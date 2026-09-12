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Moře má v září 27 °C, oběd stojí 70 Kč a Čechy tu milují. Týdenní last minute teď koupíte do 8 000 Kč

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Zatímco většina Evropy balí plážové věci, tuniská Djerba teprve rozjíždí svou nejlepší sezónu. Teplé moře, africké slunce a ceny, které vás příjemně překvapí.
Moře má v září 27 °C, oběd stojí 70 Kč a Čechy tu milují. Týdenní last minute teď koupíte do 8 000 Kč

Moře má v září 27 °C, oběd stojí 70 Kč a Čechy tu milují. Týdenní last minute teď koupíte do 8 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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