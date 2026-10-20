Most mezi Lanžhotem a Brodským nahradí nový. Oprava vyjde na 170 milionů

Most mezi Lanžhotem a Brodským nahradí nový. Oprava vyjde na 170 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Most mezi Lanžhotem a Brodským nahradí nový. Oprava vyjde na 170 milionůZdroj: Jihomoravský kraj
Článek byl publikován 20.10.2026 10:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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