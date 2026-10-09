Moskva si zahrává s Ankarou. Turecko protestuje potřetí za čtyři měsíce, tentokrát kvůli potopené lodi s kukuřicí

Royad Mammadov vyplula s nákladem kukuřice z ukrajinského Izmailu a mířila do italské Ravenny. Tam nikdy nedorazila. Rumunské úřady potvrdily, že na lodi vypukl požár a plavidlo se potopilo zhruba 56 kilometrů (30 námořních mil) jižně od delty Dunaje. Záchranáři vytáhli z vody jedenáct členů posádky, dva námořníky našli mrtvé. Rumunské ministerstvo vnitra viníka veřejně nejmenovalo.
Proč loď s karibskou vlajkou bolí zrovna Ankaru
Úředně patřila Royad Mammadov do rejstříku Svatého Kryštofa a Nevisu. Karibský ministát přitahuje rejdaře z celého světa nižšími poplatky a jednodušší administrativou. Vlastník i provozovatel lodi jsou ovšem z Turecka. Agentura AP uvádí, že loď patřila turecké společnosti a sloužili na ní námořníci několika národností.
Mezinárodní právo poměřuje loď pravidly státu, pod jehož vlajkou pluje. Turecká diplomacie počítá jinak a každý útok na plavidlo tureckého vlastníka považuje za útok na turecké zájmy. Z válečné škody se tak stává diplomatický spor.
Podle dat služby VesselFinder opustila loď Izmail 18. září 2026 a do Ravenny měla doplout 12. října. Signál AIS zmizel 5. října kolem 9:20 místního času, nejspíš v okamžiku zásahu. Rumunská námořní autorita dostala hlášení přibližně v jedenáct dopoledne, tedy necelé dvě hodiny poté, a hned spustila záchrannou akci.
Kolik protestních nót už Turecko kvůli Černému moři sepsalo
Poprvé turecké ministerstvo zahraničí oficiálně protestovalo 22. června 2026, když byla v Černém moři napadena civilní loď tureckého vlastníka. Druhý protest následoval 4. srpna. Royad Mammadov je třetí případ, Ankara tedy protestuje potřetí za čtyři měsíce.
Turecká reakce má zatím pokaždé stejný průběh. Nejdřív přijde ostrý diplomatický protest, potom jednání s oběma válčícími stranami a nakonec požadavek na konkrétní opatření pro bezpečnou plavbu. K vojenské odvetě Ankara nesáhla a úžiny nechala otevřené. Tři útoky v řadě ukazují, že samotné protestní nóty plavbu po Černém moři bezpečnější neudělaly.
Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan v červenci 2026 na společné tiskové konferenci s ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou prohlásil, že bezpečnost navigace v Černém moři „zcela mizí“. Turecko je členem NATO a zároveň udržuje funkční vztahy s Moskvou. Dlouhodobě se nabízí jako prostředník a garant černomořské bezpečnosti. Podle Montreuxské úmluvy z roku 1936 navíc kontroluje průjezd válečných lodí Bosporem a Dardanelami.
V čí části moře se Royad Mammadov potopila
Moskva se k incidentu veřejně nevyjádřila. Zelenskyj útok připsal dvěma ruským dronům a mluvil o zásahu v „neutrálních vodách“. Rumunské úřady ale místo potopení umístily do rumunské výlučné ekonomické zóny. Ta sice nepatří do rumunského teritoriálního moře, přesto jde o mořskou zónu členského státu NATO.
Týden před potopením Royad Mammadov zasáhl podle agentury Reuters útok loď pod liberijskou vlajkou přímo v přístavu v Oděské oblasti a zahynul při něm jeden člověk. Tentokrát se loď potopila na otevřeném moři nedaleko rumunského pobřeží a obětí bylo dvakrát víc.
Útoky na civilní lodní dopravu mají zřejmý ekonomický cíl. Zvyšují riziko i náklady ukrajinského vývozu po moři, odrazují rejdaře a zdražují pojištění. Zpomalují také odvoz obilí, které je pro Ukrajinu klíčovým zdrojem deviz.
Kudy od roku 2023 odplulo přes 200 milionů tun ukrajinského nákladu
Ukrajinský námořní koridor funguje od srpna 2023. Podle Ukrajinské správy mořských přístavů jím za tu dobu prošlo přes 200 milionů tun nákladu. Zemědělská produkce z toho tvoří víc než 117 milionů tun.
Evropská unie dovezla v roce 2024 z Ukrajiny obiloviny za 4,4 miliardy eur, takže útoky na tuto trasu se dotýkají evropského trhu s krmivy a potravinami. Česko to pocítí nepřímo: přes ceny komodit na evropském trhu, přes dražší logistiku a přes pojistné prémie, které se nakonec propisují do cen. Jedna potopená loď zásobování nerozvrátí. Každý další útok ale zvyšuje rizikovou přirážku pro celou trasu a rejdaři začnou zvažovat, jestli se jim cesta přes Černé moře ještě vyplatí.
Evropská komise sleduje ceny obilovin týdně i měsíčně. Že by právě potopení Royad Mammadov vyvolalo konkrétní cenový skok, zatím doložit nelze.