Motýlovité květy od dubna do ledna a zálivka jednou za týden. Keř za pár stovek změní balkon i zahradu k nepoznání

V českých podmínkách spolehlivě nasazuje růžovofialové květy od jara hluboko do podzimu, a právě ta vytrvalost z něj dělá jednoho z nejsilnějších kandidátů na „středomořský efekt“ na terase či balkóně. Stačí slunné stanoviště, propustný substrát a ochota rostlinu před prvními mrazy přestěhovat do bezmrazého úkrytu. Za odměnu dostanete hustý, celoročně olistěný keř, který v dospělosti dorůstá 1,5 až 2,5 metru a jehož drobné květy připomínají motýlí křídla; botanicky jde o zvětšené kališní lístky, které Kew označuje jako petaloidní „křídlové kališní lístky“. Zahradníci po celém světě proto polygalu znají i pod obchodním jménem Mariposa, tedy motýl.
Proč vítod myrtolistý kvete tak dlouho a co z toho má váš balkon
Tajemství spočívá v původu. Jihoafrický botanický institut SANBI řadí polygalu mezi takzvané keře šetřící vodou, tedy rostliny přizpůsobené lehkým, propustným půdám s nepravidelným přísunem vláhy. V domovině kvete prakticky bez přestávky s vrcholem na jaře. Přenesete-li ji do nádoby na slunném českém balkóně, zachová si tutéž ochotu kvést, jen s kratší sezonou omezenou chladnějšími měsíci.
Royal Horticultural Society popisuje kvetení od jara do podzimu a rostlinu klasifikuje jako stálezelený keř kategorie H2, tedy druh nesnášející promrznutí.
Vizuální proměna prostoru je přitom výrazná. Hustá, tmavě zelená listová hmota zůstává na větvích i mimo období květu, takže balkon nepůsobí prázdně ani v listopadu. Jakmile keř nasadí desítky drobných fialově růžových kvítků, vzniká barevný solitér, který běžné jednoleté letničky nedokážou napodobit, protože vydrží kvést celé měsíce, zatímco petúnie či surfínie po prvním chladnějším týdnu odcházejí.
Kde polygalu v Česku koupíte a kolik zaplatíte
Menší exempláře seženete v řetězci OBI: rostlina o výšce 20–30 cm ve čtyřlitrovém květináči vyjde na 359 Kč, varianta 30–40 cm na 499 Kč. Zahradnictví Spomyšl nabízí kusy od 599 Kč výše. Starší a mohutnější exempláře pochopitelně stojí víc, ale startovní investice za pár stovek odpovídá ceně dvou truhlíků s muškáty.
Při nákupu se vyplatí zkontrolovat jednu věc:
rostlinolékařský pas. Polygala myrtifolia figuruje v unijní legislativě jako hostitelská rostlina bakterie Xylella fastidiosa. Česko je sice považováno za území prosté výskytu, přesto každý prodávaný kus musí nést pas s kódem vysledovatelnosti; vyplývá to z nařízení EU a potvrzuje to i FAQ Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Seriózní prodejce pas přiloží přímo na květináč nebo visačku; pokud chybí, raději hledejte jinde. Online prodejci rostlin navíc musejí být v ČR registrováni pro rostlinolékařské účely. Substrát, nádoba a zálivka: praktický manuál pro české terasy
Vítod v nádobě potřebuje tři věci: světlo, drenáž a střídmost v zálivce.
Nádoba: Ideálně terakotová s drenážními otvory, objem zhruba dvojnásobek původního kořenového balu. Z prodejního čtyřlitrového květináče tedy startujte na 8–10 litrech a po dvou až třech letech přesaďte do většího. Substrát: Kvalitní pěstební zemina smíchaná s hrubým pískem, na dno silnější vrstva keramzitu nebo pemzy. Cílem je vzdušnost a rychlý odtok přebytečné vody. Zálivka: Po zakořenění snáší polygala krátké sucho lépe než přemokření. V mírném počasí stačí zalévat jednou týdně, za letních veder dvakrát i častěji, vždy podle proschnutí povrchové vrstvy. Přelití vede k úbytku květů a ohrožuje kořenový systém. Řez: Lehké tvarování po hlavní vlně kvetení pomáhá udržet kompaktní tvar; starší exempláře jinak časem dřevnatí a řídnou.
VIDEO Jak vítod bezpečně přezimovat v českém klimatu
Tady tkví jediný opravdový háček. STARKL doporučuje přenést rostlinu před mrazy do bezmrazé místnosti s teplotou kolem 6–8 °C, tedy do světlého sklepa, temperované garáže nebo chladnější zimní zahrady. Zahradnictví Spomyšl uvádí mrazuvzdornost zhruba do −5 °C, což v praxi znamená, že i krátký prosincový mráz pod touto hranicí může keř poškodit.
Data ČHMÚ z května 2026 ukazují, že mrazový den zaznamenalo 131 z 301 měřicích stanic, a to v květnu. Vynášet polygalu ven má proto smysl nejdříve v polovině května, až po posledních mrazících. Pro srovnání: levandule přezimuje venku v české půdě bez problémů, oleandr je o stupeň odolnější (RHS ho vede jako H3), ale za cenu výrazné toxicity. Polygala nabízí delší kvetení než oba rivalové, ovšem vyžaduje důslednější zimní ochranu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Tereza Říha