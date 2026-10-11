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Moskva vyhrožuje, Zelenskyj přitvrzuje. Ukrajina zasahuje ruskou rafinerii každé tři dny a chce tempo ještě zvýšit

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Rusko znovu vyzývá cizince, aby odjeli z Kyjeva, a hrozí velkoplošnými odvetnými údery. Ukrajinský prezident odpovídá plánem rozšířit útoky na ruská paliva, nově i balistickými střelami. Do sporu se vložil Washington a dopad mohou pocítit i řidiči u českých pump.
Moskva vyhrožuje, Zelenskyj přitvrzuje. Ukrajina zasahuje ruskou rafinerii každé tři dny a chce tempo ještě zvýšit

Moskva vyhrožuje, Zelenskyj přitvrzuje. Ukrajina zasahuje ruskou rafinerii každé tři dny a chce tempo ještě zvýšit

Zdroj: Foto: President Of Ukraine from Україна - licence CC0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 22:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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