Mourinho zuří kvůli načasování trestu pro Vinícia. Real se o čtyřzápasové suspendaci dozvěděl dvě hodiny před výkopem

Středa 14. října, Řím, odpoledne před zápasem Ligy mistrů. Hráči Realu se chystají na cestu na Stadio Olimpico, když přijde zpráva ze Španělska: disciplinární orgán RFEF uložil Viníciovi Júniorovi trest na čtyři zápasy. Brazilec tím přichází o Sevillu, Racing, Valencii a hlavně o Barcelonu. „Málem jsme přijeli na stadion a tam se dozvíme, že Vinícius má čtyři zápasy,“ popsal po utkání José Mourinho. Real v Římě nakonec otočil z 1:3 na 4:3. Trenér ale po zápase neřešil obrat, mluvil o načasování. Má jeho vztek opodstatnění? Odpověď skládáme ze tří vrstev: z verdiktu, z kalendáře lhůt a z prvního zápasu, který už Real bez Vinícia odehrál.
„Kočka už není schovaná“
Mourinho na pozápasové tiskové konferenci v Římě opakoval pořád dokola jednu otázku: je normální, aby se hráč dvě hodiny před důležitým evropským zápasem dozvěděl, že dostal čtyřzápasový trest? Sáhl i po portugalském rčení o kočce, která je schovaná, ale ocas jí čouhá ven. Tentokrát podle něj „kočka už není schovaná“. A dodal, že se „dělají věci bez studu“.
Svou argumentaci postavil na prestiži. Real podle něj v Římě nehrál jen za sebe, ale za španělský fotbal. Oznámení v takové chvíli prý hráče nevyhnutelně zasáhne a těsně před výkopem ho může mentálně „zabít“.
Je to typický Mourinho: obranný val kolem kabiny, nepřítel venku, tým uvnitř. Zároveň je potřeba oddělit rétoriku od faktů. Úmysl RFEF rozhodit Real žádný zdroj nedokládá, doložené je jen trenérovo přesvědčení. Zatím také není známo, že by federace jeho výroky disciplinárně řešila.
Dva skutky, dva tresty
Čtyři zápasy nejsou jeden trest, ale dva sečtené. Vše se odehrálo v 73. minutě zápasu Realu Madrid s Villarrealem 10. října.
- Dva zápasy podle článku 130.2 za tahání soupeře za vlasy. Podle zápisu rozhodčího se to stalo „s míčem ve hře, ale bez toho, aby byl míč ve sporu mezi nimi“. Šlo tedy o akci mimo souboj o míč.
- Dva zápasy podle článku 127 za protesty po vyloučení. Vinícius měl podle zápisu křičet a mířit k rozhodčímu v agresivním postoji, spoluhráči ho museli držet.
Real se odvolal a žádal zrušení trestu kvůli údajnému zjevnému omylu, případně snížení na jediný zápas za vlasy a škrtnutí obou zápasů za protesty. Odvolací komise RFEF vše 16. října zamítla. Její rozhodnutí je přitom čtivější, než bývá u podobných dokumentů zvykem.
Komise v něm odmítla tři klíčové argumenty. Zaprvé to, že Saliba, kterého Vinícius tahal za vlasy, nebyl zraněn: podle ní stačí riziko pro krční oblast při prudkém trhnutí hlavou. Zadruhé princip, že nikdo nemá být trestán dvakrát za totéž, protože tahání za vlasy a protesty považuje za dva různé skutky. A zatřetí precedenty, které Real předložil. U tahání za vlasy podle komise nestačí podobnost v obecném popisu, rozhodují konkrétní okolnosti. Jednoduché srovnání s jinými případy tak federace odmítla.
Proč zrovna dvě hodiny před výkopem
Nejsrozumitelnější vysvětlení nabídl deník Mundo Deportivo a je prozaické. Zápas s Villarrealem se hrál v sobotu, pondělí 12. října byl ve Španělsku státní svátek. Lhůta, ve které mohl Real podat k zápisu rozhodčího námitky, se kvůli tomu posunula až na středu 14. října do 14:00.
Disciplinární komise mohla rozhodnout až po jejím vypršení. Sešla se hned poté a verdikt vydala ještě ve středu. Podle vysvětlení deníku Mundo Deportivo to mělo i logiku ve prospěch Realu: klub měl ještě čas obrátit se na odvolací komisi a případně na Správní soud pro sport (TAD) před dalším ligovým kolem. Kdyby federace čekala do čtvrtka, odvolací okno by se zúžilo.
Zbývá tedy otázka, jestli se dalo s oznámením pár hodin počkat, nebo hráče od zprávy odstínit. To už je ale spíš věc citu než pravidel. Proceduru federace podle všeho dodržela. Mourinho vlastně nekritizuje porušení předpisů, ale jejich bezohlednost, a to je spor, který se u zeleného stolu vyhrát nedá.
Cesta k TAD, včetně žádosti o předběžné opatření, je teoreticky pořád otevřená. Lhůty jsou ale tak krátké, že s návratem Vinícia před Barcelonou nelze počítat.
Vinícius v nejhorší chvíli
Trest přichází v okamžiku, kdy brazilská hvězda prochází nejslabším obdobím v Madridu. Od srpna, kdy se vrátil z mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě, se Vinícius hledá. Deník AS po Římě spočítal 731 minut v sezoně, jeden gól (proti Realu Sociedad) a tři asistence. Na gólu se podílí jednou za 182 minut, loni to bylo jednou za necelých 133.
Zápas v Římě byl dnem, kdy slabou formu ještě podtrhl. Poprvé ve 310 startech v základní sestavě Realu nevystřelil ani se nepokusil o jediný driblink. U druhého gólu Říma navíc chyboval. Real zápas otočil až po jeho střídání, góly Espího, Endricka a Rüdigera přišly během sedmi minut. Jestli za tím byla zpráva o trestu, se dokázat nedá. Psychologickou stopu ale vyloučit nelze a právě na ni Mourinho míří.
Sám Vinícius po zápase v prohlášení na webu Realu Madrid připustil, že není ve své nejlepší verzi, ale věří, že „dobrá série a góly se vrátí“. Přidal i výpad proti rozhodčím: prý viděl statistiku, podle níž na něj soupeři spáchali 500 faulů a dostali za ně jen pět červených karet. Toto číslo je jeho tvrzení, nezávislá data ho nepotvrzují.
Sevilla jako generálka na Camp Nou
První zápas trestu už je za Realem a dopadl lépe, než by naznačovalo drama v Římě. Proti Seville 18. října Madrid vyhrál 4:1. Mourinho postavil za Mbappého trojici Endrick, Bellingham a Diomande, v záloze dostal prostor Arda Güler. Mbappé dal dva góly, po jednom přidali Güler a Diomande.
Rádio Cadena SER sestavu označilo za možnou zkoušku na El Clásico: Diomande jako pevný bod na levé straně, Endrick jako varianta místo Vinícia, Mbappé na hrotu. Podle nás je to nejzajímavější informace celé kauzy. Bez Vinícia ztrácí Real individuální průnik zleva, tedy zbraň, kterou umí rozhodnout jen málokdo na světě. Zároveň ale přestává být závislý na hráči, který je teď mimo formu. Role jsou jasnější, Mbappé nemusí sdílet prostor a útok působí disciplinovaněji.
V tomto scénáři může čtyřzápasová pauza paradoxně posloužit. Vinícius dostane čas na hlavu, zatímco Diomande, Endrick a Güler si řeknou o víc minut. Sevilla ale není Barcelona. Klíčové bude, jestli Diomande udrží výkon i proti silnějšímu soupeři a jestli Güler zvládne tempo zápasu na Camp Nou.
|Zápas trestu
|Termín
|Stav
|Real Madrid – Sevilla
|18. října
|výhra 4:1
|Barcelona – Real Madrid
|25. října, 21:00
|čeká
|Real Madrid – Racing Santander
|1. listopadu
|čeká
|Valencie – Real Madrid
|7. listopadu
|čeká
Přesné termíny uvádí kalendář LaLigy. Sázky jsou vysoké: po devíti kolech je Real třetí s 21 body a skóre 23:9, Atlético má o bod víc a Barcelona vede. El Clásico je pro Madrid přímou šancí ztrátu na čelo stáhnout. Čeští fanoušci uvidí zápas v neděli 25. října od 21:00, LaLigu v Česku nabízí Oneplay.
Na Camp Nou tak Vinícius bude jen divákem, nejspíš na tribuně, možná doma u televize. Kdyby Real v Barceloně uspěl s Diomandem vlevo a Mbappém v roli jediného vůdce, Mourinhova kočka by se mohla otočit proti němu: nejhlasitější otázkou by pak nebylo, kdy se trest oznámil, ale jestli se po jeho skončení Vinícius vrátí do sestavy automaticky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle