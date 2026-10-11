Moskevský součet 48 stíhaček Su-57 nejde ověřit, výrobce čísla tají. Podle analytiků jich Rusko dostalo kolem dvaceti

Optimistický součet sestavil blog bmpd, za kterým stojí moskevské Centrum pro analýzu strategií a technologií (CAST). Ruské ministerstvo obrany ani výrobce, korporace UAC, podobný přehled nezveřejnili. Blog skládá výrobu z fotografií, dílčích oznámení a vlastních dopočtů. Vychází mu strmě stoupající křivka: za rok 2022 šest sériových strojů, za rok 2025 už čtrnáct. Tempo by se tak za tři roky víc než zdvojnásobilo.
Proč nikdo zvenčí nespočítá, kolik letadel UAC předala
Bmpd počítá se 49 sériovými kusy vyrobenými podle kontraktu z roku 2019. Jeden z nich se ztratil při zkouškách v prosinci 2019. Ruským vzdušným a kosmickým silám (VKS) tak podle blogu zbývá 48 dodaných strojů. Posledních čtrnáct, vyrobených v roce 2025, převzaly VKS podle všeho až na začátku roku 2026.
Ověřit se to nedá a příčina je u výrobce. UAC od roku 2022 neuvádí, kolik letounů v jedné dávce předává, a hlásí jen „další partii“. Na oficiálních fotografiích navíc retušuje trupová čísla letadel. Ani komunita, která pracuje s otevřenými zdroji (OSINT), proto nemůže snadno zjistit, kolik strojů v dávce skutečně bylo.
Samotný bmpd píše opatrně a své údaje doprovází slovy „podle známých údajů“, „zřejmě“ a „předpokládaně“. Číslo 48 je proto odhad, jehož potvrzení ruský stát sám znemožnil, a jako odhad je potřeba ho číst.
Britský a ukrajinský odhad se zastavil kolem dvaceti strojů
Justin Bronk z britského Královského institutu obranných studií (RUSI) pracoval s odhadem 15 až 20 letounů Su-57 ve frontové službě. Roli typu ve válce na Ukrajině, která trvá přes čtyři roky, označil za „extrémně malou“. Důvodem je podle něj malá flotila a politické riziko, že Rusko přijde o prestižní stroj.
Ivan Kyryčevskyj z ukrajinského Defense Express odhaduje, že za roky 2020 až 2025 dostaly VKS kolem dvaceti nových Su-57. Na šest let to vychází v průměru něco přes tři stroje ročně, tedy méně než polovina součtu bmpd. Kyryčevskyj zároveň slouží u 413. pluku bezpilotních systémů „Raid“, takže jeho odhad nepochází od neutrálního pozorovatele. S Bronkovým číslem se přesto shoduje.
Rozdíl může zčásti vysvětlit, co se počítá jako hotový kus. Smontovaný drak ještě není letoun připravený k nasazení. UAC v září 2024 sama uvedla, že kvůli rozšíření sériové výroby teprve dokončuje nové objekty letově-zkušební stanice a začíná stavět další budovu pro odlaďování systémů letadel páté generace. Podle bmpd přitom linka v té době vyráběla už druhým rokem přes deset strojů ročně.
Alžírsko: první zákazník, který mohl ubrat letadla domácímu letectvu
Rusko v roce 2025 nabízelo exportní verzi Su-57E na veletrhu Aero India. Státní agentura pro vojensko-technickou spolupráci tehdy tvrdila, že první zahraniční zákazník začne letoun provozovat ještě téhož roku.
Podle bmpd dostalo Alžírsko v roce 2025 první dva Su-57E, pravděpodobně vyrobené už v roce 2024. Pokud to platí, šly tyto stroje z linky, která podle obou západních i ukrajinských odhadů vyrábí jen pár kusů ročně, a domácímu letectvu chyběly. Vysoké neoficiální součty se Rusku hodí hned třikrát: podporují domácí prestiž, vykazují plnění zbrojního programu a pomáhají exportu. Když je někdo zpochybní, stačí odkázat na „známé údaje“ a „pravděpodobně“.
Kolik Su-57E Alžírsko skutečně objednalo, zůstává nejasné. Uniklé dokumenty Rostecu a reportáž Defense News uvádějí 12 až 14 kusů.
Linka F-35 za rok 2025 vyrobila téměř čtyřikrát víc než ruský součet
Americký Lockheed Martin F-35 Lightning II, hlavní západní víceúčelový letoun páté generace, měl do začátku roku 2026 přes 1 355 dodaných kusů. Jen v roce 2025 jich vzniklo rekordních 191. To je téměř čtyřikrát víc, než kolik Su-57 napočítal bmpd za celých šest let. Proti odhadu kolem dvaceti strojů jde zhruba o devět a půlkrát víc.
F-35 se vyrábí ve třech verzích: A pro vzdušné síly, B s krátkým vzletem a C pro letadlové lodě. Létá u více než tuctu spojeneckých armád. Su-57, v kódu NATO Felon, je dvoumotorový víceúčelový letoun s vnitřními zbraňovými šachtami, které snižují radarový odraz. Jeho bojový dosah se uvádí kolem 1 500 km.
Pro současnou válku na Ukrajině má počet Su-57 menší váhu. Každodenní letecké operace, hlavně shozy klouzavých pum na ukrajinské pozice, zajišťují početnější a provozně zaběhnuté Su-34 a Su-35S. Ztráta jediného Su-57 by pro Rusko znamenala citelnou prestižní i materiální škodu, a proto ho nasazuje opatrně a v omezené míře.
Kolik letadel sliboval Šojgu do roku 2028 a s jakým motorem létají dnes
V prosinci 2020 citoval tehdejší ministr obrany Šojgu cíl 22 kusů do konce roku 2024 a 76 kusů do roku 2028. Podle ročních údajů bmpd vzniklo do konce roku 2024 celkem 34 strojů, plán by tedy splnil s rezervou. Podle Kyryčevského odhadu VKS nedostaly ani o rok později těch 22 kusů.
Na cíl pro rok 2028 by z 48 strojů stačilo dodat zhruba devět ročně, což je pod tempem, které bmpd uvádí. Z dvaceti by jich bylo potřeba přes osmnáct ročně, téměř šestkrát víc než dosavadní průměr podle Kyryčevského. Při nižším odhadu je plán nesplnitelný.
Su-57 dosud létá s přechodnými motory AL-41F1 o tahu asi 147 kN. Nový motor Izdělije 30 s tahem 157 kN a nižší spotřebou zahájil letové zkoušky teprve v prosinci 2025, jak oznámila agentura TASS. Stroje vyrobené v letech 2025 a 2026 podle bmpd stále létají se starším AL-41F1.