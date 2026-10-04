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Moravskoslezský kraj zaměstná vězně v sociálních a zdravotnických zařízeních

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Moravskoslezský kraj a Vězeňská služba ČR dnes podepsaly memorandum o spolupráci, na jehož základě budou moci organizace zřizované krajem využívat vězně k pomocným pracím.…
uklid-smetak-zametani

uklid-smetak-zametani

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:00

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