Mořská hvězdice: pět ramen, stovky nožiček a žaludek, který se nebojí práce v terénu

Mořská hvězdice patří k těm zvířatům, která většina lidí zná od dětství, ale málokdo o nich opravdu něco ví. Vypadají jednoduše: pět ramen, placaté tělo, mořské dno a hotovo. Jenže právě u hvězdic platí, že pod nenápadným vzhledem se skrývá docela výstřední provoz.
Začněme tím nejdůležitějším. Mořská hvězdice není ryba. Nemá ploutve, šupiny ani žábry a s rybami je příbuzná asi tak podobně jako pan Mňau s akváriem. Patří mezi ostnokožce, tedy do stejné širší skupiny jako ježovky nebo sumýši. Její tělo je postavené úplně jinak než u běžných obratlovců a celé funguje spíš jako zvláštní biologický experiment, který přírodě vyšel překvapivě dobře.
Chodí po stovkách nožiček a ještě si u toho nestěžuje
Kdo si mořskou hvězdici představuje jako pasivní ozdobu dna, ten ji dost podceňuje. Hvězdice se pohybuje pomocí drobných panožek na spodní straně těla, kterým se říká trubicovité nožky. Těch může mít opravdu hodně a fungují díky takzvané vodní cévní soustavě. Jinak řečeno: hvězdice si pomáhá hydraulikou.
Mořská voda v jejím těle neroznáší jen živiny, ale pomáhá i s pohybem. Každá nožka se může přichytit k podkladu, povolit, znovu se natáhnout a spolu s ostatními hvězdici posouvat po dně. Výsledkem je pohyb, který není zrovna sprinterský, ale je překvapivě účinný. Redakce považuje za mimořádně inspirativní, že tvor bez kostí, bez bot a bez jakékoli motivace v podobě párku zvládá organizovat stovky nožiček lépe než leckterý člověk ranní vstávání.
Pět ramen je klasika, ale příroda si občas dovolí improvizaci
Typická představa hvězdice počítá s pěti rameny, a většinou je to správně. Jenže neplatí to vždy. Existují druhy, které mají ramen víc, někdy výrazně víc. Pěticípý tvar je zkrátka jen nejznámější verze, nikoli jediné povolené provedení.
Právě tahle paprsčitá stavba těla je pro ostnokožce typická. Hvězdice nejsou uspořádané jako my, tedy s jasně definovanou pravou a levou stranou. Jejich tělo je organizované kolem středu. Z praktického hlediska to znamená, že na svět nekoukají „zepředu“, ale tak nějak ze všech stran najednou. A upřímně, pro život na mořském dně je to možná rozumnější strategie než neustále řešit, kdo sedí vlevo a kdo vpravo.
Když přijde na jídlo, hvězdice vytáhne těžký kalibr
Největší popularitu by si hvězdice podle názoru redakce zasloužila za způsob stravování. Některé druhy se živí mlži, například škeblemi nebo slávkami. A protože otevřít lasturu není úplně jednoduchá disciplína, hvězdice si pomáhá kombinací síly, trpělivosti a biologické drzosti.
Pomocí ramen a přísavných nožek dokáže lastury pomalu páčit od sebe. Stačí jí i malá štěrbina. A právě v tu chvíli přichází moment, za který by si zasloužila vlastní rubriku v kategorii „příroda se zase předvedla“: hvězdice vysune svůj žaludek ven z těla přímo do lastury a začne kořist trávit zvenčí.
Ano, čtete správně. Zatímco většina tvorů nejprve jídlo sní a teprve potom tráví, hvězdice si část práce vyřídí rovnou v terénu. Redakce nehodnotí, pouze konstatuje, že proti tomuto postupu působí krabička s obědem v kanceláři téměř nudně.
Umění ztratit kus sebe a zase ho dorůst
Další slavnou schopností mořských hvězdic je regenerace. Když přijdou o rameno, mnoho druhů ho dokáže znovu dorůst. Není to otázka odpoledne ani víkendu, trvá to dlouho, ale jde to. U některých druhů může být regenerace tak výrazná, že z části těla nakonec vznikne znovu celé zvíře, pokud zůstane zachovaná dostatečná část středového disku.
To je přesně ten typ biologické dovednosti, který v člověku vyvolává dvě současné reakce: obdiv a lehkou závist. Hvězdice ztratí rameno a trpělivě si vypěstuje nové. Člověk si špatně lehne a týden vydává zvuky starého nábytku.
Není to plyšák z pláže, ale důležitá součást moře
Ačkoli hvězdice působí trochu pohádkově, v mořských ekosystémech mají důležitou roli. Některé jsou predátory, jiné požírají odumřelý materiál a pomáhají „uklízet“ dno. Ovlivňují, kolik bude v určité oblasti mlžů nebo dalších bezobratlých, a tím se podílejí na rovnováze celého prostředí.
Zároveň ale nejsou nezničitelné. Jsou citlivé na změny prostředí a špatně snášejí nešetrné zacházení. Proto také odborníci upozorňují, že hvězdice není dobrý suvenýr do ruky, rekvizita pro fotku ani věc, kterou je vhodné vytahovat z vody jen proto, aby si člověk řekl, že „je to taková hezká hvězdička“. Hezká možná je, ale pořád jde o živého tvora, ne o keramiku ze stánku.
Redakční verdikt
Mořská hvězdice je zářným důkazem, že příroda nemá nejmenší povinnost držet se běžné logiky. Vytvořila tvora, který není ryba, chodí po stovkách hydraulických nožiček, jí žaludkem vysunutým ven a když přijde o rameno, prostě si pořídí nové. Kdyby s tímhle konceptem přišel někdo na poradě, ostatní by ho poslali domů. Moře však jen pokrčilo rameny a zařídilo, že to funguje miliony let.
Redakční tečka
Redakce tímto uznává, že mořská hvězdice působí jako tvor navržený někým, kdo už měl po pracovní době a rozhodl se „zkusit něco odvážnějšího“. Výsledek je ale natolik působivý, že mu nelze než zatleskat. Pod vodou, pochopitelně.
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Zdroje: NOAA Ocean Service – Are starfish really fish? [1], Smithsonian Ocean – Echinoderms: Sea Stars, Urchins, Sand Dollars, and Relatives [2], NOAA Office of National Marine Sanctuaries – Sea Star anatomy and water vascular system [3], img ai generated