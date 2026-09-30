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Mořští ježci umírají po milionech a nikdo neví proč. Kanárské ostrovy mohou být klíčem k rozluštění pandemie

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Od ledna 2022 decimuje záhadná nákaza populace mořských ježků z čeledi Diadematidae v nejméně šesti oceánských regionech. Na Kanárských ostrovech zmizelo 99,66 % jedinců klíčového druhu.
Mořští ježci umírají po milionech a nikdo neví proč. Kanárské ostrovy mohou být klíčem k rozluštění pandemie

Mořští ježci umírají po milionech a nikdo neví proč. Kanárské ostrovy mohou být klíčem k rozluštění pandemie

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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