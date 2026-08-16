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Motorkář u Krasonic najížděl na policisty. Hrozí mu až dvanáct let za mřížemi

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U Krasonic na Jihlavsku najížděl třicetiletý motorkář na policisty, kteří ho chtěli zastavit. Poté začal ujíždět, strážci zákona ho pronásledovali, než s motorkou upadl. Nyní muži hrozí až dvanáct let za mřížemi.
Motorkář u Krasonic najížděl na policisty. Hrozí mu až dvanáct let za mřížemi

Motorkář u Krasonic najížděl na policisty. Hrozí mu až dvanáct let za mřížemi

Zdroj: Jihlavská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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