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Morální dno: Trumpův kůň v kampani zneužil sexuální týrání soupeřky, hnusí se to i vlastním

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Dennívýzva
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Předvolební boj v Ohiu klesl na úroveň, ze které se zvedá žaludek i otrlým republikánským stratégům. Jednačtyřicetiletý kandidát na guvernéra Vivek Ramaswamy, plně podporovaný Donaldem Trumpem, čelí sedmibodové ztrátě v průzkumech a v naprostém zoufalství odhodil poslední zbytky lidské slušnosti. Do kampaně vytáhl odcizenou matku své demokratické soupeřky Amy Actonové, tedy ženu, která v sedmdesátých letech kryla muže obviněného ze znásilnění vlastní dvanáctileté dcery.
MAGA

MAGA

Zdroj: Flickr - r. nial bradshaw - https://flic.kr/p/2bp8Wcc
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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