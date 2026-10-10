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Moskva slaví Samijlivku jako předmostí na jihu. Na celém huljajpilském směru přitom za den zkusila zaútočit jen třikrát

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Dennívýzva
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Ruské ministerstvo obrany hlásí, že obsadilo Samijlivku v Záporožské oblasti. Statistiky ukrajinského generálního štábu a průběh bojů od jara vysvětlují, proč Moskva z jedné vesnice dělá událost. Pád obce zatím nikdo nezávisle nepotvrdil.
Moskva slaví Samijlivku jako předmostí na jihu. Na celém huljajpilském směru přitom za den zkusila zaútočit jen třikrát

Moskva slaví Samijlivku jako předmostí na jihu. Na celém huljajpilském směru přitom za den zkusila zaútočit jen třikrát

Zdroj: Foto: President Of Ukraine - licence CC0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 23:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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