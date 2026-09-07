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Mouka s cukrem na mravence funguje, ale jen za jedné podmínky. Kdo ji vynechá, přiláká jich na zahradu ještě víc než předtím

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Používání přírodních repelentů a bariér nejenže minimalizuje škody způsobené mravenci, ale také zachovává ekologickou integritu zahrady.
Mouka s cukrem na mravence funguje, ale jen za jedné podmínky. Kdo ji vynechá, přiláká jich na zahradu ještě víc než předtím

Mouka s cukrem na mravence funguje, ale jen za jedné podmínky. Kdo ji vynechá, přiláká jich na zahradu ještě víc než předtím

Zdroj: Fiver, der Hellseher / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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