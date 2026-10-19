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Mourinho vyhrál nejvíc, Solskjaer nic. Kdo z Fergusonových nástupců v Manchesteru United obstál

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Když Sir Alex Ferguson v roce 2013 odcházel, nechal Manchesteru United dvacátý ligový titul. Od té doby se na lavičce vystřídalo sedm stálých trenérů a čtyři dočasní. Žádný z nich mistrovský pohár na Old Trafford nevrátil a nynější trenér Michael Carrick už zase poslouchá bučení.
Mourinho vyhrál nejvíc, Solskjaer nic. Kdo z Fergusonových nástupců v Manchesteru United obstál

Mourinho vyhrál nejvíc, Solskjaer nic. Kdo z Fergusonových nástupců v Manchesteru United obstál

Zdroj: AS Řím
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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