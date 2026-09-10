Moravskoslezský kraj ocenil 29 nejtalentovanějších žáků za úspěchy doma i v zahraničí

Reklama
1 min
Moravskoslezský kraj ocenil 29 nejtalentovanějších žáků za úspěchy doma i v zahraničíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Moravskoslezský kraj uspořádal slavnostní setkání pro své nejúspěšnější mladé soutěžící. Celkem 29 žáků základních škol a víceletých gymnázií převzalo ocenění za výsledky, kterých dosáhli…
dsc_1763
Zdroj:
Reklama
Životní minimum se od října mění. Samostatně žijícím vzroste na 5 500 korun, některým domácnostem se ale jedna částka sníží
Od 1. října 2026 se v Česku mění částky životního minima, které ovlivňují posuzování nároku na některé...
Praha 11 vyjednala slevu na parkování v P+R Opatov
Obyvatelé okolí Opatova si připlatí za měsíční parkování v novém parkovacím domě méně, než se původně...
Liberecký kraj tlačí na stát ohledně železnice. Nechce přijít o roky příprav
Rychlejší vlakové spojení do Prahy, rekonstrukce tratě směrem na Pardubice, dřívější výstavba Terminálu...
Mattoni Running Festival v Ústí nad Labem změní 19. září dopravu v celém centru
V sobotu 19. září se Ústí nad Labem opět promění v závodní trať. Mattoni Running Festival přivítá běžce...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Jak mohlo zmizet 46 milionů? Audit odhalil slabé místo kontrol
- Mladý řidič dostal přívěs do smyku, následně převrátil traktor na bok a zranil se
- Urážky a výhružky. Návštěvníci koupaliště v poslední den sezony napadli plavčíky
- Po hádce zastřelil muže v přerovském paneláku. Recidivistovi hrozí 18 let vězení
150 tisíc měsíčně, nebo odejdu i s dětmi. Vémola popsal, co po něm Lela požaduje a proč se nemůže bránit
MMAMAG.cz
dnes, 10:11
3 min
Je to alarmující, hrozí únik, varuje starosta Vikantic. Odvoz kadmia má rok zpoždění
Hanácká Drbna
dnes, 10:08
2 min
Argentinka ukázala, jak vypadá po UFC debutu. Není to hezký pohled
MMAMAG.cz
dnes, 10:05
3 min
Z pozlacené kašny Chrtice opět prýští voda, prošla náročnou opravou
Plzeňská Drbna
dnes, 10:05
2 min
Zapíchněte do truhlíku obyčejnou špejli. Zahradníci to dělají léta a má to 1 jasný důvod
Extrafit.cz
dnes, 10:04
4 min
Reklama
Rusko nacvičovalo útok tajnou zbraní na klíčové evropské kabely. NATO ho odhalilo
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:03
Klasické záchody končí. Česko dobývá pohodlná novinka, která šetří vodu i papír
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
5 min
Kočka může dostat demenci. Pan Mňau žádá, aby člověk přestal všechno svádět na větu „ona už je prostě stará“
Žlutá kočka
dnes, 10:00
8 min
V centru Liberce zasahoval strážník, muž na lavičce měl sekáček a vodku
Liberecká Drbna
dnes, 10:00
1 min
Kozák dostal smlouvu s UFC po životním výkonu v Las Vegas. Sedm zápasů, nula porážek a splněný sen
MMAMAG.cz
dnes, 09:55
3 min
Reklama
Krutá diagnóza Mirka Topolánka: Rakovina zasáhla plíce! Přesto dře v posilovně
Aplausin.cz
dnes, 09:54
2 min
Tohle ovoce u nás skoro nikdo nejí a je to škoda. Má o 500 % víc vitaminu C než citron
Extrafit.cz
dnes, 09:49
4 min
macOS 27 Golden Gate je téměř hotový, Apple vypustil finální kandidátní verzi. Češi si ale na klíčové funkce počkají
Mobify.cz
dnes, 09:48
4 min
Vémola vysvětlil facku drzému Kotlárovi. O Muradovově zápase v G MMA má jasno: Nebude trvat ani sedm minut
MMAMAG.cz
dnes, 09:46
4 min
Třinec odmítl přivést zpět bývalého snajpra Stránského. Prezident Moder prozradil, kolik peněz klub nikdy nedá
SportyŽivě
dnes, 09:41
3 min
Reklama
Nejtajemnější miliardář Česka. Jaromír Tesař ovládá vodu, zem i med a na ulici ho nikdo nepozná
HN.cz
dnes, 09:40
Nedělní oběd bez zbytečné vědy: Hovězí a vepřové maso, dobrý základ a výsledek, který zasytí
Cooky.cz
dnes, 09:39
4 min
Babiš pověřil Schillerovou. Má navrhnout firmy pro dekontaminaci jedů na Klatovsku
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:36
Smažený sýr v kukuřičných lupíncích s medem. Hanákova restaurace v rozpadlém skladu láká i šéfkuchaře z televize
VIPživot.cz
dnes, 09:35
3 min
Norsko se loučí s králem Haraldem: Dorazil i prezident Pavel, pro kterého byl vhodný oděv důležitější než kdy dříve
In-lifestyle.cz
dnes, 09:35
3 min
Reklama
Alice Bendová poprvé ukázala tvář po faceliftu. Chválu vystřídaly otázky, proč dříve propagovala krémy
ReadZone
dnes, 09:33
4 min
„Přestaň mě obtěžovat, mám jiné kamarády." Polišenská popsala, jak komunikuje se svou nejbližší kamarádkou
VIPživot.cz
dnes, 09:31
2 min
Investor Brůna: Snaha probít se do jiné ekonomické ligy. Česko by se mělo probudit
HlídacíPes.org
dnes, 09:30
4 min
Retro kvíz o českých večerníčcích: Kdo projde bez chyby, ten má lepší paměť než 95 % lidí
In-lifestyle.cz
dnes, 09:29
2 min
Nenápadná součást uzávěru oleje dokáže výrazně usnadnit vaření. Její skryté využití nezná ani řada profesionálních kuchařů
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:29
2 min
Reklama
Nemáte doma starý porcelánový servis z této značky? Za kompletní sadu dávají sběratelé desetitisíce
Extrafit.cz
dnes, 09:28
4 min
„Připomíná to hřbitovní alej.“ Pilot pronesl mrazivá slova, pak došlo k tragédii
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 09:27
Nejstarší skanzen ve střední Evropě leží na Moravě: Podívejte, čím dodnes fascinuje návštěvníky
Kapitalio
dnes, 09:26
3 min
Ráno 8 stupňů, v neděli přes 20. Přechodové bundy jsou teď praktičtější než definitivní výměna šatníku
Trendy Život
dnes, 09:25
2 min
Golema dnes zná každý jako výtvor rabína Löwa. S jeho jménem se ale spojil až mnohem později a z jiného důvodu
kroniQa
dnes, 09:23
3 min
Reklama
Apple udělal pořádek mezi iPhony. Oblíbené modely vyřadil, změna se dotkne milionů uživatelů
Trendy svět
dnes, 09:17
2 min
Češi nevědí, k čemu je horní přihrádka v mrazáku. Skladují tam maso, i když tam patří něco jiného
Extrafit.cz
dnes, 09:17
4 min
Nikola Hezucká sdílela bolestivou vzpomínku na Patrika. 279 bolavých dní a smutku
EXTRAINFO.cz
dnes, 09:13
1 min
Profese bez vysoké školy, kde nástupní plat začíná nad 60 tisíci. Nikdo ji nechce dělat
Extrafit.cz
dnes, 09:13
4 min
Luxus v Dubaji? Simona Krainová ukázala realitu. Vstává ve čtyři a pak maká jako šroub
Žena.cz
dnes, 09:12
Reklama
Proč je hlasování tajné? Dřív bylo normální, že všichni věděli, koho jste volili
Kód Enigma
dnes, 09:11
5 min
Když nechceš vařit, ale nechceš ani objednávat: 7 rychlých večeří z věcí, které máš skoro vždy doma
Poudree.cz
dnes, 09:10
4 min
Slova Petra Nárožného nahánějí strach. Přiznal, že už se mu nechce žít
EXTRAINFO.cz
dnes, 09:06
1 min
Rybakina vyhrála Wimbledon a nedostala za něj jediný bod. O čtyři roky později ukončila 99 týdnů vlády Sabalenkové
Vše o sportu
dnes, 09:06
7 min
Strůjce Pátého elementu vrací úder. Luc Besson chystá sci-fi tak šílenou, že vám bodne aspirin
Kinobox.cz
dnes, 09:05
2 min
Reklama
Reklama
Smutná slova Petra Nárožného z nemocnice. „Patřím do starýho železa. Nechce se mi už žít“
Inspekce varuje před nebezpečným masem z Penny. Lidé ho mají doma, ihned ho vraťte
Věci, které muži chtějí v posteli, ale jen málokdy si o ně řeknou nahlas
„Připomíná to hřbitovní alej.“ Pilot pronesl mrazivá slova, pak došlo k tragédii
Dvě manželství skončila rozvodem. Václav Klaus mladší si druhou ženu bral tajně
Reklama
Reklama