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Mořská hvězdice: pět ramen, stovky nožiček a žaludek, který se nebojí práce v terénu

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Dennívýzva
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Na první pohled působí mořská hvězdice jako vánoční dekorace, kterou moře zapomnělo po sezoně uklidit. Ve skutečnosti jde o pozoruhodného tvora, který není ryba, chodí po stovkách trubicovitých nožek, umí dorůst ztracené rameno a při jídle vytahuje žaludek ven z těla. Redakce oceňuje zejména to, že i bez mozku zvládá fungovat důstojněji než leckteré porady.
Mořská hvězdice: pět ramen, stovky nožiček a žaludek, který se nebojí práce v terénu

Mořská hvězdice: pět ramen, stovky nožiček a žaludek, který se nebojí práce v terénu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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