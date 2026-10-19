Motory, které sbíraly trofeje, dnes v bazaru děsí. PureTech, TSI i EcoBoost mají vady, které přiznali sami výrobci

Jde o pět agregátů z první vlny downsizingu. Konstruktéři tehdy spojili turbo s přímým vstřikem a z co nejmenšího objemu dostávali co nejvíc výkonu. Do skupiny patří 1.2 PureTech od PSA, dnešního Stellantisu, a 1.6 THP, společný motor PSA a BMW známý také pod názvem Prince. Dále litrový tříválec 1.0 EcoBoost od Fordu a dva motory koncernu Volkswagen, tedy 1.4 TSI Twincharger a dvoulitr 2.0 TSI/TFSI EA888 druhé generace. Oficiální černou listinu takových motorů nikdo nevede. Přehled vzniká skládáním technických bulletinů, prodloužených záruk, servisních akcí a kompenzačních programů, které musely vyhlásit samy automobilky.
Za co porota pětkrát ocenila jeden motor Volkswagenu
Porota hodnotila to, co se dá změřit za volantem: výkon, spotřebu, kultivovanost chodu a odvahu konstrukce. Nejodvážnějším kusem byl 1.4 TSI Twincharger, první sériový motor na světě, který kombinoval mechanický kompresor s turbodmychadlem. Volkswagen tvrdil, že kompresor odstraní prodlevu turba a motor bude reagovat pružně jako atmosférický, přičemž si zachová účinnost přeplňování. Na papíře to dokládal výkonem 125 kW z pouhých 1 390 cm³.
BMW u motoru Prince stavělo na twin-scroll turbu, systému Valvetronic a přímém vstřiku. Tahle kombinace porotu přesvědčila opakovaně. Audi u 2.0 TFSI samo vysvětlovalo, že přímý vstřik s turbem je cesta k nižším emisím bez ztráty výkonu. Dvoulitr EA888 druhé generace pak vyhrál svou kategorii pětkrát.
Přeskočený řetěz, bílý kouř z výfuku. Výrobci to sepsali sami
PureTech má mokrý ozubený řemen s omezenou životností. Když přeskočí, může zničit motor. Stellantis kvůli tomu spustil evropský kompenzační program, který kryje motory po dobu 10 let nebo do 180 000 km od první registrace. Rumunské zastoupení Peugeotu ho na svém webu výslovně nazývá evropskou politikou odškodnění.
U starších sérií EA888 druhé generace selhává napínák rozvodového řetězu. Americký technický bulletin z roku 2012, zveřejněný úřadem NHTSA, otevřeně připouští, že řetěz může přeskočit a písty narazí do ventilů. Volkswagen pak na motor dal prodlouženou záruku 10 let nebo 160 000 km. Rozvodový řetěz a jeho napínák zlobí i u příbuzného 1.4 TSI Twincharger.
Motor Prince má slabých míst víc a MINI kvůli němu vyhlásilo tři samostatné akce. U verze N14 šlo o servisní zásah na rozvodový řetěz. Na olejovou trubku turba se dodatečně montoval tepelný štít, protože se v ní mohl zapékat olej a poškodit ložiska turba. Vysokotlaké palivové čerpadlo u verze N18 dostalo prodlouženou záruku na 10 let nebo 193 000 km. Nejmíň dostali majitelé EcoBoostu. Ford v bulletinu jen popsal, jak se závada u části motorů projevuje: nejprve ubývá chladicí kapalina, pak se z výfuku valí bílý kouř a nakonec motor běží hrubě. Plošnou svolávací akci nevyhlásil, servisy dostaly pouze diagnostický postup.
Deset let krytí od Stellantisu stojí na třech servisních dokladech
Kompenzační program pro PureTech platí jen tehdy, když auto prošlo předepsanou údržbou. Stellantis chce vidět poslední tři podrobné servisní doklady nebo servisní knížku z autorizované sítě. Obecné razítko „servisováno“ nestačí a majitel bez dokladů může o podporu výrobce přijít. Peníze za opravy, které už lidé zaplatili, se vracely za poruchy z období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. Kdo platil později, musí se dohodnout přímo se servisní sítí.
Nejde tedy o skrytou vadu, kterou by výrobce tajil. Slabina je veřejně známá a výrobce ji kryje, jenže jen za podmínek, které musel splnit každý předchozí majitel. U auta, které vystřídalo tři majitele a jehož historie se zachovala jen zčásti, je o desetiletém krytí rozhodnuto dřív, než ho nový kupec vůbec potřebuje.
Při prohlídce rozhoduje studený start a chybový kód P0016
Kontrola začíná u papírů. Prodávající by měl doložit přesný kód motoru a rok výroby. U PureTech záleží na tom, jestli jde o dotčenou generaci, která předchází normě Euro 6.2. U EA888 je podstatné, zda je motor druhé generace, nebo pozdější revize. Pozdější revize mají podle dostupných servisních zásahů méně problémů, i když u novějších Audi řešil americký soud nadměrnou spotřebu oleje.
Rychlá obhlídka na parkovišti nic neodhalí, víc řekne diagnostika. U EA888 je třeba hledat v řídicí jednotce chybový kód P0016 a poslouchat, jestli rozvody za studena nehlučí. U EcoBoostu sledujte hladinu chladicí kapaliny a barvu výfukových plynů. U MINI s motorem Prince si nechte doložit, že proběhly všechny tři akce, tedy na řetěz, na palivové čerpadlo i na olejovou trubku turba.
Spolehlivý český ceník těchto oprav se z veřejných zdrojů sestavit nedá. Podle statistiky servisních akcí vycházejí v dlouhodobém provozu levněji konzervativnější atmosférické motory ze stejného období. U PureTech, EA888 i Prince může oprava začít u rozvodů, pokračovat přes palivovou soustavu a skončit zničeným motorem. Kdo koupí takové auto bez prověřené historie, riskuje účet vyšší, než je jeho tržní cena. Technické bulletiny i soudní vyrovnání výslovně počítají s výměnou hlavy válců nebo celého motoru.