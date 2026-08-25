Motorola pod 7 000 Kč vydrží bez nabíjení dny a přežije pád z výšky. A jako první na světě má nový procesor Qualcomm

Tři se v jednom telefonu za necelých sedm tisíc korun potkávají málokdy. Výrobce u baterie slibuje až 60 hodin smíšeného používání, tedy víc než dva plné dny bez nabíječky. Odolnost proti pádům testoval z výšky až 1,2 metru podle vojenské normy MIL-STD-810H. Procesor? Motorola na
české produktové stránce i v globálním oznámení tvrdí, že jde o vůbec první telefon na světě se Snapdragonem 6s Gen 4 od Qualcommu. V otevřených materiálech Qualcommu jsme starší komerční zařízení s tímto čipem nenašli, tvrzení Motoroly tedy nic nerozporuje, byť Qualcomm sám první telefon jmenovitě neuvádí. Dva dny bez nabíječky
Číslo 7 000 mAh vypadá na papíře impozantně, ale samo o sobě nic negarantuje, záleží na efektivitě čipsetu, displeje a softwaru. Motorola proto výdrž kvantifikuje: až 60 hodin smíšeného používání podle interních testů. V
globálním oznámení mluví o „více než dvou dnech výdrže“. Nezávislý test Notebookchecku pak naměřil přes 20 hodin čistého Wi-Fi provozu, což je výrazně náročnější scénář než občasné kontrolování zpráv a volání.
Důležitý detail: baterie využívá křemíko-uhlíkovou technologii. Podle Mezinárodní energetické agentury může přídavek křemíku do anody výrazně zvýšit energetickou hustotu. Praktický důsledek je vidět na rozměrech: 7 000 mAh se vešlo do těla tlustého jen 8,6 mm a vážícího 210,6 gramu. Motorola navíc uvádí, že baterie si zachová přes 80 % kapacity i po 1 000 nabíjecích cyklech. Při dobíjení jednou za dva až tři dny to v praxi znamená roky spolehlivého provozu.
Nabíjení rychlostí 30 W ale žádné rekordy neláme. Notebookcheck naměřil plné nabití za hodinu a tři čtvrtě. Tohle prostě není telefon pro ty, kdo potřebují za deset minut půlku baterie. Je to telefon pro ty, kdo nechtějí nabíjet často.
Zvládne pád z kapsy
Realita je střízlivě praktická. Motorola testovala odolnost proti pádu z 1,2 metru, tedy zhruba z výšky kapsy, ruky nebo stolu. Displej chrání Gorilla Glass 7i, tělo splňuje normu MIL-STD-810H ve 13 kategoriích a podle 11 testovacích postupů, včetně provozu při teplotách od −20 °C do 60 °C a v nadmořské výšce do 4 500 metrů.
K tomu krytí IP64: ochrana proti prachu a stříkající vodě, nikoli proti ponoření. Motorola sama uvádí, že laboratorní testy nejsou zárukou přežití v identických reálných podmínkách a záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v situacích odpovídajících testům MIL-STD. Jinými slovy, telefon má výrazně vyšší šanci přežít běžnou nehodu než průměrná střední třída, ale obal na něj pořád není špatný nápad.
Snapdragon 6s Gen 4: evoluce, ne revoluce
Čip vyrobený 4nm procesem přináší podle
produktového briefu Qualcommu 36% zlepšení výkonu CPU a 59% zvýšení výkonu GPU oproti předchozí generaci. Motorola to na české stránce překládá do srozumitelnějšího „o 35 % rychlejší procesor“.
Co to znamená v praxi? Svižnější spouštění aplikací, plynulejší multitasking ve 120Hz prostředí a modernější 5G konektivitu. Notebookcheck v benchmarcích řadí telefon zhruba na úroveň Samsungu Galaxy A26 5G v procesoru, zatímco v grafice má proti staršímu Snapdragonu 6s Gen 3 znatelný náskok. Není to skok do vlajkové třídy. Je to posun, díky kterému střední třída přestává působit jako kompromis v každodenním používání.
K výbavě patří i 12 GB RAM a 256 GB úložiště, v cenové hladině pod sedm tisíc korun neobvykle štědrá konfigurace. Telefon běží na Androidu 16 z výroby, má eSIM, NFC, stereo reproduktory a 3,5mm jack. Chybí slot na microSD kartu.
Proti komu stojí: Samsung, Xiaomi a otázka displeje
Hlavní kompromis Moto G57 Power se jmenuje displej. Zatímco Samsung Galaxy A26 5G za startovních 6 999 Kč nabízí Super AMOLED a Redmi Note 14 5G za stejnou cenu staví na OLEDu, Motorola zůstává u 6,72″ LCD panelu s jasem až 1 050 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz. OLED nabízí hlubší černou a vyšší kontrast. Notebookcheck u panelu zaznamenal absenci PWM blikání, což může být výhoda pro citlivější uživatele.
Srovnání klíčových parametrů v cenové hladině kolem 7 000 Kč:
Moto G57 Power Galaxy A26 5G Redmi Note 14 5G Baterie 7 000 mAh 5 000 mAh Displej LCD, 120 Hz Super AMOLED Odolnost IP64, MIL-STD-810H IP67 Paměť (ČR) 12/256 GB 6/128 GB Startovní cena 6 990 Kč 6 999 Kč
Samsung vyhrává displejem a voděodolností, Xiaomi displejem a tenčím profilem. Motorola nabízí výrazně delší výdrž, odolnost proti pádům a štědřejší paměťovou výbavu. Záleží na tom, co vás víc trápí: vybitá baterie, nebo méně výrazné barvy na displeji.
Kolik stojí dnes a kde ji koupit
První český listing se objevil s cenou 6 990 Kč a očekávanou dostupností 18. prosince 2025. Prokazatelně v českém prodeji byl telefon nejpozději 29. ledna 2026, kdy Heureka eviduje ověřený nákup z Alzy. Evropská doporučená cena 279 eur potvrzuje, že české uvedení pod sedm tisíc korun odpovídalo globálnímu cenovému pozicování modelu.
Od té doby cena klesla. Na Alze se model prodává za 5 990 Kč, na Heurece začínají nabídky od 5 773 Kč. Za necelých šest tisíc korun je poměr výdrže, odolnosti a paměťové výbavy v české střední třídě těžko překonatelný.
Moto G57 Power není telefon, který ohromí displejem nebo fotoaparátem. Je to telefon, který řeší jeden z nejčastějších problémů smartphonů, a to tak důkladně, že na nabíječku můžete klidně na pár dní zapomenout.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman