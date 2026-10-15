Mourinho se vysmál bývalému klubu po obratu Realu. Kouč AS Řím mu invektivu na tiskovce vrátil

Stadio Olimpico už slavilo. Donyell Malen dvěma góly krátce po přestávce poslal AS Řím do vedení 3:1, na tribunách se zpívalo a José Mourinho, který tu kdysi býval idolem, stál u lavičky soupeře. Pak přišlo sedm minut, které Římané budou rozebírat ještě dlouho. Arda Güler zahrál tři rohy, Real Madrid z nich vstřelil tři góly a středeční utkání 2. kola ligové fáze Ligy mistrů skončilo 4:3 pro hosty. Mourinho po zápase podle Sky Sport prohlásil, že si hráči Romy za stavu 3:1 mysleli, že je zápas mrtvý, „ale ve skutečnosti byli mrtví hráči Romy“. Věta zní jako rýpnutí do bývalého zaměstnavatele. Zároveň ale docela přesně popisuje, kde se zápas zlomil.
Sedm minut, tři rohy, jeden střídající
Do 83. minuty to byl večer Říma. Marten de Roon otevřel skóre ve 20. minutě, Kylian Mbappé o pět minut později vyrovnal. Po přestávce udeřil Malen v 51. a 57. minutě a domácí měli zápas pod kontrolou. Podle španělského deníku MARCA vyslal Mourinho do zápasu plán bez pevného středu pole a Řím ho za to trestal.
Zlom přinesla střídání po hodině hry. Na hřiště šli Güler a Endrick a právě ti dva rozhodli. Jak popisuje oficiální zpráva Realu Madrid, sled byl následující:
|Minuta
|Střelec
|Jak gól padl
|83.
|Carlos Espí
|dorážka po hlavičce Endricka, roh Gülera
|85.
|Endrick
|přímá hlavička, roh Gülera
|90.
|Antonio Rüdiger
|akrobatické zakončení, roh Gülera
Tři standardní situace, tři góly. Řím celý večer pouštěl Real k zakončení jen výjimečně, ale ve vlastním vápně v závěru opakovaně prohrával první i druhé souboje. Nešlo o jednu individuální chybu, kterou by šlo svést na smůlu. Stejný problém se zopakoval třikrát za sebou.
Pro Gülera je to výrazný posun. V prvním kole s Interem, který Real porazil 2:1 po gólech Mbappého a Valverdeho, mezi hlavními postavami nefiguroval. V Římě přišel z lavičky a jeho kopačka rozhodla o třech bodech.
„Mrtví byli hráči Romy“: co Mourinho řekl a kde
Nejostřejší verze Mourinhovy věty pochází ze Sky Sport Italia, který zachytil jeho bezprostřední pozápasové vyjádření. Oficiální přepis tiskové konference na webu Realu Madrid vyznívá uhlazeněji. Mourinho v něm říká, že věděl, že „jejich energie dojde“, protože není možné hrát devadesát minut v tempu, jaké Roma držela.
Myšlenka je stejná, rozdíl je ve slovníku. Klubový text mluví o energii, Sky cituje slovo „mrtví“. Mourinho v přepisu opakovaně vysvětluje, že měl na posledních dvacet minut připravené změny, které mohly rozhodnout. Konkrétně zmiňuje souboj Endricka s Mariem Hermosem ve chvíli, kdy byl římský obránce vyčerpaný.
Podle nás proto nejde o čistou urážku ani o nevinný vtip. Mourinho provokuje tak, jak to umí roky: ostrou formulací, za kterou stojí taktické vysvětlení. Kdyby Real prohrál 1:3, nikdo by se jeho teorii o docházejících silách soupeře nevěnoval. Takhle ji podepřely tři góly za sedm minut.
Gasperini: Přehráli jsme je ve všem
Gian Piero Gasperini nechtěl nechat poslední slovo soupeři. V rozhovoru pro Prime Video, který cituje Sky Sport, řekl, že pokud někdo nemohl, „byli to oni“, tedy hráči Realu. Roma podle něj mohla přidat další góly a Madrid „ve všem přehrála“. Soupeři přiznal jedinou přednost: byl lepší ve fyzickém prosazení.
Současně ale kritizoval i vlastní tým. Agentura ANSA zaznamenala, že se Roma podle něj „zasekla na cílové čáře“ a při rohových kopech byla „opravdu pasivní“. Tím vlastně potvrdil Mourinhovu interpretaci, i když ji slovně odmítl.
Oba trenéři mají oporu ve faktech, každý ale v jiné části zápasu. Gasperini mluví o 83 minutách, kdy byl Řím lepší. Mourinho o sedmi minutách, kdy Řím nedokázal ubránit tři rohy. Výsledek ovšem rozhodly právě ty poslední.
Gasperini přitom už na předzápasové tiskové konferenci varoval, že Real má „neuvěřitelné hráče“, kteří dokážou rozhodnout v jakémkoli okamžiku. Zároveň naznačil, že Madrid po změně trenéra a stylu ještě není kompaktní. Měl pravdu v obojím. Real stabilní nebyl, a přesto vyhrál díky kvalitě lavičky.
Proč to bolí právě v Římě
Mourinhovy návraty na Olimpico nejsou obyčejné zápasy. V Římě vyhrál v roce 2022 Konferenční ligu a o rok později dovedl Romu do finále Evropské ligy. Klub ho přesto 16. ledna 2024 propustil s okamžitou platností. V oficiálním prohlášení mu AS Roma poděkoval za vášeň a připomněl úspěchy, majitelé Dan a Ryan Friedkinovi ale dodali, že „okamžitá změna“ je v nejlepším zájmu klubu.
Emotivní, úspěšná éra s náhlým koncem dává každé Mourinhově větě o Římu druhý význam. Na lavičce domácích navíc stojí trenér opačné školy. Gasperiniho klub jmenoval 6. června 2025 a představil ho jako kouče kreativní taktiky, intenzivní práce a rozvoje hráčů. Mourinho staví na výsledku a řízení zápasu, Gasperini na tempu a presinku. Středeční večer nabídl obojí: Gasperiniho tempo vydrželo 83 minut, Mourinhův plán na závěr vyšel přesně.
Rozdíl je vidět i v tom, jak zápas pojala média v obou zemích. Italský tisk píše o hořkém kolapsu, zahozené výhře a pasivitě při standardních situacích a dává prostor Gasperiniho obhajobě výkonu. Španělská MARCA titulkuje „Güler resuscituje Mourinhův Madrid“: kritizuje původní plán bez středu pole, ale vyzdvihuje Mourinhovy korekce a tři brilantní rohy náhradníka. V Itálii je hlavní postavou Roma, která výhru prohrála, ve Španělsku Real, který ji zachránil.
Mourinhův Real má zatím zvláštní, ale cenný rys: udrží nebo strhne výsledek v závěru, i když hru nemá vždy pod kontrolou. Proti Interu vedl 2:0, po inkasovaném gólu v 76. minutě vydržel na 2:1. Proti Villarrealu 10. října ubránil vedení 1:0 i posledních pětadvacet minut v deseti. V Římě závěr nebránil, ale dal v něm tři góly.
Co výsledek znamená pro tabulku a kde zápas vidět
Ligová fáze má 36 týmů. Prvních osm postupuje přímo do osmifinále, celky na 9. až 24. místě hrají vyřazovací předkolo a zbytek v soutěži končí. Po dvou kolech je podle tabulky Sky Sport stav pro oba kluby výrazně odlišný:
- Real Madrid: 6 bodů, 8. místo, zatím v zóně přímého postupu. Mourinho šest bodů označil za „polovinu cesty ke kvalifikaci“.
- AS Řím: 1 bod, skóre −1, 25. místo, těsně pod hranicí předkola.
- Slavia Praha: 31. místo bez bodu.
- Slovan Bratislava: 36. místo bez bodu.
Program obou klubů je hustý. Real hraje 18. října ligu se Sevillou, 21. října doma v Lize mistrů s Lipskem a 25. října čeká El Clásico s Barcelonou. Řím přivítá 20. října Slovan Bratislava a 3. listopadu hraje na hřišti Manchesteru United. Proti slovenskému týmu podle nás Roma nemá jinou možnost než vyhrát, pokud se nechce v půlce soutěže honit za postupem z nevýhodné pozice.
Česká stopa v sestavách podle dostupných zápasových údajů chyběla. Ligu mistrů vysílají kanály Nova Sport 3 až 6, které podle Oneplay nabízejí český komentář a záznamy ještě sedm dní po zápase, včetně sestřihů a klíčových momentů. Práva na sestřihy má podle UEFA také Česká televize. Kompletní sestřih je k dispozici na oficiálních videostránkách UEFA.
Na jaře 2022 Mourinho v Tiraně zvedal nad hlavu pohár s Romou. V Římě se teď nemusel ničeho dotknout, stačilo mu sledovat, jak Güler třikrát staví míč do rohového oblouku. Gasperini po zápase tvrdil, že jeho tým byl lepší, a čísla mu z velké části dávají za pravdu. Rozhodlo ale sedm minut, kdy Řím rohy ubránit nedokázal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner