější ale je, co nezměnila. Roglič nedostal závod zpátky na dostřel.
Mas čekal, že bude ztrácet. Po prvním mezičase mohl začít věřit, že to nebude bolet
Na první kontrole činila Masova ztráta 19 sekund. Pak 26. Na dalším mezičase 39. A do cíle ji ještě stáhl.
Právě průběh časovky vysvětluje, proč byl po dojezdu tak spokojený. Španěl nejel poslední kilometry v režimu člověka, kterému se závod rozpadá pod rukama. Naopak dokázal závěr zvládnout tak, že Rogličův náskok přestal růst.
Po etapě Mas řekl, že právě přibližně takovou ztrátu měl tým v hlavě jako ideální variantu. To je výrazný posun proti situaci před startem. Movistar věděl, že v této disciplíně nemá smysl chtít po Masovi, aby Rogliče porazil. Slovinec proti němu vyhrál všech 22 předchozích individuálních časovek, v nichž se potkali. Šlo pouze o velikost škody.
A škoda byla přibližně třetinová proti horní hranici toho, s čím tým počítal.
Roglič má za sebou disciplínu, ve které měl získat nejvíc
Stefan Küng vyhrál etapu průměrnou rychlostí přes 54 kilometrů v hodině. Druhý Callum Thornley ztratil tři sekundy, João Almeida devět a Roglič skončil čtvrtý. Špatnou časovku tedy rozhodně nezajel. Jenže ve vztahu k boji o Vueltu potřeboval něco jiného než dobré čtvrté místo. Potřeboval Mase dostat pod tlak.
Rogličovým největším aktivem proti Španělovi byla právě jízda proti času. V horách zatím nedokázal dlouhodobě ukázat, že by měl nad lídrem závodu jasnou převahu. Naopak na La Pandeře ztratil a Red Bull-Bora-Hansgrohe už během závodu připouštěl, že Mas je mimořádně těžké soupeře setřást.
Časovka nabízela jiný typ souboje. Žádné hákování, žádné týmové tempo, žádné čekání na útok. Jen výkon proti hodinám v disciplíně, v níž byl Roglič během kariéry výrazně lepší. A právě tam získal 33 sekund. Teď potřebuje dalších 97.
Před časovkou měl Roglič jednoduchou matematiku. Teď potřebuje změnit způsob závodění
Kdyby z Masova náskoku zmizelo očekávaných 90 sekund, rozdíl by byl přibližně čtyřicet. To je úplně jiný závod.
Čtyřicet sekund lze stáhnout jedním ostrým útokem v závěrečném kopci, bonifikacemi nebo jedinou slabou chvílí soupeře. Lídr navíc začne každé zrychlení vnímat jako bezprostřední ohrožení dresu.
Minuta a sedmatřicet sekund vyžaduje něco víc. Roglič už nemůže pouze čekat, jestli Mas na posledních dvou kilometrech stoupání povolí. Pokud chce pátou Vueltu, bude zřejmě potřebovat situaci, v níž začne rozdíly vytvářet dříve a ve větším objemu.
A to není úplně způsob závodění, kterým tuto Vueltu dosud kontroloval. Slovinec v minulosti často vítězil díky kombinaci velmi stabilního výkonu, krátkých explozivních útoků, bonifikací a silných časovek. Nemusel soupeřům pravidelně ujíždět z deseti nebo patnácti kilometrů před cílem. Masův výkon v Jerezu mu ale jednu z těchto cest téměř zavřel.
Peñas Blancas je přesně terén, na kterém se Mas zatím cítil dobře
Dnešní devatenáctá etapa měří 210,8 kilometru a nabízí několik tisíc metrů stoupání. Nejdůležitější část přijde úplně na konci. Peñas Blancas měří 18,7 kilometru s průměrným sklonem 6,5 procenta. To není krátká stěna pro jedno výbušné zrychlení. Je to dlouhý výstup, na němž se rozdíly mohou tvořit postupně a kde bude rozhodovat schopnost udržet vysoký výkon téměř hodinu.
Právě v podobném terénu Mas během letošní Vuelty působí velmi jistě. Pro Rogliče to vytváří nepříjemný paradox. Po časovce potřebuje útočit v horách, jenže právě tam zatím jeho soupeř nevypadal zranitelněji. Často naopak. Mas po čtvrtečním dojezdu správně upozorňoval, že 1:37 ještě rozhodně není bezpečný náskok. Před závodníky jsou dva velmi důležité dny a závěrečný den v Granadě.
Jenže nervozita teď nemusí být pouze na straně muže v červeném. Čas začíná docházet především Rogličovi.
Gall přišel o druhé místo přesně tak, jak se čekalo
Pro Felixe Galla dopadla časovka výrazně hůře. Do etapy vstupoval jako druhý muž pořadí, čtyři sekundy před Rogličem. Po ní je třetí a na Mase ztrácí 3:01.
Právě Gallův propad zároveň ukazuje, jak kvalitní Masův výkon skutečně byl. Oba vrchaři vstupovali do časovky s podobnou otázkou: kolik času dokážou odevzdat specialistům, aniž by poškodili své postavení.
Mas ztrátu minimalizoval. Gall nikoli. Boj o červený dres se tak po čtvrtku vyčistil. Roglič je druhý a už mezi ním a Masem nestojí další jezdec. To mu takticky pomáhá. Časově ale situace vypadá hůř, než si mohl před etapou představovat.
Roglič časovku nad Masem vyhrál. Mas ale z ní odjel jako skutečný vítěz souboje
V cyklistice není vždycky nejdůležitější, kdo projel cílem dřív. Roglič byl v Jerezu o 33 sekund rychlejší než Mas. Ve vzájemné statistice časovek tak přidal třiadvacáté vítězství v řadě. Jenže před startem nebyla otázka, zda Španěla porazí. Otázka zněla o kolik.
Movistar připouštěl minutu. Možná minutu dvacet. V nejhorší přijatelné variantě minutu a půl. Dostal třiatřicet sekund. Proto se Mas po časovce mohl usmívat, i když v ní s Rogličem znovu prohrál.
Slovinec už před sebou nemá další rovinatý test, v němž může několik desítek kilometrů využívat svou největší historickou převahu. Má Peñas Blancas, další hory a soupeře, kterému se právě podařilo přežít disciplínu, před níž si celé tři týdny budoval náskok.
Roglič časovku splnil.
Mas ji přežil podstatně lépe, než se čekalo.
A možná právě proto dnes začíná nejtěžší část Vuelty nikoli pro muže v červeném, ale pro člověka, který mu ho musí vzít.
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Zdroje: La Vuelta – King Küng rules, Mas resists [1], La Vuelta – Enric Mas: That's the time we wanted to lose [2], Reuters – Swiss Küng wins Vuelta stage 18, Mas retains healthy overall lead [3], Cyclingnews – More than two minutes is comfortable: Movistar head toward final Vuelta time trial with confidence in Enric Mas [4], La Vuelta – Stage 19: Vélez-Málaga – Peñas Blancas [5].