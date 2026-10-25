Motorová pila zarytá do znaku Barcelony. Domácí PSG tifo prý předem schválil, Katalánci si stěžují u UEFA

Stalo se to v úterý 20. října na Parc des Princes, krátce před výkopem třetího kola ligové fáze Ligy mistrů. V jednom z domácích kotlů se rozvinulo obří plátno s maskovanou postavou v červenomodrých barvách PSG, která zarývá motorovou pilu do znaku katalánského klubu. Nad scénou stál nápis „Massacre à la parisienne“, tedy pařížský masakr, a pyrotechnika na tribuně napodobovala jiskry odletující od řetězu. Zápas pak skončil 4:2 pro Paříž, takže hrozba z plátna se na trávníku splnila. Barcelona incident nahlásila delegátovi UEFA ještě týž večer.
Proč na plátně držel pilu zrovna Leatherface
Autorem choreografie je podle francouzského webu CulturePSG skupina Collectif Ultras Paris. Celý motiv stojí na slovní hříčce. Film Texaský masakr motorovou pilou se ve Francii jmenuje „Massacre à la tronçonneuse“. Ultras vyměnili slovo pro motorovou pilu za přívlastek „parisienne“ a z názvu kultovního hororu vyrobili pozvánku na zápas.
Některé weby psaly, že maskovaná postava je Michael Myers z Halloweenu. Popis z tribuny ukazuje spíš na Leatherface, maskovaného vraha z původního filmu. Svátek přesto sehrál svou roli. Utkání se hrálo jedenáct dní před Halloweenem a francouzské zdroje tifo popisují jako předhalloweenskou hororovou nadsázku.
Slibovat soupeři porážku je na evropských tribunách běžné. Ultras ho obvykle „pohřbívají“ nebo „posílají do pekla“ na obyčejných transparentech. V Paříži připravili propracovanou scénu, ve které je terčem symbol soupeře, nástrojem krvavá pila a doplňují ji světelné efekty.
Barcelona chtěla urážlivé transparenty pryč už během zápasu
Podle deníku La Vanguardia požádal katalánský klub bezpečnostní složky UEFA, aby z hlediště odstranily transparenty „Puta Barça“, jakmile se objevily. Rozhlasová stanice Cadena SER uvádí, že některé z nich se během utkání sundat podařilo. Na tifo s motorovou pilou už bylo pozdě, protože fotografie mezitím obletěly sociální sítě.
Písemná stížnost dorazila ve středu. Barcelona v ní podle Cadena SER označila obrazy za hluboce znepokojivé a nepřijatelné. Choreografii i urážlivé nápisy spojila do jednoho podání: obojí podle klubu odporuje respektu a fair play a podněcuje k nenávisti a násilí ve sportu.
Hráči ani trenér se k tribuně veřejně nevyjádřili. Hansi Flick po zápase uznal kvalitu soupeře, mluvil o chybách vlastního týmu a připomněl, že tituly se v říjnu nevyhrávají. Raphinha dodal, že Barcelona i v porážce ukázala, že s Paříží dokáže hrát vyrovnaně. Šlo o první prohru Barcelony v sezoně 2026/27, která do té doby začala bez zaváhání. Za PSG skórovali Doué, Lucas Hernández, Vitinha a Fabián Ruiz, za hosty Xavi Espart a Lamine Yamal.
Deset dní předtím PSG jiný transparent ze stadionu vykázal
Nejcitlivější část případu se týká domácího klubu. Podle deníku L’Équipe, jehož zprávu převzala La Vanguardia, nepovažoval PSG tifo za exces. CulturePSG s odkazem na stejný deník píše, že ho klub před zápasem schválil. Italský web DerbyDerbyDerby, který rovněž vychází z L’Équipe, tvrdí, že choreografii dokonce ohlásil stadionový rozhlas. Oficiální potvrzení od PSG zatím chybí.
Při ligovém utkání s Le Mans o deset dní dřív přitom PSG podle téhož zdroje nařídil sundat transparent „Vos milices répriment, notre jeunesse résiste“ (Vaše milice potlačují, naše mládež vzdoruje), který reagoval na sociální nepokoje ve Francii. Proč heslo o nepokojích vadilo a pila nad znakem soupeře ne, klub nevysvětlil.
Pokud se zpráva o schválení potvrdí, mění to povahu celé věci. Choreografie, kterou klub předem posoudí a pustí na tribunu, přestává být spontánním projevem kotle a stává se součástí podívané, kterou PSG nabídl divákům Ligy mistrů.
Disciplinární řád UEFA: klub ručí za fanoušky i bez prokázané nedbalosti
Článek 16 disciplinárního řádu UEFA přičítá klubu chování jeho fanoušků, i když mu nikdo neprokáže nedbalost. Odstavec 2 písm. e) mezi zakázané projevy řadí sdělení, které je provokativní nebo urážlivé a nehodí se pro sportovní akci. Příloha řádu za první takový prohřešek stanoví standardní pokutu 10 000 eur (zhruba 250 000 Kč), za opakovaný 15 000 eur (zhruba 375 000 Kč).
Řád ovšem nabízí mnohem víc trestů: od napomenutí přes omezení prodeje vstupenek až po zápas bez diváků nebo částečné či úplné uzavření stadionu. Disciplinární orgán UEFA (CEDB) navíc smí jednotlivé incidenty sčítat. K tifu tak může přidat transparenty „Puta Barça“, skandování i bengálské ohně, které se podle televize Antena 3 objevily po prvním pařížském gólu.
Pařížský rejstřík čistý není. Za chování fanoušků po finále Ligy mistrů 2025 s Interem dostal PSG souhrnnou pokutu 148 000 eur, tedy zhruba 3,7 milionu Kč. Část odpovídající standardní sazbě připadla právě na sdělení nevhodné pro sportovní akci spolu se znevážením UEFA. Protože za stejný typ provinění už klub jednou trestán byl, přichází v úvahu vyšší sazba pro opakovaný případ. Tehdejší verdikt doplnil podmíněný zákaz prodeje vstupenek venkovním fanouškům.
Slavii UEFA trestala za pyrotechniku a průchody, Spartu za rasismus
Českému fanouškovi se nabízí srovnání se Slavií, která Barcelonu hostila v lednu 2026 a prohrála se stejným výsledkem. Podle rozhodnutí CEDB dostala dvě pokuty po 20 000 eurech, dohromady zhruba milion korun, za zablokované průchody a pyrotechniku. K tomu přibylo podmíněné uzavření části stadionu na jeden zápas. Obsah tribuny v tom verdiktu roli nehrál.
Sparta musela kvůli rasistickému chování fanoušků uzavřít část stadionu nejméně pro 5 000 diváků. Diskriminaci UEFA řadí do nejvyšší kategorie a zavírání tribun je u ní běžnou praxí. Stejně dopadl v roce 2014 Bayern, který za diskriminační chování a nezákonný transparent v zápase s Arsenalem přišel o sektor 124.
Na opačném konci stojí sám PSG. Na podzim 2024 jeho fanoušci proti Atléticu Madrid vyvěsili tifo „Free Palestine“ (Svobodu Palestině). Klub tvrdil, že o něm nevěděl, a UEFA řízení vůbec neotevřela, protože sdělení nevyhodnotila jako provokativní ani urážlivé. Motorová pila na rasu ani na chráněnou skupinu necílí, takže označení za diskriminaci je nepravděpodobné. Zobrazuje ale násilí proti konkrétnímu soupeři, doprovázely ji vulgární transparenty a podle L’Équipe prošla klubovým schválením. Termín rozhodnutí UEFA zatím neoznámila. Pokud řízení otevře, verdikt zveřejní mezi disciplinárními rozhodnutími na svém webu.