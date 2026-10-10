Moskva odpověděla Zelenskému hned druhý den: tvrdší údery na Kyjev. Útoky na rafinerie ji stojí kolem procenta HDP

Rozhovor se Zelenským zveřejnila agentura Reuters 3. října 2026. Prezident v něm označil nové ruské nálety za doktrínu, jejímž smyslem je donutit lidi opustit Kyjev a další města, a zároveň slíbil, že ukrajinská odpověď nebude mířit na civilisty. Prohlášení, které se 4. října objevilo na oficiálním telegramovém kanálu ruského ministerstva obrany, jeho slova výslovně cituje. Ohlašuje v něm zesílení úderů proti "vojenským a obranně-průmyslovým objektům a související infrastruktuře" v Kyjevě i v dalších regionech Ukrajiny. Seznam měst ani počty zbraní v textu nejsou. Chybí i podpis konkrétního velitele, takže jde o neosobní stanovisko celého rezortu.
Tři ze šesti mostů přes Dněpr vypadly z provozu ještě před rozhovorem
Ministerstvo nepředstavilo novou operaci, ale nový výklad té, která v Kyjevě běží přinejmenším od začátku září 2026. Agentura AP k 3. říjnu napočítala tři ze šesti silničních mostů přes Dněpr, které byly zcela nebo zčásti mimo provoz. Tyto mosty spojují obě poloviny čtyřmilionové metropole a při jejich uzávěrách doprava ve městě kolabuje.
Reuters 30. září popsal první nouzové odpojování elektřiny v Kyjevě od jara, pokles tlaku vody a letecký poplach, který trval přes dvanáct hodin. Zásahy do datových center, logistických uzlů a energetických rozvoden tedy přišly dřív, než Zelenskyj s agenturou vůbec mluvil.
Nové je hlavně zdůvodnění. Ruská strana poprvé takto otevřeně vydává útoky na ukrajinskou městskou infrastrukturu za odvetu za zásahy do vlastní ekonomiky a vnitrozemí.
Rusko začalo dovážet palivo, které dřív samo vyváželo
Ukrajinské ministerstvo obrany uvádí, že jen v dubnu 2026 zasáhlo nejméně 14 rafinerských a terminálových cílů a v květnu dalších 18. Kampaň tedy během jara zrychlila. Některé zásahy mířily 1 400 až 1 700 kilometrů hluboko do ruského vnitrozemí, takže vzdálenost od fronty už rafinerie nechrání.
Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve své zářijové analýze popsala dopady z nezávislé pozice. Těžce poškozená moskevská rafinerie má zůstat mimo provoz nejméně do začátku roku 2027. Rusko podle IEA dočasně omezovalo vývoz nafty, benzin i diesel na domácím trhu zdražily a země začala palivo dovážet. Tato zjištění nepocházejí od žádné z válčících stran, a proto mají větší váhu než ukrajinské počty zásahů.
Ukrajina podle AP tvrdí, že vyřadila 51 procent ruské rafinerské kapacity. Nezávisle se to ověřit nedá a jako samostatný argument to neobstojí. Opora přichází z Moskvy: Putin sám přiznal, že tyto škody stojí Rusko kolem procenta HDP.
Proudové drony a celodenní sirény: jak se zesílení úderů projevuje
Rusko útočí kombinovanými vlnami balistických střel, střel s plochou dráhou letu a dronů. Mezi drony přibyly nové rychlé proudové modely. Pozemní protivzdušná obrana je sestřeluje výrazně hůř a spotřebovává na ně víc drahých interceptorů typu Patriot.
Terči jsou mosty, rozvodny, vodárny, datová centra a logistické sklady. Cílem je, aby město přestalo normálně fungovat. Vodárny a mosty se do ruské formulace o vojenských objektech vejdou jen díky dovětku o „související infrastruktuře“. Sirény v Kyjevě znějí každý den i v noci a lidé tráví v krytech celé hodiny.
Loňské velké vlny ukazují, jakou sílu mají jednotlivé útoky. 4. července 2025 Rusko vypustilo 539 dronů a 11 střel. V jednom z největších útoků celé války pak 28. září 2025 vyslalo 595 dronů a 48 střel. Letošní podzim se od těchto vln liší vytrvalostí, protože útoky přicházejí denně a systematicky opotřebovávají město i jeho infrastrukturu před zimou.
Mírová jednání s Američany běžela až do konce září, bez průlomu
Moskva ve svém prohlášení zmínila také přerušení mírových rozhovorů. Diplomatická linka přitom fungovala souběžně s nálety. Ještě 5. září 2026 Putin jednal s americkými vyslanci Witkoffem a Kushnerem. Koncem září odletěl do Washingtonu jeho emisar Kirill Dmitrijev. Ani jedna schůzka nepřinesla hmatatelný výsledek.
Řeči o jednáních dávají Moskvě do ruky výmluvu, kterou může použít kdykoli: nabízela mír a Kyjev ho odmítl. Vojenskému tlaku tak slouží jako vyjednávací kulisa.
Stejný postup Moskva použila už v červnu 2025. Po ukrajinském úderu na strategické bombardéry označila následný masivní nálet za „odpověď na teroristické akty“. Schéma se opakuje. Nejdřív běží operace, potom přijde veřejný incident a nakonec prohlášení, které operaci zpětně vydává za odvetu.
Kdy by ruská kampaň proti Kyjevu mohla dolehnout i na Česko
Z jednoho ruského prohlášení žádné bezprostřední ohrožení České republiky neplyne, nepřímé dopady ano. Při velké vlně útoků 28. září 2025 Polsko uzavřelo část vzdušného prostoru a vyslalo do vzduchu stíhačky. Tento scénář se může opakovat. NATO eviduje českou vojenskou pomoc Ukrajině přesahující 1,3 miliardy eur a česká armáda má své lidi také v alianční misi NSATU.
Ministerstvo zahraničních věcí varuje před cestami na celé území Ukrajiny. Kdo tam má příbuzné nebo známé, měl by jim doporučit, aby sledovali pokyny místních úřadů a nainstalovali si aplikaci Tryvoga, která včas varuje před nálety.
Odhadnout, kolik dalších uprchlíků by mohlo do Česka přijít, z jediné epizody nejde. Nárůst by se projevil teprve ve chvíli, kdy by se kampaň proti energetice a bydlení protáhla do zimy.