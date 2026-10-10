Moskva v Sýrii ztratila výsady, jaké nemají ani Američané v Ramsteinu. Po 18 měsících jednání zůstala jen jako host

Sedmého září 2026 připluly do přístavu Tartús ruské lodě Sparta a Akademik Pašin a zakotvily u mol číslo 3 a 4. Tanker Generál Skobelev zůstal čekat na rejdě. Agentura Reuters to označila za první doložený ruský zásobovací konvoj po podpisu memoranda, které nově upravuje ruskou přítomnost v Sýrii. Syrský vojenský zdroj a rusko-syrský podnikatel, na které se Reuters odvolává, tvrdili, že Sparta vyložila i munici pro Tartús a pro leteckou základnu Hmímím. Agentura tuto informaci nezávisle neověřila. Jediný konkrétní doklad, že ruská armáda v Sýrii dál zásobuje své jednotky, tak zatím stojí na výpovědi dvou nejmenovaných lidí.
Syrský úředník směl na ruskou základnu jen se svolením velitele
Rusko-syrská smlouva z roku 2017 pronajímala Moskvě obě základny na 49 let. Pokud ji žádná strana nevypověděla rok předem, prodlužovala se automaticky o dalších 25 let. Rusko tak mělo na papíře zajištěnou přítomnost až na 74 let, aniž by o prodloužení muselo znovu jednat.
Obsah dohod, jejichž anglický překlad zveřejnil americký Government Publishing Office, šel ještě dál než samotná délka nájmu. Základny měly plnou imunitu vůči syrské civilní i správní jurisdikci. Veškerý personál podléhal jen ruskému právu a syrské soudy nad ním neměly žádnou pravomoc. Syrské úřady nesměly do areálu vstoupit, dokud to výslovně nepovolil ruský velitel. V Tartúsu mohlo současně kotvit až jedenáct válečných lodí, a to i s jaderným pohonem. Na syrském území tak fakticky vznikla zóna, ve které syrský stát neměl žádné slovo.
Dobře to ukazuje srovnání s americkou základnou Ramstein v Německu. Německé úřady tam vstupovat mohou a mimo vymezený vojenský perimetr platí německé právo. Moskva si v Sýrii vyjednala širší výsady, než jaké obvykle poskytují dohody o statusu sil (SOFA) mezi členy NATO.
Civilní Hmímím, čtvrté molo i provoz přístavu: co Rusko odevzdalo
V prosinci 2024 padl režim Bašára Asada a s ním celý právní rámec ruských základen. Nová vláda pod vedením Ahmada aš-Šará dala Kremlu na výběr: přijmout podmínky odpovídající syrské svrchovanosti, nebo zemi opustit. Moskva zvolila první možnost. Podle syrské agentury SANA trvala jednání zhruba 18 měsíců a 9. srpna 2026 obě strany oznámily memorandum.
Civilní část letecké základny Hmímím a čtvrté komerční molo v Tartúsu přešly pod syrskou správu. Vojenské části obou areálů se podle agentury AP mají proměnit ve společná rusko-syrská výcviková centra. Ruská diplomacie navíc veřejně připustila, že Rusko v Sýrii nezůstane, pokud si to Damašek nebude přát. Tím Moskva sama potvrdila, že je v Sýrii hostem, jehož pobyt závisí na vůli hostitele. Zveřejněné zprávy přitom neříkají, co se stalo s limitem jedenácti válečných lodí ani kdo dnes soudí ruské vojáky. Tyto dvě otázky určují, kolik z bývalých výsad Rusku skutečně zůstalo, a zatím na ně nikdo neodpověděl.
Ztráta se týká i obchodu. Syrská vláda zrušila téměř půlstoletou smlouvu, podle níž měla přístav Tartús provozovat ruská firma Strojtransgaz. Koncesi získala emirátská společnost DP World, a to na 30 let za přibližně 19 miliard korun.
Proč Kreml nemohl na Damašek zatlačit silou
Tartús je pro ruské námořnictvo jedinou plnohodnotnou základnou ve východním Středomoří, kde lze lodě opravovat i zásobovat. Ruská plavidla v regionu podporují takzvaný Africký korpus, který působí v Libyi, Súdánu a Mali. Bez Tartúsu by tyto lodě přišly o spolehlivé zázemí.
Britský think-tank RUSI považuje za nejpravděpodobnější náhradu Libyi. Upozorňuje ale, že žádný libyjský přístav nemá srovnatelné opravárenské kapacity. Alžírsko potřebnou infrastrukturu má, jeho vztahy s Moskvou však ochladly kvůli sporům kolem Mali. Rusko tedy může kotvit jinde, ale nikde jinde nemá k dispozici všechno, co mu nabízí Tartús.
Kreml proto neměl čím hrozit. Jakýkoli nátlak na Damašek by riskoval vypovězení z jediného místa v regionu, kde má námořnictvo kompletní zázemí. Proto Moskva ustoupila právně, provozně i symbolicky.
Zásilky 250 tisíc tun měsíčně mají Damašku dát důvod Rusy tolerovat
Ztrátu vojenských výsad se Moskva snaží vyvážit obchodem. Podle Reuters plánovala v Tartúsu vybudovat logistický uzel pro ruské zboží a obilí s cílovým objemem kolem 250 tisíc tun měsíčně. Kdyby se to podařilo, měla by syrská strana ekonomický důvod ruskou přítomnost dál snášet. Zatím jde ovšem jen o plán a dostupné zprávy nedokládají, že by uzel už fungoval.
German Marshall Fund ve své srpnové analýze uvádí, že slabší ruská výdrž ve Středomoří omezuje schopnost Moskvy promítat sílu k evropským pobřežím. Zároveň varuje, že Rusko přenese těžiště do Libye a bude dál spoléhat na nepřímé nástroje vlivu. Pro jižní křídlo NATO je to proto jen dílčí úleva.
Česko a další středoevropské členy Aliance se změna dotýká nepřímo. Každé oslabení ruské logistiky mimo vlastní území snižuje schopnost Kremlu vést operace na několika místech současně: ve Středomoří, v Africe i na Ukrajině, kde válka trvá už přes čtyři roky.