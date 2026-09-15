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Motorkář s katanou vyhrožoval policistům, že je rozseká. Přišla pro něj zásahovka

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Dennívýzva
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Jestli ta policejní mafie chce boj, může ho mít. Taková slova psal na sociálních sítích čtyřiačtyřicetiletý muž, který se dostal do konfliktu s policií. Vše začalo, když blokoval s motorkou silnici v jedné z obcí na Rokycansku. Jakmile hlídku spatřil, vytáhl katanu a začal vyhrožovat, že policisty rozseká. Meč mu zabavili, s čímž se nehodlal smířit. Nakonec napsal Generální inspekci bezpečnostních sborů, že pokud to inspekce nevyřeší, někoho z policistů „sejme“.
Motorkář s katanou vyhrožoval policistům, že je rozseká. Přišla pro něj zásahovka

Motorkář s katanou vyhrožoval policistům, že je rozseká. Přišla pro něj zásahovka

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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