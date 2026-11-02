Moravskoslezský kraj rozdělil 12 milionů na zeleň a retenční nádrže v nemocnicích i školách

Moravskoslezský kraj rozdělil 12 milionů na zeleň a retenční nádrže v nemocnicích i školáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 02.11.2026 14:30
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