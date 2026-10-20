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Most mezi Lanžhotem a Brodským nahradí nový. Oprava vyjde na 170 milionů

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Most mezi Lanžhotem a slovenským Brodským je už delší dobu zavřený a řidiči musí jezdit po objížďce. To by se ale mohlo začít měnit už příští rok. Česko a Slovensko finišují s přípravami na opravu, a ještě letos chtějí vybrat firmu, která se do ní pustí.
Most mezi Lanžhotem a Brodským nahradí nový. Oprava vyjde na 170 milionů

Most mezi Lanžhotem a Brodským nahradí nový. Oprava vyjde na 170 milionů

Zdroj: Jihomoravský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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