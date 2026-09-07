Mouka s cukrem na mravence funguje, ale jen za jedné podmínky. Kdo ji vynechá, přiláká jich na zahradu ještě víc než předtím

Mravenci patřící do čeledi
Formicidae jsou důkazem úspěchu sociálního hmyzu, který kolonizoval téměř všechny pevniny na Zemi (víceméně kromě Antarktidy). Jejich schopnost přizpůsobit se a prospívat v rozmanitých prostředích nemá obdoby. Mravenci, kterých je více než 12 000 druhů, se chovají různě a mají různé vlastnosti, ale vždy se vyznačují složitou sociální strukturou, která často zahrnuje miliony jedinců v jedné kolonii. Jejich chování využijte proti nim
Mravenci jsou také inženýry ekosystému. V lesích a na pastvinách provzdušňují půdu, pomáhají při šíření semen a řídí populace hmyzu, čímž
významně přispívají k ekologické rovnováze. Komunikace mezi nimi probíhá především chemickou cestou, kdy feromony určují vše od cesty za potravou až po poplach. A právě toho můžete využít v případě, že se vám na zahradě objevili tam, kde je opravdu nechcete, jak radí FantasticGardenersBlog. Zdroj fotografie: Freepik I když může být boj s mravenci náročný, pochopení jejich chování a ekologických přínosů může zahrádkářům pomoci najít rovnováhu. Mouka a cukr: Jednoduchá, ale účinná metoda
Může vám pomoci třeba trik předávaný z generace na generaci – použití docela obyčejné mouky s cukrem. Je to jednoduché: stačí ji nasypat tam, kde se mravenci často pohybují.
Cukr mravence samozřejmě naláká. A mouka? Ta ulpívá na jejich tělech, brání jim v pohybu a narušuje jejich schopnost komunikovat prostřednictvím feromonů. Jedná se o netoxickou metodu, která je ideální pro ty, kteří dávají při hubení škůdců přednost humánnímu přístupu.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Nedovolte mravencům, aby vás na zahrádce obtěžovali. Místo toho si vezměte k ruce účinná ověřená řešení. Hřebíček a skořice: Přírodní repelent
Ale vyzkoušet můžete podle webu
MasterClass i nejrůznější koření, hřebíček a skořice se totiž zdaleka nehodí jen na pečení – jsou to také skvělé odpuzovače mravenců. Jejich silná vůně narušuje mravencům jejich komunikaci, takže se ošetřeným oblastem začnou vyhýbat.
Je však třeba tuto bariéru pravidelně obnovovat (stejně jako u mouky). Přistupte k tomu po každém dešti, větru nebo větší rose. Jedině tak budete mít jistotu, že vaše přírodní repelenty zapůsobí přesně tak, jak mají. A
vyzkoušet můžete i peroxid vodíku, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři