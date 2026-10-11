Moskva vyhrožuje, Zelenskyj přitvrzuje. Ukrajina zasahuje ruskou rafinerii každé tři dny a chce tempo ještě zvýšit

Volodymyr Zelenskyj poskytl 2. října 2026 v Kyjevě rozhovor agentuře Reuters a hlavním tématem byly ruské rafinerie. „Musíme to rozšířit,“ řekl o kampani, kterou Ukrajina vede celý rok. Rusko přitom v posledních týdnech zasáhlo v Kyjevě tři mosty přes Dněpr a útočilo na energetiku, telekomunikace, silnice i železnici. Doprava v hlavním městě se zhroutila.
Ukrajinská rozvědka získala ruský plán útoků na školy a nemocnice
Výzva k odchodu z Kyjeva, kterou ruské ministerstvo zahraničí zopakovalo 4. října, má předlohu. Téměř stejné varování zaznělo už v červnu 2026 a velvyslankyně EU na Ukrajině Katarína Mathernová tehdy veřejně odpověděla, že unie z Kyjeva „nikam nejde“. Hrozba, která napoprvé nikoho z diplomatů nevyhnala, má při opakování menší váhu.
Zelenskyj pro Reuters vysvětlil, proč odpovídá dalšími údery na rafinerie. Ukrajinské zpravodajské služby podle něj získaly dokumenty o nové ruské doktríně, která před zimou počítá s útoky na širší okruh civilních cílů. Mezi nimi jsou infrastruktura, logistika, školy a nemocnice.
Kyjev na to chce reagovat přenesením části válečné zátěže do ruského hospodářského zázemí.
Jak velkou část ruských rafinerií už ukrajinské údery zasáhly
Mezinárodní energetická agentura (IEA) spočítala, že v prvních osmi měsících roku 2026 zasáhla Ukrajina ruskou rafinerii v průměru každé tři dny. Výsledek je vidět na objemu zpracované ropy: v červnu ruské rafinerie zpracovaly 3,8 milionu barelů denně, zhruba o 30 % méně než před rokem. Moskevská rafinerie, kterou Ukrajina zasáhla v červnu, podle IEA pravděpodobně neobnoví provoz dřív než začátkem roku 2027.
Analytická firma Kpler odhadla v polovině července, že zasažených nebo odstavených je 58 % ruské rafinérské kapacity. Rusku tedy nejde o výpadek několika závodů, většina jeho zpracovatelské kapacity je mimo běžný provoz. Vývoz ropných produktů v červenci klesl na 1,2 milionu barelů denně, o rok dříve to bylo 2,3 milionu. Za dvanáct měsíců se tak propadl téměř o polovinu.
Ukrajina navíc stále častěji míří na sekundární jednotky rafinerií, tedy destilační kolony, krakovací jednotky a hydrogenační rafinaci. Jejich oprava trvá šest až osm měsíců a západní sankce ji dál komplikují. Z dosavadních úderů má podle Zelenského vzniknout systematická ekonomická válka proti ruskému palivovému zázemí, rychlejší a hlubší než dosud.
Střela FP-9: 800 kilogramů rychlostí 2 300 metrů za sekundu
Na rafinerie zatím Ukrajina útočila hlavně drony s dlouhým doletem od firmy Fire Point. Typ FP-1 doletí až 3 400 km, unese ale jen 60 kilogramů. Těžší FP-5 Flamingo nese až 1 200 kg na vzdálenost 3 000 km. Oba jsou pomalé, podzvukové a protivzdušná obrana je dokáže zachytit.
Zelenskyj v rozhovoru potvrdil, že Ukrajina už bojově nasadila balistickou střelu FP-7. Má dolet 250 km a nálož 200 kg. Letí rychlostí 1 500 m/s, tedy 5 400 km/h, a na rozdíl od dronu strmě, takže obrana má na reakci jen velmi krátkou dobu.
Na podzim 2026 má přijít FP-9. Výrobce udává dolet 850 km, který na mapě stačí i na Moskvu. Nálož 800 kg je čtyřnásobek té, kterou nese FP-7, a rychlost 2 300 m/s odpovídá zhruba 8 300 km/h. Tak velká nálož doručená touto rychlostí podle podkladů dokáže vyřadit rafinérskou jednotku na měsíce. Zelenskyj o střele mluví veřejně a uvádí termín, což ukazuje na pokročilý vývoj. Čísla ale zatím stojí hlavně na slovech výrobce, a dokud je někdo neověří, jde o slib. Parametry FP-9 pocházejí převážně z materiálů Fire Point a nezávisle ověřené nejsou.
Trump žádá klid pro ruskou naftu. Kyjev odpovídá jedinou podmínkou
Donald Trump v září veřejně vyzval Zelenského, aby přestal „vyřazovat diesel v Rusku“, a spojil to s rekordní cenou nafty ve Spojených státech. Washington prosazuje samostatné energetické příměří, které by zastavilo útoky na energetickou infrastrukturu na obou stranách.
Zelenskyj v rozhovoru pro Axios z konce září řekl, že Ukrajina je na vzájemné zastavení energetických útoků připravena. Jednostranně ale přestat odmítá, dokud Rusko útočí na ukrajinskou energetiku a civilní zázemí. Z Moskvy podle něj žádný reálný signál k energetickému příměří nepřichází. Po rozhovoru pro Reuters Rusko naopak hned ohlásilo další stupňování úderů.
Kreml přitom bere dopady kampaně tak vážně, že Putin v srpnu podepsal dekret, podle kterého může stát dočasně převzít kritickou infrastrukturu. Stane se tak, pokud soukromí vlastníci nezvládnou její ochranu nebo obnovu po ukrajinských útocích.
Do ceny litru u české pumpy se Brent promítne zhruba za týden
Ropovody TAL a IKL vozí do Česka od dubna 2025 výhradně neruskou ropu, takže fyzická závislost na Rusku skončila. Ministerstvo financí přesto označuje českou ekonomiku u ropných produktů za „cenového příjemce": maloobchodní ceny kopírují cenu ropy Brent přibližně s týdenním zpožděním. IEA i Kpler potvrzují, že ukrajinské útoky utahují světový trh s naftou, a to se do českých cen propíše.
Průměrná cena pohonných hmot dosáhla v září podle společnosti CCS 47,73 Kč za litr. Jestli Ukrajina tempo útoků skutečně zvýší, další zdražení je pravděpodobné, i když jisté není.
Vláda od 1. října 2026 znovu reguluje marže, snížila spotřební daň z nafty a rafinérskému sektoru uložila mimořádnou daň.