Morální dno: Trumpův kůň v kampani zneužil sexuální týrání soupeřky, hnusí se to i vlastním

Předvolební boj v Ohiu klesl na úroveň, ze které se zvedá žaludek i otrlým republikánským stratégům. Jednačtyřicetiletý kandidát na guvernéra Vivek Ramaswamy, plně podporovaný Donaldem Trumpem, čelí sedmibodové ztrátě v průzkumech a v naprostém zoufalství odhodil poslední zbytky lidské slušnosti. Do kampaně vytáhl odcizenou matku své demokratické soupeřky Amy Actonové, tedy ženu, která v sedmdesátých letech kryla muže obviněného ze znásilnění vlastní dvanáctileté dcery.
Zoufalý útok za čtyři miliony dolarů
Ramaswamyho politická křeč má velmi jasnou příčinu v tvrdých datech. Podle čerstvého úterního průzkumu Marist University totiž bývalá šéfka státního zdravotnictví Amy Actonová v dříve spolehlivé republikánské baště jasně vede v poměru 50 ku 43 procentům.
Vivek Ramaswamy is facing intense backlash after releasing an ad featuring his political opponent Amy Acton’s own mother disavowing her.
Acton’s mother lost custody of her children after years of documented neglect, including time spent living in a tent and a spouse who sexually abused Amy. Acton’s brother has also confirmed this story.
Ramaswamy’s betting odds for winning the gubernatorial race have plunged sharply since the release of the video. https://t.co/RP2UyJOhWZ
— Europa.com (@europa) October 20, 2026
Zaskočený biotechnologický miliardář se proto rozhodl vsadit čtyři miliony dolarů na šedesátivteřinový spot, v němž biologická matka demokratky Donna Arthurová označuje svou dceru za celoživotní lhářku, která prý potřebuje odbornou pomoc.
Háček, který Ramaswamyho tým v reklamě cynicky zamlčel, ovšem spočívá v otřesné historii z roku 1978. Actonová a její bratr Phil Stearns byli tehdy matce úředně odebráni kvůli krutému zanedbávání a sexuálnímu zneužívání ze strany otčíma. Ten po obžalobě ze znásilnění dítěte uprchl ze státu a až do své smrti v roce 2004 se skrýval před zatykačem, zatímco matka u soudu svědčila proti vlastnímu dítěti a s násilníkem zůstala v manželství.
Stearns proto republikánovu kampaň okamžitě odsoudil jako ubohý pokus udělat z dětského traumatu politické téma, přičemž připomněl, že ho sestra v dětství sama chránila před tím nejhorším týráním.
Když couvají i otrlí trollové z MAGA
Zatímco Donald Trump mladší spot na internetu bezmyšlenkovitě sdílel, zbytek konzervativní scény po zjištění reálného kontextu zachvátila panika a stud. Na síti X se rozjela nevídaná vlna omluv, kdy účty hnutí MAGA i vysocí straníci začali narychlo mazat své příspěvky. Hlavní stratég republikánského senátora Mikea Leeho Dan Hauser video veřejně stáhl s tím, že netušil děsivé pozadí případu a musí se doma dokázat podívat do očí svým čtyřem dcerám a manželce.
Ještě tvrdší odsudek přišel od konzervativních komentátorů přímo ve vysílání stanice CNN. Republikánský stratég Shermichael Singleton odmítl výmluvy na pouhou chybu v úsudku a nazval věci pravými jmény, když spot označil za chladný a úmyslný pokus ublížit soupeřce za každou cenu. Komentátor Jason Rantz pak přiznal, že něco tak odporného a nízkého v politice ještě neviděl, což podle něj jasně dokazuje, že Ramaswamy zkrátka nemá na to, aby vedl stát.
Arogance místo pokory
Sám Ramaswamy ovšem jakoukoliv sebereflexi bohorovně odmítá. Ačkoliv ho vlastní spolupracovníci varovali, že v době bouřlivých debat kolem Epsteinových spisů se mu zlehčování pedofilního zneužívání šeredně vymstí, kandidát se opírá o interní průzkumy u nerozhodnutých voličů a v útoku dál přitápí.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Flickr – r. nial bradshaw
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