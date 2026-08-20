Motýl si na vás nesedne náhodou. V Japonsku věří, že ohlašuje příchod někoho, kdo vám chybí

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Motýl si na vás nesedne náhodou. V Japonsku věří, že ohlašuje příchod někoho, kdo vám chybíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jak sednutí motýla na vaši ruku interpretují v Japonsku, jak v Číně a co znamená u nás? Většinou se vždy můžete těšit na samé příjemné prožitky.
motýl na květině
Zdroj: Pexels
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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