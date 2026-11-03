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Moravskoslezský kraj rozdělí 4 miliony korun na kroužky a tábory pro děti

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Moravskoslezský kraj plánuje v příštím roce podpořit neziskové organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Na pravidelné celoroční kroužky i letní pobytové…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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