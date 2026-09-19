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Moravskoslezský kraj podpořil deset filmů, dotace je přes patnáct milionů korun

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Moravskoslezský kraj rozdělil mezi filmové produkce vouchery v hodnotě přes 15 milionů korun. Přispěl tak ke vzniku celovečerních filmů, animáků i přírodopisného dokumentu. Na dotace si sáhlo deset snímků.
Moravskoslezský kraj podpořil deset filmů, dotace je přes patnáct milionů korun

Moravskoslezský kraj podpořil deset filmů, dotace je přes patnáct milionů korun

Zdroj: Ekofilm
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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