Mourinho chce přetáhnout klíčového hráče Liverpoolu do Realu Madrid. Reds už hledají náhradu

Na konci října 2026 přinesla Sky Germany jméno, které v Liverpoolu nikdo nechtěl slyšet ve spojení s Madridem. Alexis Mac Allister, 27letý mistr světa s Argentinou a nositel desítky na Anfieldu, patří podle německé redakce k hráčům, kteří jsou na madridském seznamu pro střed zálohy vysoko. Hlavním zastáncem transferu má být José Mourinho. Neláká ho přitom Argentincova technika, ale fyzická přítomnost na hřišti a síla v osobních soubojích. Nabídka zatím na stole neleží. Real ale vycítil slabé místo, a tím je smlouva, o jejímž prodloužení Liverpool zatím mlčí.
Mourinho chce bojovníka, ne jen tvůrce hry
Mourinho se do Madridu vrátil v červnu. Klub 11. června 2026 oficiálně oznámil tříletou smlouvu s portugalským trenérem až do 30. června 2029. Kdo zná jeho týmy, ví, že ve středu zálohy u něj neobstojí nikdo, kdo se vyhýbá kontaktu. Mac Allister do tohoto profilu zapadá lépe, než by napovídala jeho pověst elegantního rozehrávače.
Sky Germany ho vidí jako možného lídra madridského středu pole a čísla dávají té úvaze váhu. Za Liverpool odehrál 162 soutěžních zápasů, vstřelil 23 gólů a připsal si 21 asistencí. K tomu titul v Premier League, anglický Ligový pohár a zlato z mistrovství světa. Podle nás Mourinho nehledá talent, který by teprve dozrával. Chce hotového hráče v ideálním věku, který zvládne tlak velkých zápasů, protože ho už mnohokrát zvládl.
Smlouva do roku 2028 je zbraň i trhlina
Právě kontrakt je místem, kde se celý příběh láme. Mac Allister na začátku září 2026 v rozhovoru pro Sky Sports otevřeně přiznal, že je „velmi smutný“, protože mu Liverpool nový kontrakt nenabídl. Klub to podle něj nemohl udělat a hráče mrzí, že po společných trofejích k jednání nedošlo. Důvod přímo nezná, komunikace šla přes agenta. Zároveň ale dodal, že je ve správném klubu, bude dávat sto procent do posledního dne a na dohodu je podle něj pořád čas.
Jeho otec a agent Carlos Mac Allister později v rozhovoru pro 365 Scores, který citoval deník AS, řekl dvě věci. Z vedení Liverpoolu je kvůli prodloužení nikdo nekontaktoval. A z Realu Madrid se jim nikdy nikdo neozval. Výrok padl v polovině září, tedy více než měsíc před zprávou Sky Germany.
Tady leží jádro napětí. Real může cítit šanci, protože Liverpool podle Sky zatím nemá konkrétní plán na předčasné prodloužení. Jenže smlouva do léta 2028 dává klubu pořád velmi silnou vyjednávací pozici. Žádný tlak na prodej, žádná hrozba odchodu zadarmo v dohledné době. Sky výslovně píše o vysoké finanční překážce a odporu klubu. Konkrétní částka ve hře zatím není, ale za klíčového hráče s téměř dvěma roky kontraktu by Liverpool podle nás žádal prémiovou cenu, výrazně nad tím, co za něj v roce 2023 zaplatil Brightonu.
Leden je nepravděpodobný, léto 2027 dává smysl
Sky Germany neuvádí žádný termín. Píše spíš o plánování Realu na příští roky a o tom, že by klub zasáhl ve chvíli, kdy se naskytne výhodná příležitost. Mourinhův tříletý kontrakt k takovému dlouhodobějšímu přístupu sedí.
Lednový přestup považujeme za slabší scénář. Liverpool by uprostřed sezony přišel o jednoho z nejdůležitějších záložníků v kádru, kde tvoří jádro středu pole vedle Wirtze, Szoboszlaie a Gravenbercha. Zimní okno navíc tradičně šroubuje ceny nahoru a náhrada se v něm shání těžko. Logičtější je léto 2027. Do konce smlouvy by tehdy zbýval rok a Liverpool by stál před klasickou volbou: prodloužit, nebo prodat, dokud hráč ještě má plnou tržní hodnotu.
Cesta z Anfieldu do Madridu přitom není neznámá: Steve McManaman, Michael Owen, Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso a v roce 2025 Trent Alexander-Arnold. Rozdíl je v tom, že u Mac Allistera dnes nehrozí odchod na konci kontraktu. Pokud by se Real chtěl dohodnout, musel by platit.
Liverpool už si chystá jména
Na Merseyside nenechávají zprávy nikoho v klidu. Podle Floriana Plettenberga ze Sky Germany na síti X, jak cituje Sports Mole, má Liverpool pro střed zálohy rozpracovaný užší seznam. Neznamená to automaticky přípravu na Mac Allisterův odchod, spíš pojistku pro případ, že se situace kolem smlouvy dál nepohne.
|Hráč
|Klub
|Profil
|Komplikace
|Lamine Camara
|Monako
|22letý Senegalec, box-to-box; letos 65 % vyhraných soubojů, 83 získaných míčů a 91% přesnost přihrávek v 10 zápasech
|Mladý, bez zkušenosti z Premier League
|Alex Scott
|Bournemouth
|Bojovný záložník; v sezoně 2025/26 11,6 km na zápas a 184 návratových běhů, nejvíc v lize
|V létě odmítl nové nabídky, zájem mají i další velkokluby
|Felix Nmecha
|Dortmund
|Fyzicky silný německý reprezentant
|Smlouva do roku 2030, podle Plettenberga není prioritou
Srovnání ukazuje, proč je Mac Allister tak cenný. Camara má čísla, Scott běžecký objem a Nmecha sílu. Mac Allister ale spojuje fyzickou odolnost s kontrolou hry a hlavně s ověřenou kvalitou na nejvyšší úrovni. Ani jeden z kandidátů nepřichází s titulem z Premier League a zlatou medailí z mistrovství světa. Každá z náhrad by byla sázkou. On je jistotou.
Mac Allister zatím každý víkend vybíhá v červeném dresu s desítkou na zádech a tvrdí, že Liverpool miluje. V Madridu ale sedí trenér, který umí čekat, a klub, který rád nakupuje ve chvíli, kdy druhá strana zaváhá. Kde bude Argentinec hrát v sezoně 2027/28, rozhodne to, jestli Liverpool předloží nabídku na prodloužení dřív, než Real vytáhne šekovou knížku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner