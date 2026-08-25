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Motorola pod 7 000 Kč vydrží bez nabíjení dny a přežije pád z výšky. A jako první na světě má nový procesor Qualcomm

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Motorola Moto G57 Power přišla do obchodů za 6 990 Kč s baterií o kapacitě 7 000 mAh, vojenským standardem odolnosti a čipem Snapdragon 6s Gen 4.
Android telefon Motorola Moto G57 Power

Android telefon Motorola Moto G57 Power

Zdroj: Motorola
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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