Moře má v září 27 °C, oběd stojí 70 Kč a Čechy tu milují. Týdenní last minute teď koupíte do 8 000 Kč

Obsah článku
Představte si destinaci, kde v říjnu klidně zapomenete, že doma už lidé vytahují svetry. Moře si drží příjemných 25 stupňů, denní teploty šplhají ke třicítce a vy sedíte v místní restauraci s plným talířem za cenu jednoho pražského cappuccina. Tuniský ostrov Džerba právě v těchto týdnech nabízí kombinaci, kterou jinde v Evropě jen těžko seženete.
Zatímco chorvatské pláže zejí prázdnotou a turecká letoviska přepínají do zimního režimu, tady teprve začíná období, kdy se dá skutečně užít si klidu bez davů turistů. Přímé lety z Prahy, letiště pár minut od hotelů a mimosezónní ceny, které startují hluboko pod deseti tisíci korunami za celý týden včetně stravy.
Africké slunce bez úmorných veder
Zářijová voda kolem 27 až 28 stupňů Celsia láká k plavání stejně intenzivně jako v plném létě, jenže bez dusivého vedra, které v červenci a srpnu dokáže znemožnit jakýkoliv pohyb mimo klimatizovaný pokoj. Podzimní klima na Džerbě připomíná spíš příjemné jarní dny – stabilní počasí, slunce bez agresivity a večery, kdy stačí lehký svetr.
Právě tato kombinace dělá z ostrova ideální volbu pro ty, kdo chtějí prodloužit léto, ale zároveň se nebojí opustit plážové lehátko a vydat se poznávat. Protože na rozdíl od egyptských hotelových ghett tady máte autentickou kulturu doslova za rohem.
Od roku 2023 navíc Džerba nese prestižní titul památky UNESCO. Důvod? Unikátní způsob osídlení a architektura, kde po staletí vedle sebe žily různé náboženské komunity. Židovská čtvrť s nejstarší dochovanou synagogou v severní Africe – El Ghriba – stojí pár kilometrů od muslimských mešit s charakteristickými kupolemi.
Oběd za sedmdesát korun existuje, ale ne všude
Teď k té nejcitlivější otázce: jsou tuniské ceny opravdu tak nízké, jak se traduje? Odpověď zní ano i ne, záleží totiž na tom, kde přesně trávíte čas. Pokud zůstanete uvnitř hotelového areálu nebo si dáte drink v baru u pláže, zaplatíte standardní evropské částky srovnatelné s bulharskými letovišti.
Jakmile však uděláte pár kroků do uliček, kde obědvají místní, cenová realita se dramaticky změní. Plnohodnotné jídlo v běžném podniku vyjde na 8 až 10 tuniských dinárů, což skutečně odpovídá zhruba sedmdesáti korunám. Espresso nebo cappuccino mimo turistické trasy? Dva až tři dináry.
Tento kontrast není úplně neznámý – podobný rozdíl mezi centrem a běžnou ulicí znají třeba z Polska. Na Džerbě je však propast mezi turistickou a místní cenou ještě výraznější, což láká cestovatele hledající autenticitu za rozumné peníze.
Pozor si dejte na dopravu. Oficiální žlutá taxi sice jezdí s tarifem 1 dinár za kilometr (nástupní taxa 0,9 dináru), ale výsledný účet zahrnuje také denní či noční režim a případné čekání. Cesta z letiště do hlavního města Houmt Souk vás vyjde na 15 až 25 dinárů, do vzdálenějších hotelů ještě víc. A rozhodně rozlišujte mezi oficiálním vozem se zapnutým taxametrem a soukromými transfery s fixními sazbami.
Pouliční umění, trhy s kořením a skutečný život
Hlavní město Houmt Souk nabízí křivolaké uličky plné řemeslných dílen, kde můžete sledovat výrobu keramiky nebo tkaní koberců. Místní trhy v Midounu voní kořením a čerstvými datlemi, zatímco vesnice Erriadh se proslavila díky projektu Džerbahood – mezinárodní galerii pouličního umění pod širým nebem, kde se na zdech domů podepisují umělci z celého světa.
Kouzlo Džerby nespočívá v neomezeném luxusu za pár korun, ale v tom, že dostanete skutečnou hodnotu za rozumné peníze. Podobně jako v případě Albánie, kam Češi v posledních letech míří za dostupným mořem i poznáním, i tady platí jedno pravidlo: levný zájezd je jen základ.
K ceně letenky nebo all inclusive balíčku je nutné připočíst transfery, zdravotní pojištění, mobilní data a kapesné na výlety mimo resort. Teprve celkový součet ukáže skutečnou výhodnost vaší podzimní dovolené. A pokud vás láká africké slunce, teplé moře a autentická atmosféra bez davů, Džerba v září a říjnu patří mezi nejlepší volby.
Zdroje článku: Wikipedia, climaatlas.com, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský