Moskva slaví Samijlivku jako předmostí na jihu. Na celém huljajpilském směru přitom za den zkusila zaútočit jen třikrát

Samijlivka patří do Ternuvatské komunity, malého svazku venkovských sídel, ke kterému patří také Zorivka a Svitlá Dolyna. Ukrajinský správní registr ji vede jako vesnici. Není to okresní město, nevede tudy žádná důležitá doprava a nestojí tu žádný průmysl. Ruská strana o ní přesto mluví jako o odrazovém bodu pro další postup na Ternovku a chlubí se, že v ní vyčistila přes 400 staveb.
Pokrovský směr zažil 5. října osmkrát víc útoků než huljajpilský
Denní souhrn ukrajinského generálního štábu z 5. října zaznamenal na celé frontě 177 bojových střetů. Nejvíc se bojovalo u Pokrovsku, kde Rusové zaútočili čtyřiadvacetkrát, a u Kostjantynivky s 23 útoky. Obě místa leží v Doněcké oblasti a právě tam Moskva soustředí hlavní úsilí.
Huljajpilský směr, kam Samijlivka spadá, zapsal za týž den tři ruské útoky. Proti Pokrovsku je to osmina. Takhle nevypadá úsek, kde se rozhoduje o výsledku války.
V tom poměru je i vysvětlení celé mediální kampaně. Když se hlavní ruská síla vyčerpává v Doněcké oblasti, velení na jihu potřebuje alespoň jedno jméno na mapě, které může domácímu publiku předložit jako postup. Samijlivka je dost malá, aby se dala obsadit, a dost neznámá, aby se nikdo neptal, co vlastně Rusko získalo.
Jak huljajpilský směr spadl z jarních 37 útoků denně na zhruba deset
Ukrajinská hlášení zmiňují Samijlivku od konce dubna 2026. Zpravodajský web ArmyInform ji tehdy řadil mezi obce pod ruskými údery a na huljajpilském směru počítal až 37 útoků za den. Do 5. října tak boje o jednu vesnickou zástavbu trvaly víc než pět měsíců.
Během léta intenzita slábla. Mluvčí ukrajinského uskupení „Pivdeň“ v polovině září řekla agentuře Ukrinform, že se počet ruských útoků na tomto směru snížil z 20 až 30 denně na přibližně deset. Rusové podle ní přešli na malé útočné skupiny. Pět měsíců postupu po jednotlivých domech s klesajícím počtem útoků neukazuje na ofenzívu schopnou prolomit obranu, spíš na opotřebování obou stran.
Koncem září ukrajinské síly zničily mosty, po kterých vedla ruská logistika na huljajpilském směru.
Rusové už v únoru hlásili dobytí obce, která zůstala ukrajinská
Ruské ministerstvo obrany má pro podobná oznámení zaběhnutou šablonu. Když dříve hlásilo obsazení Ternovatého ve stejném úseku, jeho oficiální kanál zdůrazňoval „více než 20 km²“ a „580 budov“. Plocha a počet staveb vypadají ve zprávě působivě, i když jde o venkovskou obec.
U Samijlivky přidává sekundární přepis ruského videa ještě vojenskou bilanci: 30 zničených těžkých dronů typu „Baba Jaga“ a 11 pozemních robotických systémů. Tyto údaje pocházejí z druhé ruky a nikdo nezávislý je neověřil.
Opatrnost má v tomto sektoru konkrétní důvod. V únoru 2026 Rusové ohlásili obsazení Prydorožného, které se podle ukrajinské strany vůbec neuskutečnilo. Síly obrany Pivdně tehdy výslovně uvedly, že Prydorožné i Ternuvate zůstávají pod ukrajinskou kontrolou. Pád Samijlivky proto zatím platí jen podle ruského ministerstva obrany, nikoli jako ověřená skutečnost. Nezávislé potvrzení se v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo.
891 úderů za jediný den: co se dělo ve zbytku Záporožské oblasti
I kdyby ruské hlášení sedělo, získala by Moskva o něco výhodnější pozici pro tlak na Ternovku. Ani Ternovka však není klíčovým cílem, jde o další vesnici a další lokální uzel na ose postupu.
Mnohem víc o situaci na jihu vypovídá celková bilance. Záporožská oblastní vojenská správa za 5. října napočítala 891 ruských úderů, které zasáhly 52 obcí v regionu. Rusko tedy během jednoho dne ostřelovalo desítky sídel, které nekontroluje, zatímco slavilo jedno, o které se bojovalo od jara.
Většinu úderů obstaraly drony, kterých oblastní správa evidovala 719, dělostřelectvo pálilo ve 145 případech. Poškozené byly domy, auta i infrastruktura.